Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Aki ezt megszavazza, az nem ellenzék, és arra nem szavazunk.","shortLead":"Aki ezt megszavazza, az nem ellenzék, és arra nem szavazunk.","id":"20200322_Gomperz_Jarvanypuccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db359b2-d246-4e16-b8d5-dbd97e94da9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Gomperz_Jarvanypuccs","timestamp":"2020. március. 22. 07:50","title":"Gomperz: Karantén mindörökké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Februárban alapították, mire ez hivatalossá vált, a turizmust bedöntötte a koronavírus-járvány. ","shortLead":"Februárban alapították, mire ez hivatalossá vált, a turizmust bedöntötte a koronavírus-járvány. ","id":"202012_mav_rail_tours_allami_utazasszervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68a67db-b5e2-42af-b04b-7dd12f96f6b6","keywords":null,"link":"/360/202012_mav_rail_tours_allami_utazasszervezes","timestamp":"2020. március. 23. 10:00","title":"Elsőre vakvágányra futott a MÁV új utazásszervező cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot fut a Warzone, az aktuális Call of Dutyért felelős Infinity Ward csak néhány napja megjelent, de ingyenes alkotása.","shortLead":"Nagyot fut a Warzone, az aktuális Call of Dutyért felelős Infinity Ward csak néhány napja megjelent, de ingyenes...","id":"20200323_call_of_duty_warzone_ingyenes_battle_royale_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f4523d-dd7e-4526-ae5f-c9d905df1dac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_call_of_duty_warzone_ingyenes_battle_royale_jatek","timestamp":"2020. március. 23. 14:33","title":"30 millióan játszanak már az új, ingyenes Call of Dutyval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ea1bdc-822c-4d0c-8827-2b91f4204d85","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három államban rendelte el a Nemzeti Gárda bevetését: Washingtonban, Kaliforniában és New Yorkban.","shortLead":"Három államban rendelte el a Nemzeti Gárda bevetését: Washingtonban, Kaliforniában és New Yorkban.","id":"20200323_Trump_elrendelte_a_Nemzeti_Garda_beveteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82ea1bdc-822c-4d0c-8827-2b91f4204d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc59497d-36fa-4152-8d37-e091b8171965","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Trump_elrendelte_a_Nemzeti_Garda_beveteset","timestamp":"2020. március. 23. 20:27","title":"Trump elrendelte a Nemzeti Gárda bevetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a321d2c-2961-41f7-9d54-a2beb4809e3b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A home office-nak vannak előnyei, de nehézségei is. Animációs összefoglalónkban mutatunk pár tippet, amelyek segítségével sikeresen dolgozhatunk otthonról.","shortLead":"A home office-nak vannak előnyei, de nehézségei is. Animációs összefoglalónkban mutatunk pár tippet, amelyek...","id":"20200320_Sima_ugy_az_otthoni_munka_ha_megfogadjuk_ezeket_a_tanacsokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a321d2c-2961-41f7-9d54-a2beb4809e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1e71ea-499e-44ec-ae67-fe51f8af96a2","keywords":null,"link":"/360/20200320_Sima_ugy_az_otthoni_munka_ha_megfogadjuk_ezeket_a_tanacsokat","timestamp":"2020. március. 23. 14:00","title":"Sima ügy az otthoni munka, ha megfogadjuk ezeket a tanácsokat - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668245d5-910b-41bb-be8e-559fc2b97db5","c_author":"Aegon Biztosító","category":"brandcontent","description":"Az irodalom, a könyvek, a kultúra a mindennapjai része, hiszen nemcsak kulturális és irodalmi szervezőként, de manapság újságíróként is folyamatosan könyvekkel foglalkozik. A felolvasóestek, brunchok és számos más színes program házigazdájaként mindenki számára ismert Ott Anna idén is tagja az Aegon Irodalmi Díjat odaítélő zsűrinek. Vajon melyik könyv a kedvence? Mikor tud igazán elmélyülten olvasni? Többek között ezekről is megkérdeztük.","shortLead":"Az irodalom, a könyvek, a kultúra a mindennapjai része, hiszen nemcsak kulturális és irodalmi szervezőként, de manapság...","id":"20200320_Az_olvasas_a_munkam_legelemibb_resze__interju_Ott_Anna_muveszeti_vezetovel_irodalomszervezovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=668245d5-910b-41bb-be8e-559fc2b97db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf681f6-1e2b-4502-880e-02746c52341e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200320_Az_olvasas_a_munkam_legelemibb_resze__interju_Ott_Anna_muveszeti_vezetovel_irodalomszervezovel","timestamp":"2020. március. 22. 23:59","title":"„Az olvasás a munkám legelemibb része” – interjú Ott Anna művészeti vezetővel, irodalomszervezővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az olaszok nem hagyhatják el a települést, ahol vannak, a németek is tovább szigorítanak, nem mennek kanadai sportolók az olimpiára. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az olaszok nem hagyhatják el a települést, ahol vannak, a németek is tovább szigorítanak, nem mennek kanadai sportolók...","id":"20200323_Radar360_Ellenzeki_nem_a_felhatalmazasi_torvenyre_Merkel_karanteban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f969e7-7188-4e07-9462-79957a43ae7c","keywords":null,"link":"/360/20200323_Radar360_Ellenzeki_nem_a_felhatalmazasi_torvenyre_Merkel_karanteban","timestamp":"2020. március. 23. 08:00","title":"Radar360: Ellenzéki nem a felhatalmazási törvényre, Merkel karantéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2753871c-80e1-433f-b881-ce65f0e6ce6c","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Mennyire bízhatunk annak a kormánynak a válságkezelésében, amely mellesleg nyílt diktatúrát vezet be?","shortLead":"Mennyire bízhatunk annak a kormánynak a válságkezelésében, amely mellesleg nyílt diktatúrát vezet be?","id":"20200323_TGM_Nemmel_szavazni_a_folhatalmazasi_torvenyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2753871c-80e1-433f-b881-ce65f0e6ce6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c581a6-6f17-4850-b425-dcf392f9456f","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_TGM_Nemmel_szavazni_a_folhatalmazasi_torvenyre","timestamp":"2020. március. 23. 08:35","title":"TGM: Nem a fölhatalmazási törvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]