Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a SARS-CoV-2) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés (a COVID-19) néhány hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, naponta ezrek fertőződnek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Áprilisban kezdődhet a németek tömeges koronavírus-tesztelése, ennek az a célja, hogy kiderítsék, ki esett már át a fertőzésen. Az eredmények tudatában a gazdaság gyorsabban visszatérhet a normális kerékvágásba, hiszen a védettséggel rendelkezők vélhetően nem fertőződnek meg újra.

A Der Spiegel értesülései szerint a tesztelés másik célja az, hogy a tudósok pontosabban felmérhessék, az összes fertőzötthöz képest – azokat is beleértve, akiken nem jelentkeztek tünetek, vagy akik a nélkül küzdötték le a betegséget, hogy orvoshoz fordultak volna – mennyien vesztették életüket a kór miatt. A felkészülést a járványos betegségekkel foglalkozó Hemholz intézet kutatói koordinálják, s együttműködnek több más intézettel, például a Robert Koch tudósaival is.

A tesztelés első szakaszában is már százezer embert vonnak be, s az első eredmények április második felére várhatóak. A folyamatosan végzett tesztekből könnyebben kiszámítható, hogy mikor lehet újra megnyitni az iskolákat, s hogy mikor érdemes enyhíteni a többi korlátozó intézkedésen. „Az is elképzelhető, hogy az immunisok olyan tanúsítványt kapnak, amely felmenti őket a még érvényben lévő korlátozások alól” – írta a lap.

A Spiegel szerint az viszont gondot jelenthet, hogy a jelenleg forgalomban lévő tesztek néha félrevezető eredményt adnak: az egyéb koronavírusok ellen létrejött antitesteket is úgy értelmezheti a teszt, hogy azok a SARS-Cov-2 vírus hatására keletkeztek. Ezért folyik a pontosabb eredményt adó tesztek kifejlesztése, ezen a téren egy-három hónapon belül várható jelentős előrelépés.