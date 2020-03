Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A segítséget várók tárgyi és pénzügyi adományt is elfogadnak.","shortLead":"A segítséget várók tárgyi és pénzügyi adományt is elfogadnak.","id":"20200323_arcmaszk_masz_vedoruha_mentok_adomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f91c327-7ebb-41d5-84bb-2a06bec93ec7","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_arcmaszk_masz_vedoruha_mentok_adomany","timestamp":"2020. március. 23. 15:41","title":"Mentősök kérték a lakosság segítségét, az OMSZ szerint van elég védőfelszerelésük.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetközi versenyben 19 ország arénájával kellett versenyezni.","shortLead":"A nemzetközi versenyben 19 ország arénájával kellett versenyezni.","id":"20200323_puskas_arena_ev_stadionja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f8dee7-ee88-49aa-b506-6b2af3935ad7","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_puskas_arena_ev_stadionja","timestamp":"2020. március. 23. 19:53","title":"A Puskás Aréna lett az Év stadionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Februárban alapították, mire ez hivatalossá vált, a turizmust bedöntötte a koronavírus-járvány. 