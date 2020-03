Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49de65a0-4a17-4513-bf3f-f55258b611e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor pénteki bejelentésének megfelelően hétfőtől minden kórházban kórházparancsnok segíti az intézmény működését és az egészségügyi készletek védelmét - közölte a Koronavírus Sajtóközpont.","shortLead":"Orbán Viktor pénteki bejelentésének megfelelően hétfőtől minden kórházban kórházparancsnok segíti az intézmény...","id":"20200328_Hetfotol_korhazparancsnokok_segitik_a_korhazak_mukodeset_es_az_egeszsegugyi_keszlet_vedelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49de65a0-4a17-4513-bf3f-f55258b611e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2c74de-9d80-4e52-87ca-2ddc7f866cb4","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Hetfotol_korhazparancsnokok_segitik_a_korhazak_mukodeset_es_az_egeszsegugyi_keszlet_vedelmet","timestamp":"2020. március. 28. 21:10","title":"Hétfőtől kórházparancsnokok segítik a kórházak működését és az egészségügyi készlet védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bírságok összege több mint 2 milliárd forint.","shortLead":"A bírságok összege több mint 2 milliárd forint.","id":"20200328_Romaniaban_tobb_tizezer_embert_birsagoltak_meg_a_kijarasi_korlatozasok_megszegese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2545ef9d-cfc9-48c6-9cdc-c0c27da5dd73","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Romaniaban_tobb_tizezer_embert_birsagoltak_meg_a_kijarasi_korlatozasok_megszegese_miatt","timestamp":"2020. március. 28. 13:49","title":"Romániában több tízezer embert bírságoltak meg a kijárási korlátozások megszegése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevezetik a pandémiás járulékot.","shortLead":"Bevezetik a pandémiás járulékot.","id":"20200329_Pandemias_jaradek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8613003f-599b-4167-8cb3-327893341956","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Pandemias_jaradek","timestamp":"2020. március. 29. 18:32","title":"Rendkívüli segélyt kapnak a munkájukat elvesztők a Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány és a jegybank újabb lépéseket jelentett be, hogy próbálja kisegíteni a gazdaságot, az Egyesült Államokban történelmi mértékű segélycsomagban egyezett meg a két nagy párt, a cégvezetők, közgazdászok és szakszervezetek pedig világszerte azt keresik, mi lehet elég egy ekkora válság kezelésére. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A magyar kormány és a jegybank újabb lépéseket jelentett be, hogy próbálja kisegíteni a gazdaságot, az Egyesült...","id":"20200329_Es_akkor_koronavirus_jarvany_hitel_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c128ecab-e514-4fe7-ba71-32c5c9102e77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Es_akkor_koronavirus_jarvany_hitel_valsag","timestamp":"2020. március. 29. 07:00","title":"És akkor egy világ keresi a koronavírus gazdasági kárainak gyógymódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány úgy számol, a járvány miatt százezres munkanélküliség lesz, a kérdés csak az, hány százezres.","shortLead":"A kormány úgy számol, a járvány miatt százezres munkanélküliség lesz, a kérdés csak az, hány százezres.","id":"20200328_Koronavirus_van_olyan_allas_ami_szarszoros_az_erdeklodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeca7b16-f3ec-4691-9ff3-fd6ab638ef3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Koronavirus_van_olyan_allas_ami_szarszoros_az_erdeklodes","timestamp":"2020. március. 28. 09:43","title":"Koronavírus: van olyan állás, amire százszoros az érdeklődés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az év biztos, 2021-ben, de azon belül egyelőre nincs pontos időpont.","shortLead":"Az év biztos, 2021-ben, de azon belül egyelőre nincs pontos időpont.","id":"20200328_Harom_heten_belul_eldontik_mikor_lesz_az_olimpia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c879560-5445-44e1-bcfd-bd1f24f57ab8","keywords":null,"link":"/sport/20200328_Harom_heten_belul_eldontik_mikor_lesz_az_olimpia","timestamp":"2020. március. 28. 10:03","title":"Három héten belül eldöntik, mikor lesz az olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy évesnél fiatalabb baba az áldozat.","shortLead":"Egy évesnél fiatalabb baba az áldozat.","id":"20200329_Meghalt_egy_koronavirusos_csecsemo_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc217a38-f5d8-4ef2-8d3f-072c914f1dab","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Meghalt_egy_koronavirusos_csecsemo_Amerikaban","timestamp":"2020. március. 29. 09:24","title":"Meghalt egy koronavírusos csecsemő Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak hogy legyen elég munkaerő a mezőgazdaságban.","shortLead":"Csak hogy legyen elég munkaerő a mezőgazdaságban.","id":"20200329_A_horvat_hatarnal_is_lehet_majd_ingazni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9c5f70-444c-4a49-babd-383df404faf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_A_horvat_hatarnal_is_lehet_majd_ingazni","timestamp":"2020. március. 29. 07:59","title":"A horvát határnál is lehet majd ingázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]