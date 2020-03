Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évek óta beszédtéma a tanácsadók körében, hogy milyen adófizetési kötelezettségeik vannak azoknak, akiket egy külföldi cég alkalmaz, de valamiért a saját hazájukban kell home office-ba menniük. A járvány miatt most sokaknál időszerű lett a kérdés – a tudnivalókat az Adózóna foglalta össze.","shortLead":"Évek óta beszédtéma a tanácsadók körében, hogy milyen adófizetési kötelezettségeik vannak azoknak, akiket egy külföldi...","id":"20200325_adobevallas_ingazo_adozona_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87e66ff-758e-4d47-8276-bcbeaef539f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_adobevallas_ingazo_adozona_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 15:31","title":"Az adóbevallásnál érheti meglepetés a külföldre ingázókat, ha Magyarországon mennek home office-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizennyolc embert előre kitervelten és különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolnak, a szaúdi hírszerzés volt helyettesét, valamint a trónörökös bizalmasát pedig bűnpártolással.","shortLead":"Tizennyolc embert előre kitervelten és különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolnak, a szaúdi hírszerzés...","id":"20200325_Hasogdzsiugy_Vadat_emeltek_a_gyilkossag_20_szaudi_gyanusitottja_ellen_Torokorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483bb522-84fd-4df5-b8b2-bd22654fbefe","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Hasogdzsiugy_Vadat_emeltek_a_gyilkossag_20_szaudi_gyanusitottja_ellen_Torokorszagban","timestamp":"2020. március. 25. 11:18","title":"Hasogdzsi-ügy: Vádat emeltek a gyilkosság 20 szaúdi gyanúsítottja ellen Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Holttesteket és segítség nélkül hagyott időseket találtak a spanyol katonák, amikor idősotthonokat ellenőriztek.","shortLead":"Holttesteket és segítség nélkül hagyott időseket találtak a spanyol katonák, amikor idősotthonokat ellenőriztek.","id":"20200324_spanyolorszag_idosek_otthona_nyugdijas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e7e3dc-ae8b-4ad2-bc1e-94f8c4b5f9e9","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_spanyolorszag_idosek_otthona_nyugdijas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 10:57","title":"Magukra hagyták Spanyolországban az idősotthonokban élőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem látszik csitulni a járvány.","shortLead":"Nem látszik csitulni a járvány.","id":"20200324_spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458ebfc7-86fe-4bcb-9989-c0a94e6bb3aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 24. 12:41","title":"Ötszáznál is többen haltak meg Spanyolországban a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Negyvenként országban összesen 2,24 milliárd embert érintenek a korlátozások.\r

","shortLead":"Negyvenként országban összesen 2,24 milliárd embert érintenek a korlátozások.\r

","id":"20200324_A_Fold_lakoinak_egyharmadat_mar_karantenba_szolitottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59b5911-5295-4ad9-8c75-e273ed80643d","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_A_Fold_lakoinak_egyharmadat_mar_karantenba_szolitottak","timestamp":"2020. március. 24. 20:16","title":"A Föld lakóinak egyharmadát már karanténba szólították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7388e5-aef8-44e2-90c7-acb2cd13cb7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik weboldalnak exkluzív képernyőképeket sikerült megszereznie, hogy megmutassa, hogyan fog működni az xCloud windowsos számítógépeken.","shortLead":"Az egyik weboldalnak exkluzív képernyőképeket sikerült megszereznie, hogy megmutassa, hogyan fog működni az xCloud...","id":"20200325_microsoft_xcloud_jatekstreaming_szolgaltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff7388e5-aef8-44e2-90c7-acb2cd13cb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39734c76-c2cc-44dc-8369-8908fe70c3ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_microsoft_xcloud_jatekstreaming_szolgaltatas","timestamp":"2020. március. 25. 14:03","title":"Hamarosan érkezhet PC-kre a Microsoft játékstreaming-szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem kedden közzétette a koronavírus-járvány adatait. Újra növekedett a fertőzöttek és az elhunytak száma.","shortLead":"Az olasz polgári védelem kedden közzétette a koronavírus-járvány adatait. Újra növekedett a fertőzöttek és az elhunytak...","id":"20200324_Olaszorszag_koronavirus_jarvany_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2df74d-161b-4342-a4c5-0d4f998cc2e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Olaszorszag_koronavirus_jarvany_adatok","timestamp":"2020. március. 24. 18:13","title":"Olaszországban 743 újabb halottja van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fda0fbe-2909-4f84-adfd-f9244ac679a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsőként az autópályák mentén lévőket zárják be a járványveszély miatt, aztán következhet a többi is.","shortLead":"Elsőként az autópályák mentén lévőket zárják be a járványveszély miatt, aztán következhet a többi is.","id":"20200324_Elkezdenek_bezarni_az_olasz_benzinkutak_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fda0fbe-2909-4f84-adfd-f9244ac679a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9ad9d7-2728-4bd3-aa07-3e55cec11358","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Elkezdenek_bezarni_az_olasz_benzinkutak_is","timestamp":"2020. március. 24. 16:46","title":"Elkezdenek bezárni az olasz benzinkutak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]