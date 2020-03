Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a321d2c-2961-41f7-9d54-a2beb4809e3b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A home office-nak vannak előnyei, de nehézségei is. Animációs összefoglalónkban mutatunk pár tippet, amelyek segítségével sikeresen dolgozhatunk otthonról.","shortLead":"A home office-nak vannak előnyei, de nehézségei is. Animációs összefoglalónkban mutatunk pár tippet, amelyek...","id":"20200320_Sima_ugy_az_otthoni_munka_ha_megfogadjuk_ezeket_a_tanacsokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a321d2c-2961-41f7-9d54-a2beb4809e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1e71ea-499e-44ec-ae67-fe51f8af96a2","keywords":null,"link":"/360/20200320_Sima_ugy_az_otthoni_munka_ha_megfogadjuk_ezeket_a_tanacsokat","timestamp":"2020. március. 23. 14:00","title":"Sima ügy az otthoni munka, ha megfogadjuk ezeket a tanácsokat - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma meghaladta a 33 ezret.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma meghaladta a 33 ezret.","id":"20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c536272f-c005-4ed1-8bd2-0034fe3dd5a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 23. 13:01","title":"Koronavírus: 462 halott egyetlen nap alatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e0277e-0239-4f66-b262-7c689d81e712","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három amerikai szövetségi államban, New Yorkban, Kaliforniában és Washingtonban több mobilkórházat állítanak fel, és immáron az utóbbi is katasztrófa sújtotta területnek számít - jelentette be Donald Trump az új típusú koronavírus-járvány megfékezésén dolgozó kormányzati munkacsoport vasárnapi sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Három amerikai szövetségi államban, New Yorkban, Kaliforniában és Washingtonban több mobilkórházat állítanak fel, és...","id":"20200323_Trump_katasztrofa_sujtotta_terulet_Washington_allam_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7e0277e-0239-4f66-b262-7c689d81e712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf2e1b6-eb9e-4004-9c71-de8e7c9e566a","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Trump_katasztrofa_sujtotta_terulet_Washington_allam_is","timestamp":"2020. március. 23. 05:22","title":"Trump: katasztrófa sújtotta terület Washington állam is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök szerint rövidesen egy vírusellenes szer klinikai tesztjébe fognak, amely alkalmas lehet a koronavírus kezelésére.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint rövidesen egy vírusellenes szer klinikai tesztjébe fognak, amely alkalmas lehet a koronavírus...","id":"20200324_donald_trump_amerika_koronavirus_gyogyszer_ellenszer_malaria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd4cf13-ccdd-43c1-a66c-9d7607e99efe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_donald_trump_amerika_koronavirus_gyogyszer_ellenszer_malaria","timestamp":"2020. március. 24. 08:38","title":"Trump: Van egy gyógyszerünk, hamarosan emberen is kipróbáljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4cb65f-63b6-4273-bac3-e986167cbf37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új típusjelzés bevezetését is tervezik GTX-néven, amely ezeket a sportos villanyautóikat jelölné.","shortLead":"Egy új típusjelzés bevezetését is tervezik GTX-néven, amely ezeket a sportos villanyautóikat jelölné.","id":"20200323_Meg_akadozik_a_VW_elektromos_auto_agazata_de_mar_sportmodellt_igernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc4cb65f-63b6-4273-bac3-e986167cbf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6cf37a-8d15-4104-b0c2-de30681ee6a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_Meg_akadozik_a_VW_elektromos_auto_agazata_de_mar_sportmodellt_igernek","timestamp":"2020. március. 23. 16:03","title":"Még akadozik a VW elektromosautó-ágazata, de már sportmodellt ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Hallgattak Johnsonék a járványügyi adatokra és az elégedetlenségre: a briteknek kedd reggel óta csak a legszükségesebb esetekben hagyhatják el otthonaikat. Az egészségügyben dolgozók szerint még messze van a járvány tetőpontja.","shortLead":"Hallgattak Johnsonék a járványügyi adatokra és az elégedetlenségre: a briteknek kedd reggel óta csak a legszükségesebb...","id":"20200324_Boris_Johnson_nagy_britannia_koronavirus_vesztegzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d51368-a357-4d24-81b0-1f26ab5835d8","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Boris_Johnson_nagy_britannia_koronavirus_vesztegzar","timestamp":"2020. március. 24. 18:40","title":"Még Boris Johnson is belátta, hogy szükség van a vesztegzárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valószínűleg később is jönnek majd.","shortLead":"Valószínűleg később is jönnek majd.","id":"20200323_roman_allampolgar_hataratkelo_magyarorszag_humanitarius_folyoso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783c9e08-6bce-4787-80ed-f07b2540e468","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_roman_allampolgar_hataratkelo_magyarorszag_humanitarius_folyoso","timestamp":"2020. március. 23. 22:03","title":"Közel 47 ezer román tért haza a Magyarország által nyitott humanitárius folyosón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbdca5c-50e2-423b-b858-cd4aec1430ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák kormány döntése tiltja, mégis személyesen prédikált a híveknek egy Trencsén megyei község plébánosa.","shortLead":"A szlovák kormány döntése tiltja, mégis személyesen prédikált a híveknek egy Trencsén megyei község plébánosa.","id":"20200323_koronavirus_szentmise_szlovakia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdbdca5c-50e2-423b-b858-cd4aec1430ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc1e598-3f9e-443c-a63b-21b901feabd7","keywords":null,"link":"/elet/20200323_koronavirus_szentmise_szlovakia","timestamp":"2020. március. 23. 13:56","title":"Illegálisan misézett egy szlovák pap vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]