[{"available":true,"c_guid":"affda317-16e2-495d-a9f0-8bd7a289d839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyárak világszerte bezárnak, de a gyerekeknek azért lehet megfelelő időtöltést adni. Nem is akármilyet.","shortLead":"A gyárak világszerte bezárnak, de a gyerekeknek azért lehet megfelelő időtöltést adni. Nem is akármilyet.","id":"20200325_Profi_szinezokonyvet_a_gyerekeknek_az_Audi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=affda317-16e2-495d-a9f0-8bd7a289d839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6325b1-7636-4c46-b6b0-4da8fc759823","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_Profi_szinezokonyvet_a_gyerekeknek_az_Audi","timestamp":"2020. március. 25. 12:54","title":"A gyárak állnak, így színezőkönyvvel állt elő az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 30. az új határidő.","shortLead":"Április 30. az új határidő.","id":"20200326_koronavirus_mav_nemzetkozi_jegyek_visszaterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef9051e-1221-40c5-b667-4b0a7e8acb4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_mav_nemzetkozi_jegyek_visszaterites","timestamp":"2020. március. 26. 09:31","title":"Tovább lehet díjmentesen visszaváltani a nemzetközi jegyeket a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány kezében van-e Budapest sorsa. Karácsony kijárási tilalmat akar, keményebb lenne mint a kormány, de úgy látja, a helyzetet csak a kormány oldhatja meg.\r

","shortLead":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány...","id":"20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253277e2-c622-4fca-8f92-52f2bd3d5cb2","keywords":null,"link":"/360/20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 25. 18:30","title":"Karácsony Gergely a Home office-ban: „Nagyon kemény hónapok jönnek. Hónapok, nem hetek!“","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b18d190-d4a3-4f31-89b5-ea8a6749d633","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt eltűntek az utcáról a vásárlók. Kampány indult az árusokért.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt eltűntek az utcáról a vásárlók. Kampány indult az árusokért.","id":"20200326_koronavirus_fedel_nelkul_ujsag_hajlektalanok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b18d190-d4a3-4f31-89b5-ea8a6749d633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578f97c6-4324-41ca-b79c-ca1fa049390e","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fedel_nelkul_ujsag_hajlektalanok","timestamp":"2020. március. 26. 10:54","title":"Nagy bajban vannak a Fedél Nélkül árusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa6a52c-aa21-4f39-b18b-66e693e967eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkapja a korábban odaígért állami támogatást vívótermére a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Győr plusz 880 milliót kap az állatkert fejlesztésére.","shortLead":"Megkapja a korábban odaígért állami támogatást vívótermére a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Győr plusz 880...","id":"20200326_zalaegerszeg_modern_varosok_program_vivoterem_700_millio_allami_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aa6a52c-aa21-4f39-b18b-66e693e967eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed3bcb5-3ab1-490b-8145-9aad9d33d89d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_zalaegerszeg_modern_varosok_program_vivoterem_700_millio_allami_tamogatas","timestamp":"2020. március. 26. 12:27","title":"Hétszázmillió állami adóforint megy egy egyházi iskola vívótermére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a03588-26de-4694-a26f-7a4c30e456da","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Közben honvédelmi irányító törzsek jelentek meg a Telekomnál, a Tesconál, a CBA-nál és a Richternél is. Az Operatív Törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"Közben honvédelmi irányító törzsek jelentek meg a Telekomnál, a Tesconál, a CBA-nál és a Richternél is. Az Operatív...","id":"20200325_Koronavirus_fertotlenitoszergyartasra_allnak_at_a_MOL_egyik_gyaraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1a03588-26de-4694-a26f-7a4c30e456da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3309629-309d-475e-8b10-e2f258d56eab","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Koronavirus_fertotlenitoszergyartasra_allnak_at_a_MOL_egyik_gyaraban","timestamp":"2020. március. 25. 11:06","title":"Koronavírus: fertőtlenítőszer-gyártásra álltak át a MOL egyik gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megint nő a halottak száma Olaszországban, Rudolf Péter a Vígszínház igazgatója. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megint nő a halottak száma Olaszországban, Rudolf Péter a Vígszínház igazgatója. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200325_Radar_360_kijarasi_tilalom_Romaniaban_kotelezo_szajmaszk_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c335496-647b-4987-87d3-59fddbaf5822","keywords":null,"link":"/360/20200325_Radar_360_kijarasi_tilalom_Romaniaban_kotelezo_szajmaszk_Szlovakiaban","timestamp":"2020. március. 25. 08:00","title":"Radar 360: Kijárási tilalom Romániában, kötelező szájmaszk Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9487f46d-a5ac-4c52-bda7-352ed16740c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Death Stranding című videojátékban a főhős egy, a mellkasára erősített babahordozóval közlekedik. Hasonlót épített most egy kínai férfi saját gyermekének a koronavírus miatt.","shortLead":"A Death Stranding című videojátékban a főhős egy, a mellkasára erősített babahordozóval közlekedik. Hasonlót épített...","id":"20200325_koronavirus_death_stranding_babahordozo_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9487f46d-a5ac-4c52-bda7-352ed16740c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6e4763-5686-4403-9381-4e826a41cda9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_koronavirus_death_stranding_babahordozo_jarvany","timestamp":"2020. március. 25. 18:03","title":"Szürreális “páncélt” épített egy kínai férfi, hogy megvédje gyermekét a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]