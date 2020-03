Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi az európaiakat, akik a helyi vádak szerint tömegesen fertőzik meg a környezetükben lévőket. Fizikai támadások is történtek már. Korábban az olasz Matteo Salvini azt követelte, hogy golyóálló határzárral csukják be Európát az általa vírusterjesztéssel vádolt afrikaiak előtt.

„Többen számoltak be arról, hogy kövekkel dobálják meg a külföldieket, üldözik és leköpik őket, s megtagadják tőlük a szolgáltatásokat: nem engedik beszállni őket a taxikba és egyéb járművekbe” – írta a kanadai Globe and Mail az etiópiai amerikai nagykövetség munkatársaira hivatkozva. A lap arról is beszámolt, hogy egyre többen hívják az európaiakat „koronának” és megkezdődött a virtuális zaklatás is: kiteszik az ott élő európaiak, vagy fehér amerikaiak fényképét a közösségi odalakra és azt állítják, ezek az emberek is hordozzák a veszélyes vírust.

Dél-Afrikában is hasonló a helyzet: a külföldi turistákat szállító buszok némelyikét körbevették a helyiek, és azt kiabálták, „korona, korona”, a közösségi odalakon pedig olyan hírek terjednek, amelyek szerint a járványt a „gazdag fehérek” hurcolták be az országba. Egyes javaslatok szerint minden külföldit tesztelni kellene, s a fertőzötteket azon a Robben-szigeten kellene karanténba zárni, ahol az apartheidellenes aktivista és későbbi államfő, Nelso Mandela raboskodott.

E mellett vannak olyan kommentek is, amelyek szerint a koronavírus főként az fehéreket és az ázsiaiakat támadja meg. „Ez a fizetség az Északnak a rasszizmusért és a gyarmatosításért” – foglalta össze az álhírek lényegét egy ismert dél-afrikai író, Eusebius McKaiser.

A DW német hírportálon megjelent beszámolók szerint a Kamerunban rekedt külföldieket is egyre többen zaklatják. „Bár a német hatóságok azt ígérték, hogy kimenekítik az itt rekedt németeket, ez komoly logisztikai feladat lesz. Ezer német van itt, s mintegy kétezer francia, és ők is haza akarnak jutni, mert egyre feszültebb lesz a helyzet” – idézte a DW az egyik, Kamerunban rekedt német állampolgárt.

A statisztikák szerint egyébként az európaiak csak részben „felelősök” a koronavírus afrikai megjelenéséért: a vírust ugyanis az európai utazók mellett a hazájukba Ázsiából, illetve Európából visszatért helyiek is terjesztik. Bár az afrikai országok szoros gazdasági kapcsolatot ápolnak Kínával, s a szakemberek arra számítottak, hogy a koronavírust sok kínai is behurcolja majd a kontinensre, ez végül elmaradt. „Ha háború lenne, akkor azt mondanám, hogy valamennyi rakétánkat keletre irányítottuk, a támadás mégis északról érkezett” – mondta John Nkengasong, az egyik afrikai egészségügyi alapítvány, az ACDCP vezetője. A földrészen egyelőre viszonylag kevés fertőzöttet tartanak nyilván, ám a szakértők szerint az afrikai országok többsége az európai államoknál is kevésbé lesz nem lesz képes kezelni egy kiterjedt járványt.