[{"available":true,"c_guid":"fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":" Szabad mozgásteret engednek, hogy a kormányok szükség szerint fecskendezzenek tőkét a gazdaságba.","shortLead":" Szabad mozgásteret engednek, hogy a kormányok szükség szerint fecskendezzenek tőkét a gazdaságba.","id":"20200320_Az_EU_elfuggeszti_az_allamhaztartasi_hianyra_vonatkozo_szabalyokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d43e74-2dab-4ca6-b8d1-0e65e1b36f93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_Az_EU_elfuggeszti_az_allamhaztartasi_hianyra_vonatkozo_szabalyokat","timestamp":"2020. március. 20. 21:54","title":"Az EU elfüggeszti az államháztartási hiányra vonatkozó szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51eccb5-39d3-4de7-8077-46376a85e2de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan nem tudják, hogy a Forma-1 legendás háromszoros világbajnoka egykoron egy kereklámpás Ladával is körbement a Hungaroringen.","shortLead":"Sokan nem tudják, hogy a Forma-1 legendás háromszoros világbajnoka egykoron egy kereklámpás Ladával is körbement...","id":"20200321_ma_lenne_60_eves_ayrton_senna_akire_egy_zsigulis_keppel_emlekezunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b51eccb5-39d3-4de7-8077-46376a85e2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b1520f-c968-459c-b65a-38161fc8a329","keywords":null,"link":"/cegauto/20200321_ma_lenne_60_eves_ayrton_senna_akire_egy_zsigulis_keppel_emlekezunk","timestamp":"2020. március. 21. 15:21","title":"Ma lenne 60 éves Senna, akire egy elfeledett zsigulis képpel emlékezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légszennyező anyagok és az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának jelentős csökkenését észlelték a világ több városai és régiója felett a koronavírus-járvány miatti intézkedések nyomán.","shortLead":"A légszennyező anyagok és az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának jelentős csökkenését észlelték a világ több...","id":"20200320_koronavirus_jarvany_kornyezetszennyezes_legszennyezes_new_york","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddf343b-69a5-4ea6-99f0-a2af34e407bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_koronavirus_jarvany_kornyezetszennyezes_legszennyezes_new_york","timestamp":"2020. március. 20. 16:03","title":"Nagyot csökkent a légszennyezettség New Yorkban a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton még 20 Celsius-fok is lehet, vasárnapra viszont már a 10 fokot sem éri majd el a hőmérséklet.","shortLead":"Szombaton még 20 Celsius-fok is lehet, vasárnapra viszont már a 10 fokot sem éri majd el a hőmérséklet.","id":"20200320_idojaras_zivatarveszely_szelvihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc76bb2-c7e7-4957-87e0-70e98d10a945","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_idojaras_zivatarveszely_szelvihar","timestamp":"2020. március. 20. 20:25","title":"Zivatarveszély, szélvihar: az ország nagy részére figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lakossági előfizetőknek is járó extra adat mellett a vállalkozásoknál rugalmas szerződésmódosítást is kínál a Vodafone Magyarország.","shortLead":"A lakossági előfizetőknek is járó extra adat mellett a vállalkozásoknál rugalmas szerződésmódosítást is kínál...","id":"20200320_vodafone_uzleti_elofizetok_kedvezmenyek_rugalmas_szerzodeskotes_adatopcio_huseg_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b75310-0e55-429d-a585-dd3bc7089ca1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_vodafone_uzleti_elofizetok_kedvezmenyek_rugalmas_szerzodeskotes_adatopcio_huseg_nelkul","timestamp":"2020. március. 20. 19:33","title":"A járvány miatt könnyít a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb04071-0ca0-4fa8-9234-0e770987bc61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autómegosztó szolgáltatás ezenkívül sofőrös autókkal segíti a szociális ellátómunkát a fővárosban.","shortLead":"Az autómegosztó szolgáltatás ezenkívül sofőrös autókkal segíti a szociális ellátómunkát a fővárosban.","id":"20200320_20_ezer_forintos_kupont_ad_a_mol_limo_az_egeszsegugyi_dolgozoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fb04071-0ca0-4fa8-9234-0e770987bc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e5599f-cc68-4e1b-90cb-dd58480c0c25","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_20_ezer_forintos_kupont_ad_a_mol_limo_az_egeszsegugyi_dolgozoknak","timestamp":"2020. március. 20. 18:48","title":"20 ezer forintos kupont ad az egészségügyi dolgozóknak a MOL Limo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133a61d-778c-42e3-9ee7-72474c4275a2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szervezet álláspontja szerint a hatóságok teszik a dolgukat.","shortLead":"A szervezet álláspontja szerint a hatóságok teszik a dolgukat.","id":"20200320_koronavirus_fertozes_jarvany_who_laborvizsgalat_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d133a61d-778c-42e3-9ee7-72474c4275a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26017b96-306a-404c-8187-2c395aec3a43","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozes_jarvany_who_laborvizsgalat_teszt","timestamp":"2020. március. 20. 11:15","title":"A WHO szerint nincs értelme Magyarország teljes lakosságát szűrni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25979ac8-5503-431f-a15a-441b35dce084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számunkra most az a legfontosabb, hogy mindenki pontos információhoz jusson.","shortLead":"Számunkra most az a legfontosabb, hogy mindenki pontos információhoz jusson.","id":"20200320_HVG_olvasoi_tajekoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25979ac8-5503-431f-a15a-441b35dce084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a46af0e-a6b6-4998-a0c5-868eaf1b851e","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_HVG_olvasoi_tajekoztatas","timestamp":"2020. március. 20. 14:30","title":"HVG olvasói tájékoztatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]