[{"available":true,"c_guid":"a7e0277e-0239-4f66-b262-7c689d81e712","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három amerikai szövetségi államban, New Yorkban, Kaliforniában és Washingtonban több mobilkórházat állítanak fel, és immáron az utóbbi is katasztrófa sújtotta területnek számít - jelentette be Donald Trump az új típusú koronavírus-járvány megfékezésén dolgozó kormányzati munkacsoport vasárnapi sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Három amerikai szövetségi államban, New Yorkban, Kaliforniában és Washingtonban több mobilkórházat állítanak fel, és...","id":"20200323_Trump_katasztrofa_sujtotta_terulet_Washington_allam_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7e0277e-0239-4f66-b262-7c689d81e712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf2e1b6-eb9e-4004-9c71-de8e7c9e566a","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Trump_katasztrofa_sujtotta_terulet_Washington_allam_is","timestamp":"2020. március. 23. 05:22","title":"Trump: katasztrófa sújtotta terület Washington állam is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügy helyzetéről és a kormányba vetett bizalomról akkor kell beszélni a főpolgármester szerint, “ha elmúlt a baj”.\r

\r

","shortLead":"Az egészségügy helyzetéről és a kormányba vetett bizalomról akkor kell beszélni a főpolgármester szerint, “ha elmúlt...","id":"20200323_karacsony_gergely_koronavirus_rendkivuli_helyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce373dd4-9224-4468-923a-606cfcf73fbb","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_karacsony_gergely_koronavirus_rendkivuli_helyzet","timestamp":"2020. március. 23. 13:08","title":"Karácsony: Támogatom, hogy a kormány meghosszabbíthassa az intézkedéseit, de kellenek garanciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hétvégén át tartott csak ki 350 alatt a forint/euró árfolyam.","shortLead":"Egy hétvégén át tartott csak ki 350 alatt a forint/euró árfolyam.","id":"20200323_forint_arfolyam_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00ce880-44a0-4886-8928-711354f99488","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200323_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2020. március. 23. 10:07","title":"Újra zuhanni kezdett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átlépte az ezret vasárnap reggelre az új koronavírussal fertőzöttek száma Csehországban. Több térségbeli országban további szigorításokat rendeltek el.","shortLead":"Átlépte az ezret vasárnap reggelre az új koronavírussal fertőzöttek száma Csehországban. Több térségbeli országban...","id":"20200322_Koronavirus_Csehorszagban_mar_ezernel_is_tobb_fertozott_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420b2c96-3642-4900-9bdc-f3a3b22e2b06","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Koronavirus_Csehorszagban_mar_ezernel_is_tobb_fertozott_van","timestamp":"2020. március. 22. 11:13","title":"Koronavírus: Csehországban már ezernél is több fertőzött van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora állítja, Olaszországban nem fertőzött körzetben volt, ezért ment be dolgozni. Műtött is. Az orvos azt mondja, a többi szegedi fertőzötthöz nincs köze. Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs vasárnapi tájékoztatásán azonban úgy fogalmazott, 120 laborvizsgálat történt eddig az esettel kapcsolatban eddig, az érintettek házi karanténban vannak.","shortLead":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora állítja, Olaszországban nem fertőzött körzetben volt, ezért ment be...","id":"20200322_Eddig_120_vizsgalatot_vegeztek_a_koronavirusos_szegedi_orvos_kornyezeteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee5fb9f-86c3-4c51-882d-b3d6cf55493e","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Eddig_120_vizsgalatot_vegeztek_a_koronavirusos_szegedi_orvos_kornyezeteben","timestamp":"2020. március. 22. 15:22","title":"Már 120 vizsgálatot végeztek a koronavírusos szegedi orvos környezetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a694f4bb-19aa-4ae3-90a0-f3cac47f7e68","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200323_Maradj_otthon__Lovasi_dalara_egy_kulonleges_karantenklippel_jelentkezett_a_Csik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a694f4bb-19aa-4ae3-90a0-f3cac47f7e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be26306b-43dd-4676-bab1-c4f6043acf64","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Maradj_otthon__Lovasi_dalara_egy_kulonleges_karantenklippel_jelentkezett_a_Csik","timestamp":"2020. március. 23. 13:10","title":"Maradj otthon! – Lovasi dalára különleges karantén-klippel jelentkezett a Csík","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Februárban alapították, mire ez hivatalossá vált, a turizmust bedöntötte a koronavírus-járvány. ","shortLead":"Februárban alapították, mire ez hivatalossá vált, a turizmust bedöntötte a koronavírus-járvány. ","id":"202012_mav_rail_tours_allami_utazasszervezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68a67db-b5e2-42af-b04b-7dd12f96f6b6","keywords":null,"link":"/360/202012_mav_rail_tours_allami_utazasszervezes","timestamp":"2020. március. 23. 10:00","title":"Elsőre vakvágányra futott a MÁV új utazásszervező cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány napra visszatérnek a téli közlekedési körülmények, nem árt óvatosabban vezetni. A Magyar Közút is reagál, valamint a járványhelyzetnek is kiemelt figyelmet szentel.","shortLead":"Néhány napra visszatérnek a téli közlekedési körülmények, nem árt óvatosabban vezetni. A Magyar Közút is reagál...","id":"20200323_teli_uzemmodra_valt_a_magyar_kozut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765b107-5b19-4251-992c-f0c9a13dcf5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_teli_uzemmodra_valt_a_magyar_kozut","timestamp":"2020. március. 23. 07:56","title":"Havazás, hószállingózás, havas eső: téli üzemmódra vált a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]