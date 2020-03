Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszerlánc sávokkal jelzi a pénztár előtt az ajánlott távolságot vevői között.","shortLead":"Az élelmiszerlánc sávokkal jelzi a pénztár előtt az ajánlott távolságot vevői között.","id":"20200321_Plexivel_es_rovidebb_nyitvatartassal_vedi_dolgozoit_az_Aldi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8adeeb-c9f4-4f70-954a-99ec4f145ab6","keywords":null,"link":"/kkv/20200321_Plexivel_es_rovidebb_nyitvatartassal_vedi_dolgozoit_az_Aldi","timestamp":"2020. március. 21. 16:42","title":"Plexivel és rövidebb nyitvatartással védi dolgozóit az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2566802e-9807-45b3-9f58-a8835f09c301","c_author":"HVG","category":"360","description":"Repülőgép-hajtóművek karbantartását végzi majd az a kisvárdai üzem, amelynek a működtetésére megalapították a Tungsram Aviation Kft.-t.","shortLead":"Repülőgép-hajtóművek karbantartását végzi majd az a kisvárdai üzem, amelynek a működtetésére megalapították a Tungsram...","id":"202012_tungsram_aviation_repulot_javitanak_kisvardan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2566802e-9807-45b3-9f58-a8835f09c301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400cee24-f129-487d-841a-f00e740f84cc","keywords":null,"link":"/360/202012_tungsram_aviation_repulot_javitanak_kisvardan","timestamp":"2020. március. 22. 12:00","title":"Repülőt javítanának Kisvárdán, aztán jött a járvány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz kormány leállítja a teljes ipari termelést, miután szombaton minden korábbinál többen hunytak el koronavírus-fertőzésben.","shortLead":"Az olasz kormány leállítja a teljes ipari termelést, miután szombaton minden korábbinál többen hunytak el...","id":"20200322_Olaszorszagban_minden_munkat_leallitanak_ami_nem_letfontossagu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23ef456-7767-487f-a40d-e8ccc18568fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Olaszorszagban_minden_munkat_leallitanak_ami_nem_letfontossagu","timestamp":"2020. március. 22. 07:34","title":"Olaszországban minden munkát leállítanak, ami nem létfontosságú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa798848-10d3-4bb8-82c4-8a13af13c975","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gazdagok a felelősek elsősorban a globális éghajlati krízisért – állapították meg a Leedsi Egyetem kutatói, akik 86 országra terjesztették ki vizsgálatukat.","shortLead":"A gazdagok a felelősek elsősorban a globális éghajlati krízisért – állapították meg a Leedsi Egyetem kutatói, akik 86...","id":"20200322_klimavaltozas_tarsadalmi_retegek_gazdagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa798848-10d3-4bb8-82c4-8a13af13c975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec20fd8a-36be-42c9-ae2c-fb5a0a7f149a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200322_klimavaltozas_tarsadalmi_retegek_gazdagok","timestamp":"2020. március. 22. 08:03","title":"\"Ez a tanulmány a gazdag emberek szemébe mondja azt, amit nem akarnak hallani\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e0277e-0239-4f66-b262-7c689d81e712","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három amerikai szövetségi államban, New Yorkban, Kaliforniában és Washingtonban több mobilkórházat állítanak fel, és immáron az utóbbi is katasztrófa sújtotta területnek számít - jelentette be Donald Trump az új típusú koronavírus-járvány megfékezésén dolgozó kormányzati munkacsoport vasárnapi sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Három amerikai szövetségi államban, New Yorkban, Kaliforniában és Washingtonban több mobilkórházat állítanak fel, és...","id":"20200323_Trump_katasztrofa_sujtotta_terulet_Washington_allam_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7e0277e-0239-4f66-b262-7c689d81e712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf2e1b6-eb9e-4004-9c71-de8e7c9e566a","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Trump_katasztrofa_sujtotta_terulet_Washington_allam_is","timestamp":"2020. március. 23. 05:22","title":"Trump: katasztrófa sújtotta terület Washington állam is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mentőjáratot szervez az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) a koronavírus-járvány miatt Izraelben rekedt magyaroknak és a Magyarországon rekedt izraelieknek.","shortLead":"Mentőjáratot szervez az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) a koronavírus-járvány miatt Izraelben rekedt...","id":"20200322_Hazaterhetnek_az_Izraelben_rekedt_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06acaecc-3233-49bd-ba9c-8a54a13d72ff","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Hazaterhetnek_az_Izraelben_rekedt_magyarok","timestamp":"2020. március. 22. 15:21","title":"Hazatérhetnek az Izraelben rekedt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c331f4b0-9245-4372-b435-7391ff89a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombat reggeli állás szerint jelenleg 103-an fertőződtek meg a koronavírussal és eddig 4 áldozata van a járványnak. Hatan vannak intenzív osztályon a betegek közül, egy 40-es éveiben járó páciensnek is súlyos az állapota.","shortLead":"A szombat reggeli állás szerint jelenleg 103-an fertőződtek meg a koronavírussal és eddig 4 áldozata van a járványnak...","id":"20200321_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatojarol_103_fertozott_4_halott_eddig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c331f4b0-9245-4372-b435-7391ff89a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9344250-bba9-43e5-bf1b-4a59f806fe65","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatojarol_103_fertozott_4_halott_eddig","timestamp":"2020. március. 21. 14:06","title":"Operatív Törzs: Már az egész országban elterjedt a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8847ce-b9a1-401a-a383-2fec560b841e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Juventus argentin sztárja és a barátnője is vírusfertőzött.","shortLead":"A Juventus argentin sztárja és a barátnője is vírusfertőzött.","id":"20200321_Paulo_Dybala_is_koronavirusos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e8847ce-b9a1-401a-a383-2fec560b841e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99980d4d-7549-487e-98cd-77e5e2ca5df9","keywords":null,"link":"/sport/20200321_Paulo_Dybala_is_koronavirusos","timestamp":"2020. március. 21. 19:22","title":"Paulo Dybala is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]