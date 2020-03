Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"959171d0-7a64-4963-a09b-d45f09a81cf4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A tőzsdék válsága nem kímélte a világ leggazdagabb alapját sem: vesztesége 115 milliárd euró, ami nagyságrendben egyéves magyar GDP-nek felel meg. Nem is csoda hiszen vagyonának kétharmada részvényekben van. ","shortLead":"A tőzsdék válsága nem kímélte a világ leggazdagabb alapját sem: vesztesége 115 milliárd euró, ami nagyságrendben...","id":"20200327_Egy_evnyi_magyar_GDPt_vesztett_el_a_norveg_szuveren_alap_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=959171d0-7a64-4963-a09b-d45f09a81cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14593a46-15f1-48d8-9f3a-33989e5551fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_Egy_evnyi_magyar_GDPt_vesztett_el_a_norveg_szuveren_alap_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 27. 10:51","title":"Egy évnyi magyar GDP-t vesztett el a norvég szuverén alap a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47586101-0c99-4c88-9103-e93867d0069d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök izolációba vonul, de tartja a kapcsolatot a kormányával, és mint fogalmazott, tovább vezeti annak a vírus elleni harcát.","shortLead":"A brit miniszterelnök izolációba vonul, de tartja a kapcsolatot a kormányával, és mint fogalmazott, tovább vezeti annak...","id":"20200327_koronavirus_boris_johnson_brit_miniszterelnok_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47586101-0c99-4c88-9103-e93867d0069d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8de5381-2c1c-445b-acd3-42ec69ff6a55","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_koronavirus_boris_johnson_brit_miniszterelnok_fertozes","timestamp":"2020. március. 27. 12:37","title":"Boris Johnson is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15-20 fok, napsütés zápor – az ablakon keresztül.","shortLead":"15-20 fok, napsütés zápor – az ablakon keresztül.","id":"20200328_Tavaszias_ido_koszonti_a_kijarasi_korlatozast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7df0c3-2c7a-4fa7-b5f3-45ec609b07da","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Tavaszias_ido_koszonti_a_kijarasi_korlatozast","timestamp":"2020. március. 28. 06:35","title":"Tavaszias idő köszönti a kijárási korlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt 769 koronavírusos beteg halt meg.\r

","shortLead":"Egyetlen nap alatt 769 koronavírusos beteg halt meg.\r

","id":"20200327_koronavirus_fertozes_statisztika_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b676f3f-88bb-438d-ab29-678cd4c56829","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_koronavirus_fertozes_statisztika_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 27. 12:22","title":"Az eddigi legrosszabb hír érkezett Spanyolországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt szerint nem kell élethosszig tartó felhatalmazás a védekezéshez.","shortLead":"A párt szerint nem kell élethosszig tartó felhatalmazás a védekezéshez.","id":"20200327_DK_teljhatalom_nelkul_is_megy_ez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cab432f-00fb-40b1-9f9f-fa7e0ef57c24","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_DK_teljhatalom_nelkul_is_megy_ez","timestamp":"2020. március. 27. 13:39","title":"DK: Teljhatalom nélkül is megy ez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c77944-cffc-473d-9c98-f752b48dd141","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akciózott egyet az Apple: bár sem a Final Cut Pro X, sem a Logic Pro X nem lett olcsóbb, az ingyenes kipróbálás időszakát megháromszorozta a cég.","shortLead":"Akciózott egyet az Apple: bár sem a Final Cut Pro X, sem a Logic Pro X nem lett olcsóbb, az ingyenes kipróbálás...","id":"20200327_apple_final_cut_pro_x_logic_pro_x_videovago_hangvago_szoftver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92c77944-cffc-473d-9c98-f752b48dd141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104d04da-2f4c-41ea-9d04-7da0c60173e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_apple_final_cut_pro_x_logic_pro_x_videovago_hangvago_szoftver","timestamp":"2020. március. 27. 17:03","title":"30 helyett 90 napig használható ingyen az Apple két profi szoftvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két éven át nem mozdult ki egy szűk sávból a munkanélküliség. Most ennek a trendnek szinte biztosan vége lesz, a legutolsó, még a járvány előtti hónapban épp 4,5 millió alatt maradt a foglalkoztatottak száma.","shortLead":"Két éven át nem mozdult ki egy szűk sávból a munkanélküliség. Most ennek a trendnek szinte biztosan vége lesz...","id":"20200327_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f40558-e6fb-4201-9da6-2af2f7ecd15f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","timestamp":"2020. március. 27. 16:31","title":"Csökkent a munkanélküliség, mielőtt a járvány bevitte a mélyütést a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57","c_author":"Radó Péter","category":"360","description":"A kormányzati virtuális valóságban továbbra is él Hoffmann Rózsa szelleme - állítja a HVG-nek írt véleménycikkében Radó Péter oktatáskutató, aki szerint a közeljövőben a digitális oktatás mellett sokat fogjuk használni a digitális szegénység fogalmát is.","shortLead":"A kormányzati virtuális valóságban továbbra is él Hoffmann Rózsa szelleme - állítja a HVG-nek írt véleménycikkében Radó...","id":"202013_digitalis_oktatas_ugyanaz_maskeppen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc8ff77-0fac-44dc-8d10-c01d522c3302","keywords":null,"link":"/360/202013_digitalis_oktatas_ugyanaz_maskeppen","timestamp":"2020. március. 29. 08:15","title":"Radó Péter: Digitális oktatás - ugyanaz másképpen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]