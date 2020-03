Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff6d68b6-9905-402d-b9d7-e3a47ecc2978","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Sátorrendszer épült \"a kórház megsegítése céljából\".","shortLead":"Sátorrendszer épült \"a kórház megsegítése céljából\".","id":"20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_tabori_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff6d68b6-9905-402d-b9d7-e3a47ecc2978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a81f71e-dfff-4e87-85e9-b43a83f78eb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_tabori_korhaz","timestamp":"2020. március. 25. 09:14","title":"Tábori kórházat húztak fel a katonák a Szent László udvarán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Nagy László közösségi oldalán tette közzé ezt, de azt nem tudni, hányadik tesztje ez.","shortLead":"B. Nagy László közösségi oldalán tette közzé ezt, de azt nem tudni, hányadik tesztje ez.","id":"20200325_Negativ_lett_a_koronavirustesztje_a_fideszes_kepviselonek_aki_a_hazi_karantenbol_bement_a_parlamentbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8206f6-75ed-4af1-9027-c5983dc39230","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Negativ_lett_a_koronavirustesztje_a_fideszes_kepviselonek_aki_a_hazi_karantenbol_bement_a_parlamentbe","timestamp":"2020. március. 25. 15:13","title":"Negatív lett a koronavírus-tesztje a fideszes képviselőnek, aki a házi karanténból bement a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Létavértesnél, Nyírábránynál és Méhkeréknél át tudnak majd menni az ingázók.\r

","shortLead":"Létavértesnél, Nyírábránynál és Méhkeréknél át tudnak majd menni az ingázók.\r

","id":"20200325_Harom_atkelohely_is_megnyilik_a_magyarroman_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2509643f-b5ac-446a-a9c3-f0a4ebc73105","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_Harom_atkelohely_is_megnyilik_a_magyarroman_hataron","timestamp":"2020. március. 25. 15:05","title":"Három átkelőhely is megnyílik a magyar–román határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Negyvenként országban összesen 2,24 milliárd embert érintenek a korlátozások.\r

","shortLead":"Negyvenként országban összesen 2,24 milliárd embert érintenek a korlátozások.\r

","id":"20200324_A_Fold_lakoinak_egyharmadat_mar_karantenba_szolitottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59b5911-5295-4ad9-8c75-e273ed80643d","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_A_Fold_lakoinak_egyharmadat_mar_karantenba_szolitottak","timestamp":"2020. március. 24. 20:16","title":"A Föld lakóinak egyharmadát már karanténba szólították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mérhetetlen mennyiségű álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével kapcsolatban. A sokszor politikusok által is terjesztett csúsztatások és hazugságok miatt elmosódik az igazság és hazugság közötti választóvonal, és ez rengeteg emberéletbe kerülhet.","shortLead":"Mérhetetlen mennyiségű álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével...","id":"20200325_A_fele_sem_igaz__alhirek_a_koronavirusrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2b0090-ff49-4faa-81d6-ee77a8ec4f3d","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_A_fele_sem_igaz__alhirek_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 25. 16:51","title":"A fele sem igaz – álhírek és politikusok a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16df90a-1afd-4a3f-ad50-42e81a39846f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális vészhelyzetben több technológiai vállalat is felajánlásokat tett. Az Apple nemcsak készpénzzel segít, eszközökkel is beszáll.","shortLead":"A globális vészhelyzetben több technológiai vállalat is felajánlásokat tett. Az Apple nemcsak készpénzzel segít...","id":"20200324_apple_n95_maszkok_korhazaknak_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e16df90a-1afd-4a3f-ad50-42e81a39846f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899e11b9-d9b9-4e50-8166-66daae35728c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_apple_n95_maszkok_korhazaknak_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 13:03","title":"Több millió maszkot oszt ki az Apple amerikai és európai kórházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dedee6d4-e8e8-415a-baa3-304e34c780a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint három percig tartott egy drónnal végigjárni a gyűjteményt. ","shortLead":"Több mint három percig tartott egy drónnal végigjárni a gyűjteményt. ","id":"20200324_Tobb_mint_1000_oldtimer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dedee6d4-e8e8-415a-baa3-304e34c780a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acf3283-6b05-4682-bb40-91cef847ce21","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Tobb_mint_1000_oldtimer","timestamp":"2020. március. 24. 15:58","title":"1400 klasszikus autót árulnak ebben az oldtimerplázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eltérő megoldások születtek a felsőoktatási intézményekben, van ahol a neptunon kommunikálnak, más helyen online streameket használnak.","shortLead":"Eltérő megoldások születtek a felsőoktatási intézményekben, van ahol a neptunon kommunikálnak, más helyen online...","id":"20200323_Megkezdodott_a_digitalis_oktatas_az_egyetemeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022ec8aa-1d19-4358-9ece-2ee45eb9a6d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Megkezdodott_a_digitalis_oktatas_az_egyetemeken","timestamp":"2020. március. 23. 21:32","title":"Megkezdődött a digitális oktatás az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]