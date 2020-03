Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A bírósági ítélkezés kiszámíthatóbbá tételét vagy az igazságszolgáltatás autonómiájának további csorbítását okozza-e a „precedens jellegű” ítélkezés bevezetése? A kérdés április elseje után eldőlhet.","shortLead":"A bírósági ítélkezés kiszámíthatóbbá tételét vagy az igazságszolgáltatás autonómiájának további csorbítását okozza-e...","id":"202012__rendszert_valt_akuria__varga_zs_andras__alkotmanybirokbol_birok__lesz_ra_precedens","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0bcb99-0490-4a46-8a55-98452ece3c8d","keywords":null,"link":"/360/202012__rendszert_valt_akuria__varga_zs_andras__alkotmanybirokbol_birok__lesz_ra_precedens","timestamp":"2020. március. 23. 07:00","title":"Előírhatják, hogy délután 5 órakor mindenki teázzon? Lehet rá precedens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96388cf1-5895-48e4-ad2a-fca8f8cf290e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bezártság és felszabadultság, rutin és szétesés – hasonló, mégis különböző reakciókat produkáltak a szerkesztőségünk tagjai a koronavírus-járvány miatti kényszerű otthoni munka során. Egy hét tapasztalataival lettünk gazdagabbak, és még csak tanuljuk, hogy lehet ezt jól csinálni.","shortLead":"Bezártság és felszabadultság, rutin és szétesés – hasonló, mégis különböző reakciókat produkáltak a szerkesztőségünk...","id":"20200321_A_nagy_emberkiserlet_home_officeban_a_hvghu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96388cf1-5895-48e4-ad2a-fca8f8cf290e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f4f025-42c3-4255-9c4b-13eefc1d6a17","keywords":null,"link":"/elet/20200321_A_nagy_emberkiserlet_home_officeban_a_hvghu","timestamp":"2020. március. 21. 20:00","title":"A nagy emberkísérlet: home office-ban a hvg.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2321390-b19f-4be6-9963-f8964c499841","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az utolsó népszámlálás adatai szerint a fiatalabb szinglik száma kifejezetten csökkent Magyarországon, az idősebb egyedülállók nemzedékének gyarapodása viszont nem állt le, és ők már kimutathatóan elégedetlenebbek a sorsukkal.","shortLead":"Az utolsó népszámlálás adatai szerint a fiatalabb szinglik száma kifejezetten csökkent Magyarországon, az idősebb...","id":"202012_negyedmillio_szingli_40_folott_terhesse_kezd_valni_amagany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2321390-b19f-4be6-9963-f8964c499841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2486ede-bb3a-442a-9006-85f4a346f635","keywords":null,"link":"/360/202012_negyedmillio_szingli_40_folott_terhesse_kezd_valni_amagany","timestamp":"2020. március. 23. 13:00","title":"A 40 évesnél idősebb szinglik már szorongatónak érzik a magányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kerékpáros ütközött személygépkocsival Csemőnél.\r

","shortLead":"Kerékpáros ütközött személygépkocsival Csemőnél.\r

","id":"20200323_Halalos_baleset_Pest_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d5c1c1-a9db-4dc6-a357-d5d85a5ffdba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_Halalos_baleset_Pest_megyeben","timestamp":"2020. március. 23. 06:11","title":"Halálos baleset Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tirolban diagnosztizálták a legtöbb megbetegedést. ","shortLead":"Tirolban diagnosztizálták a legtöbb megbetegedést. ","id":"20200322_Ausztria_koronavirus_fertozottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7fcbd7-0fb0-405e-853b-4c36e9bcc5c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Ausztria_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. március. 22. 16:12","title":"Háromezer felett a fertőzöttek száma Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2566802e-9807-45b3-9f58-a8835f09c301","c_author":"HVG","category":"360","description":"Repülőgép-hajtóművek karbantartását végzi majd az a kisvárdai üzem, amelynek a működtetésére megalapították a Tungsram Aviation Kft.-t.","shortLead":"Repülőgép-hajtóművek karbantartását végzi majd az a kisvárdai üzem, amelynek a működtetésére megalapították a Tungsram...","id":"202012_tungsram_aviation_repulot_javitanak_kisvardan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2566802e-9807-45b3-9f58-a8835f09c301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400cee24-f129-487d-841a-f00e740f84cc","keywords":null,"link":"/360/202012_tungsram_aviation_repulot_javitanak_kisvardan","timestamp":"2020. március. 22. 12:00","title":"Repülőt javítanának Kisvárdán, aztán jött a járvány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0746581d-56cb-4a76-99c1-bd024b8115f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatti veszélyhelyzet kihirdetése hidegzuhanyként érte a menyasszonyokat és a vőlegényeket. Miután egyre több rendezvényt tiltanak be, ők is kénytelenek elhalasztani tavaszi esküvőiket. A lemondásokat az egész üzletág megsínyli. Megnéztük, hogy a cukrászoktól a menyasszonyi ruhaszalonokig, ki hogyan vészeli át a kényszerpihenőt.","shortLead":"A koronavírus miatti veszélyhelyzet kihirdetése hidegzuhanyként érte a menyasszonyokat és a vőlegényeket. Miután egyre...","id":"20200322_Eskuvo_a_korona_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0746581d-56cb-4a76-99c1-bd024b8115f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbc9d3c-65b0-4460-b33e-f6d29cfe9d80","keywords":null,"link":"/elet/20200322_Eskuvo_a_korona_idejen","timestamp":"2020. március. 22. 17:00","title":"Mi lesz az esküvőkkel a koronavírus-járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad23756-b792-498d-80ec-a1e5622055fa","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az új távoktatási forma nemcsak a pedagógusok számára kihívás, hanem a diákoknak és szülőknek is, akikre a járvány miatt még pszichológiai nyomás is nehezedik. Milyen stratégiákkal érdemes nekifogni az új rendszernek? Mit tehet a szülő, a diák, hogy jól jöjjön ki a koronavírus-időszakból?\r

\r

","shortLead":"Az új távoktatási forma nemcsak a pedagógusok számára kihívás, hanem a diákoknak és szülőknek is, akikre a járvány...","id":"20200323_tavoktatas_koronavirus_szulo_diak_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ad23756-b792-498d-80ec-a1e5622055fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb216fd-8147-4258-ac94-8cf57faccb57","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_tavoktatas_koronavirus_szulo_diak_otthon","timestamp":"2020. március. 23. 06:30","title":"„Nem tudjuk elkerülni, hogy a szülő pedagógusabb legyen, mint eddig”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]