Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6eb1cf89-a932-4cdd-a6c8-13ae0001e165","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Szociális válságot okozhat az a csaknem 500 ezer ember, akiket eddig feketén foglalkoztattak és most a járvány hatására elveszítik a keresetüket. De nem járnak sokkal jobban azok a bajba jutott munkavállalók sem, akik eddig rendesen be voltak jelentve, a kormány ugyanis nem tervezi az álláskeresési járadék megváltoztatását, az önkormányzatoknak pedig nincs pénzük segélyezésre. ","shortLead":"Szociális válságot okozhat az a csaknem 500 ezer ember, akiket eddig feketén foglalkoztattak és most a járvány hatására...","id":"202013_elengedtek_akezuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eb1cf89-a932-4cdd-a6c8-13ae0001e165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ab4152-ec3f-4dde-9a5d-34584872cbc9","keywords":null,"link":"/360/202013_elengedtek_akezuket","timestamp":"2020. március. 26. 15:00","title":"Százezrek kezét engedik el – nincs válasza a kormánynak a szociális válságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494b6d82-5e63-4c50-bca8-a5fcf032e532","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kialakult helyzet miatt idén a tervezettnél jóval hamarabb kiküldik az utakra a mentőmotorosokat, akik most azonban sürgős segítségre szorulnak.","shortLead":"A kialakult helyzet miatt idén a tervezettnél jóval hamarabb kiküldik az utakra a mentőmotorosokat, akik most azonban...","id":"20200325_motoros_mentok_maszk_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=494b6d82-5e63-4c50-bca8-a5fcf032e532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef870ef6-2c54-4319-8751-32e405a53994","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_motoros_mentok_maszk_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 25. 16:37","title":"Motorosmaszkokat és szabad utat kérnek a koronavírus ellen küzdő mentőmotorosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b5ec0f-a178-4dd1-9563-d55ac63dae51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Royole nevét akkor ismerhette meg a világ, amikor a cég 2018 novemberében az összes nagy gyártót – így a Huaweit és a Samsungot is – megelőzve bemutatta a világ első összehajtható okostelefonját. Most előálltak ennek második generációs kiadásával.","shortLead":"A Royole nevét akkor ismerhette meg a világ, amikor a cég 2018 novemberében az összes nagy gyártót – így a Huaweit és...","id":"20200325_royole_flexpai_2_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5ec0f-a178-4dd1-9563-d55ac63dae51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b97f24a-f70f-4150-8637-148ae2a7a24b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_royole_flexpai_2_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2020. március. 25. 13:13","title":"Itt az új összecsukható kínai mobil, a Royole FlexPai 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ae5cf1-8263-4e1d-8be0-6bf29f5aaf5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A NOB tokiói szervezéssel foglalkozó koordinációs bizottságának vezetője azt mondta, hogy július 11. és augusztus 30. közé tervezik az elhalasztott olimpiát.","shortLead":"A NOB tokiói szervezéssel foglalkozó koordinációs bizottságának vezetője azt mondta, hogy július 11. és augusztus 30...","id":"20200326_koronavirus_tokio_olimpia_halasztas_idopont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06ae5cf1-8263-4e1d-8be0-6bf29f5aaf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2ff5f3-edf8-4f60-92fc-05e8de419636","keywords":null,"link":"/sport/20200326_koronavirus_tokio_olimpia_halasztas_idopont","timestamp":"2020. március. 26. 08:52","title":"Mégis jövő nyárra tervezik a tokiói olimpiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől még olcsóbb lesz az üzemanyag.","shortLead":"Péntektől még olcsóbb lesz az üzemanyag.","id":"20200325_uzemanyag_benzin_gazolaj_arcsokkenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7caa6449-2330-49f1-8ae5-5d60ee0ba1c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_uzemanyag_benzin_gazolaj_arcsokkenes","timestamp":"2020. március. 25. 10:25","title":"300 forint alá csúszik a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elkövetkezendő hónapokban az egészségügyi állásokat és az önkéntes munkalehetőségeket térítésmentesen hirdethetik meg az egészségügyi intézmények. ","shortLead":"Az elkövetkezendő hónapokban az egészségügyi állásokat és az önkéntes munkalehetőségeket térítésmentesen hirdethetik...","id":"20200325_Ingyen_hirdethetnek_az_egeszsegugyi_intezmenyek_a_Joblineon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4dd193-65ae-48ae-91ef-8d1735123544","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_Ingyen_hirdethetnek_az_egeszsegugyi_intezmenyek_a_Joblineon","timestamp":"2020. március. 25. 13:17","title":"Ingyen hirdethetnek az egészségügyi intézmények a Jobline-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadeffce-c4ef-42cb-bc6f-bbf55576cc24","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200326_Marabu_Feknyuz_Most_se_kell_meg_tesztelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eadeffce-c4ef-42cb-bc6f-bbf55576cc24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bff29cb-307b-4b18-ab07-11bd737073f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Marabu_Feknyuz_Most_se_kell_meg_tesztelni","timestamp":"2020. március. 26. 10:10","title":"Marabu Féknyúz: Most se kell még tesztelni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d355b32-efa0-444a-a8cf-372c77154a4c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A kínai gyártó három új felsőkategóriás telefonnal rukkolt elő, melyek általános hardverben és kamerában nagyon erősek, azonban van egy igen komoly, minden vásárlót érintő hiányosságuk: hiányzik róluk a Google rendszere, a Facebook körülményesen, a Spotify pedig még úgy sem érhető el.","shortLead":"A kínai gyártó három új felsőkategóriás telefonnal rukkolt elő, melyek általános hardverben és kamerában nagyon erősek...","id":"20200326_20200326_huawei_p40_pro_plus_bejelentes_specifikaciok_magyar_ar_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d355b32-efa0-444a-a8cf-372c77154a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d8dc40-9747-419b-8223-2091017b1d29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_20200326_huawei_p40_pro_plus_bejelentes_specifikaciok_magyar_ar_forint","timestamp":"2020. március. 26. 14:30","title":"Mindent verőnek ígért kamerával és váratlan árcédulákkal itt a Huawei P40-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]