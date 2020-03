Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7260bf66-83ba-45eb-9c2a-3732fd27ced0","c_author":"Ny. M.","category":"itthon","description":"Meghaladja a 20 százalékot az új fertőzéses esetek számának növekedése Magyarországon. Infografikán mutatjuk a járvány itthoni terjedését.","shortLead":"Meghaladja a 20 százalékot az új fertőzéses esetek számának növekedése Magyarországon. Infografikán mutatjuk a járvány...","id":"20200323_koronavirus_covid_19_infografika_fertozottek_es_halalesetek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7260bf66-83ba-45eb-9c2a-3732fd27ced0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3f9c4c-b2d4-4258-b283-c9621fc975b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_covid_19_infografika_fertozottek_es_halalesetek_szama","timestamp":"2020. március. 23. 15:40","title":"Meredeken növekszik a fertőzöttek száma Magyarországon (infografika)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt új rendszer építésébe kezdenek Oroszországban, hogy azokat a fertőzötteket is beazonosítsák, akik még nincsenek karanténban. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt új rendszer építésébe kezdenek Oroszországban, hogy azokat a fertőzötteket is...","id":"20200323_oroszorszag_helyadat_geolokacio_koronavirus_fertozottseg_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7df9632-4301-471b-9cdc-7303130a9b2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_oroszorszag_helyadat_geolokacio_koronavirus_fertozottseg_jarvany","timestamp":"2020. március. 23. 17:55","title":"Oroszországban a mobilok helyadataiból fogják megmondani, kik lehetnek még fertőzöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legveszélyeztetettebb, 65 év feletti korosztály számára teljes a tilalom, a többiek igazolással még járhatják az utcákat.","shortLead":"A legveszélyeztetettebb, 65 év feletti korosztály számára teljes a tilalom, a többiek igazolással még járhatják...","id":"20200324_kijarasi_tilalom_romania_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8204bb-67e4-427c-aef4-c121411aa709","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_kijarasi_tilalom_romania_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:15","title":"Egész napos kijárási tilalmat rendeltek el Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eltérő megoldások születtek a felsőoktatási intézményekben, van ahol a neptunon kommunikálnak, más helyen online streameket használnak.","shortLead":"Eltérő megoldások születtek a felsőoktatási intézményekben, van ahol a neptunon kommunikálnak, más helyen online...","id":"20200323_Megkezdodott_a_digitalis_oktatas_az_egyetemeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022ec8aa-1d19-4358-9ece-2ee45eb9a6d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Megkezdodott_a_digitalis_oktatas_az_egyetemeken","timestamp":"2020. március. 23. 21:32","title":"Megkezdődött a digitális oktatás az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd03d156-be08-47d3-9b21-46dc8886faff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy szupererős müncheni szív kerül egy teljesen polgári külsejű stuttgarti járgányba.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy szupererős müncheni szív kerül egy teljesen polgári külsejű stuttgarti járgányba.","id":"20200323_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_bmwmotoros_mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd03d156-be08-47d3-9b21-46dc8886faff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5054c503-dc7b-4674-9e69-a96400108c2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_bmwmotoros_mercedes","timestamp":"2020. március. 23. 06:41","title":"Eladó az egyetlen példányban készült BMW-motoros Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db178340-5654-43cf-b423-4b1e67ac8c52","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A kilencedik elhunyt egy fiatalabb nő. Az operatív törzs keddi tájékoztatóján az is elhangzott, hogy kedden hajnali 4 órára minden intenzív osztályon dolgozó megkapta a szükséges védőfelszerelést.","shortLead":"A kilencedik elhunyt egy fiatalabb nő. Az operatív törzs keddi tájékoztatóján az is elhangzott, hogy kedden hajnali 4...","id":"20200324_Hajnal_4re_minden_intenziv_osztalyon_dolgozo_megkapta_a_szukseges_vedofelszereleseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db178340-5654-43cf-b423-4b1e67ac8c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b233ea-b94f-490a-bc57-c0145076c6b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Hajnal_4re_minden_intenziv_osztalyon_dolgozo_megkapta_a_szukseges_vedofelszereleseket","timestamp":"2020. március. 24. 11:11","title":"Kilencre nőtt a koronavírus halálos áldozatainak száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc361122-402b-41ec-abff-80893c98a28a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miközben a hivatalosan közölt adatok alapján más országokhoz képest nálunk még mindig alacsony a koronavírussal fertőzöttek száma, az operatív törzs titokban már egy több száz férőhelyes ellátóhelyet rendeztetett be a Hungexpo területén – tudta meg a hvg.hu, miután sikerült egy fotót megszereznünk a készülő, valószínűleg járványközpontnak szánt helyszínről. Bár hétfőn Orbán Viktor a parlamentben még a kesztyűk darabszámáról is beszámolt, ezt a frissen berendezett, óriási méretű létesítményt nem említette.","shortLead":"Miközben a hivatalosan közölt adatok alapján más országokhoz képest nálunk még mindig alacsony a koronavírussal...","id":"20200324_jarvanyugyi_kozpont_hungexpo_ellatohely_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc361122-402b-41ec-abff-80893c98a28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0b1c9e-624f-487c-9ef2-ba3a22284e21","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_jarvanyugyi_kozpont_hungexpo_ellatohely_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 15:01","title":"Komoly méretű új járványügyi központot készítettek elő a Hungexpón – itt a fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a76a5a9-9022-43f7-933a-eb446c67be42","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: összeomlás, visszavonulás, home office, teszt, tűzoltás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200322_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a76a5a9-9022-43f7-933a-eb446c67be42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6be448-1c64-451c-a095-0a1c122f7eed","keywords":null,"link":"/360/20200322_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. március. 22. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János megrendült, de nem akar úgy élni, mintha itt lenne a vég ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]