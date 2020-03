Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9487f46d-a5ac-4c52-bda7-352ed16740c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Death Stranding című videojátékban a főhős egy, a mellkasára erősített babahordozóval közlekedik. Hasonlót épített most egy kínai férfi saját gyermekének a koronavírus miatt.","shortLead":"A Death Stranding című videojátékban a főhős egy, a mellkasára erősített babahordozóval közlekedik. Hasonlót épített...","id":"20200325_koronavirus_death_stranding_babahordozo_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9487f46d-a5ac-4c52-bda7-352ed16740c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6e4763-5686-4403-9381-4e826a41cda9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_koronavirus_death_stranding_babahordozo_jarvany","timestamp":"2020. március. 25. 18:03","title":"Szürreális “páncélt” épített egy kínai férfi, hogy megvédje gyermekét a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járványhelyzet miatt egészen szokatlan formában nézhetünk bele egy elmaradt bemutatóba.\r

","shortLead":"A járványhelyzet miatt egészen szokatlan formában nézhetünk bele egy elmaradt bemutatóba.\r

","id":"20200325_Az_Orkeny_Szinhaz_este_varja_a_kanapen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e14b25-cdbb-4b8f-b183-7a6fa1fbaf59","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Az_Orkeny_Szinhaz_este_varja_a_kanapen","timestamp":"2020. március. 25. 17:16","title":"Az Örkény Színház este várja a kanapén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hiba miatt ellenőrizetlenül hagyhat bizonyos fájlokat a Windows 10 gyári vírusirtója, a Defender. Az üzemzavar napok óta tart.","shortLead":"Egy hiba miatt ellenőrizetlenül hagyhat bizonyos fájlokat a Windows 10 gyári vírusirtója, a Defender. Az üzemzavar...","id":"20200324_windows_10_beepitett_virusirto_defender_ellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a25a1c2-905b-4af2-a5be-121379a87723","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_windows_10_beepitett_virusirto_defender_ellenorzes","timestamp":"2020. március. 24. 11:13","title":"Komoly gondnak tűnik: egy hibajavítás elronthatta a Windows 10-be épített vírusirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aláírták a papírokat, a fővárosnak 9 milliárdért nem kellett az épület. ","shortLead":"Aláírták a papírokat, a fővárosnak 9 milliárdért nem kellett az épület. ","id":"20200325_Az_orosz_hatteru_beruhazasi_banke_lett_Europa_legpatinasabb_irodahaza_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708b0593-c940-47a9-b127-aa4e76186e4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_Az_orosz_hatteru_beruhazasi_banke_lett_Europa_legpatinasabb_irodahaza_Budapesten","timestamp":"2020. március. 25. 10:20","title":"Az orosz hátterű beruházási banké lett Európa legpatinásabb irodaháza Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ed3f8f-4066-4885-ae8f-cdc6f43bb0d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista most a kicsiknek üzeni: úgy lehet legyőzni a koronavírust, ha nem tesszük ki a lábunkat.","shortLead":"A humorista most a kicsiknek üzeni: úgy lehet legyőzni a koronavírust, ha nem tesszük ki a lábunkat.","id":"20200325_koronavirus_jarvany_maradj_otthon_kovacs_andras_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08ed3f8f-4066-4885-ae8f-cdc6f43bb0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559433f2-f054-4587-9836-e6413a1503dc","keywords":null,"link":"/elet/20200325_koronavirus_jarvany_maradj_otthon_kovacs_andras_peter","timestamp":"2020. március. 25. 13:58","title":"Nem tudja megértetni a gyerekével, hogy otthon kell maradni? KAP segít!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9541e366-9d08-4138-9042-7c97505a7caa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, a Windows 95-ös érában gyakran használt alkalmazást öltöztetne modern köntösbe a Microsoft, hogy ez az app is bekerüljön a hasznos eszközöket kínáló PowerToys frissített változatába.","shortLead":"Újabb, a Windows 95-ös érában gyakran használt alkalmazást öltöztetne modern köntösbe a Microsoft, hogy ez az app is...","id":"20200324_image_resizer_windows_10_modern_powertoys_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9541e366-9d08-4138-9042-7c97505a7caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0994b7d-2083-47f1-97b5-8ff81e58c705","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_image_resizer_windows_10_modern_powertoys_letoltes","timestamp":"2020. március. 24. 10:03","title":"Visszatér egy klasszikus és praktikus program a Windowsba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c6dbe-5291-4189-a9d3-8caada5c18b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen vannak, akik nyerészkedni próbálnak a kialakult helyzeten, de a magyar szervezetek lesben állnak.","shortLead":"Többen vannak, akik nyerészkedni próbálnak a kialakult helyzeten, de a magyar szervezetek lesben állnak.","id":"20200324_titkosszolgalat_jarvany_koronavirus_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba7c6dbe-5291-4189-a9d3-8caada5c18b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f0262c-4c57-4cef-82bd-ea874fafc572","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_titkosszolgalat_jarvany_koronavirus_korrupcio","timestamp":"2020. március. 24. 11:11","title":"A titkosszolgálatok is figyelik a járványon nyerészkedni próbálókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eltérő megoldások születtek a felsőoktatási intézményekben, van ahol a neptunon kommunikálnak, más helyen online streameket használnak.","shortLead":"Eltérő megoldások születtek a felsőoktatási intézményekben, van ahol a neptunon kommunikálnak, más helyen online...","id":"20200323_Megkezdodott_a_digitalis_oktatas_az_egyetemeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022ec8aa-1d19-4358-9ece-2ee45eb9a6d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Megkezdodott_a_digitalis_oktatas_az_egyetemeken","timestamp":"2020. március. 23. 21:32","title":"Megkezdődött a digitális oktatás az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]