[{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sportszergyártó a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen profilt vált","shortLead":"A sportszergyártó a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen profilt vált","id":"20200328_A_New_Balance_cipok_helyett_maszkokat_gyart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cd594f-6ed5-4b64-82e4-3c9223d5a7b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_A_New_Balance_cipok_helyett_maszkokat_gyart","timestamp":"2020. március. 28. 14:23","title":"A New Balance cipők helyett maszkokat gyárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f553ae-d531-42c2-a49b-15e0c2ddb8be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200328_Felemelo_klipet_keszitettek_Presserek_a_koronavirus_frontvonalaban_kuzdoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55f553ae-d531-42c2-a49b-15e0c2ddb8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56b4c7e-7593-4118-bc80-b07dc44493aa","keywords":null,"link":"/kultura/20200328_Felemelo_klipet_keszitettek_Presserek_a_koronavirus_frontvonalaban_kuzdoknek","timestamp":"2020. március. 28. 11:31","title":"Felemelő klipet készítettek Presserék a koronavírus frontvonalában küzdőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Sokan kérdezik a Bankmonitor szakértőitől, hogy vajon később is kérhetik-e a fizetési moratóriumot? Hiszen valljuk be, a koronavírus-vészhelyzet miatti gazdasági problémáknak még csak az elején tartunk, így könnyen előfordulhat, hogy aki most biztosnak hiszi az állását, azt később mégis leépítik, fizetés nélküli szabadságra küldik, esetleg csökkentik a fizetését. Nem árt azonban óvatosnak lenni.","shortLead":"Sokan kérdezik a Bankmonitor szakértőitől, hogy vajon később is kérhetik-e a fizetési moratóriumot? Hiszen valljuk be...","id":"20200328_Kesobb_is_kerheto_a_hitelmoratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9c14bd-198b-425b-aa60-423fda7f7be1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Kesobb_is_kerheto_a_hitelmoratorium","timestamp":"2020. március. 28. 08:00","title":"Később is kérhető a hitelmoratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ac0bb0-4242-40b0-834e-5b065cc177c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltűntek az emberek és ez most így van jól. \r

","shortLead":"Karantén alá kerülhet az Egyesült Államok három tagállama - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, New York...","id":"20200328_Trump_harom_amerikai_allam_karantenjara_keszul_New_Yorkban_elhalasztjak_az_elovalasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c098f52-758c-411b-8b0c-5de3bf4aba50","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Trump_harom_amerikai_allam_karantenjara_keszul_New_Yorkban_elhalasztjak_az_elovalasztast","timestamp":"2020. március. 28. 21:36","title":"Trump három amerikai állam karanténjára készül, New Yorkban elhalasztják az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]