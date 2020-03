Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton pedig 27 tonnányi védőfelszerelés érkezik, szintén Kínából.","shortLead":"Szombaton pedig 27 tonnányi védőfelszerelés érkezik, szintén Kínából.","id":"20200328_Tobb_mint_3_millio_maszk_erkezik_Kinabol_Magyarorszagra_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9541f36-3fc6-4801-a8a2-3c9d5f22566b","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Tobb_mint_3_millio_maszk_erkezik_Kinabol_Magyarorszagra_vasarnap","timestamp":"2020. március. 28. 10:14","title":"Több mint 3 millió maszk érkezik Kínából Magyarországra vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750d8cd4-f2e1-4fcd-a612-60db4026bb78","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután Kijevben bejelentették, hogy a külföldön maradt ukrán állampolgárok előtt is lezárják az ország határait, ezrek gyűltek össze az egyik lengyel-ukrán határátkelőnél. Az emberek órákon át várakoznak egymáshoz préselődve, hogy eljussanak az útlevélkezelésig.","shortLead":"Miután Kijevben bejelentették, hogy a külföldön maradt ukrán állampolgárok előtt is lezárják az ország határait, ezrek...","id":"20200328_Ezrek_torlodtak_ossze_egymashegyen_hatan_a_lengyelukran_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=750d8cd4-f2e1-4fcd-a612-60db4026bb78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cb9dc3-685c-4621-8374-762dbccbc2c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Ezrek_torlodtak_ossze_egymashegyen_hatan_a_lengyelukran_hataron","timestamp":"2020. március. 28. 11:10","title":"Ezrek torlódtak össze egymás-hegyen hátán a lengyel-ukrán határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5679bba-8404-44c8-a951-4294beb60739","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar úszóválogatott tagjai a jövő hét elején két fővárosi és három vidéki helyszínen újrakezdik a közös edzésmunkát.","shortLead":"A magyar úszóválogatott tagjai a jövő hét elején két fővárosi és három vidéki helyszínen újrakezdik a közös edzésmunkát.","id":"20200328_Edzesbe_allnak_a_magyar_uszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5679bba-8404-44c8-a951-4294beb60739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b04d71-0a91-48fa-a545-879026169e54","keywords":null,"link":"/sport/20200328_Edzesbe_allnak_a_magyar_uszok","timestamp":"2020. március. 28. 12:20","title":"Edzésbe állnak a magyar úszók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Fertőzni jöttem, biztos úr!","shortLead":"Fertőzni jöttem, biztos úr!","id":"20200328_A_rovidtavfuto_maganyossaga_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9dc61a1-6784-406c-99d9-c4f52d00f8f0","keywords":null,"link":"/360/20200328_A_rovidtavfuto_maganyossaga_","timestamp":"2020. március. 28. 09:20","title":"Tóta W.: A rövidtávfutó magányossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679bc3f7-5627-434a-b0b1-790ab7a8fde4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Hálátlan, ám hősies feladat jutott Tedros Adhanom Ghebreyesusnak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójának, aki megpróbálja összehangolni az egyes országok erőfeszítéseit a koronavírus terjedésének megállítására. Tapasztalata már van válságkezelésben, hiszen felépítette hazája, Etiópia modern egészségügyi rendszerét.","shortLead":"Hálátlan, ám hősies feladat jutott Tedros Adhanom Ghebreyesusnak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójának...","id":"202013_tedros_adhanom_ghebreyesus_avilag_egeszsegenek_orangyala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=679bc3f7-5627-434a-b0b1-790ab7a8fde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57e7e60-af80-475b-9d00-1a8cb483b699","keywords":null,"link":"/360/202013_tedros_adhanom_ghebreyesus_avilag_egeszsegenek_orangyala","timestamp":"2020. március. 29. 08:30","title":"Etiópiában forradalmár is volt, most a világ egészségének őrangyala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország kész csatlakozni az Európai Bizottság RescEU programjához - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vasárnap.","shortLead":"Magyarország kész csatlakozni az Európai Bizottság RescEU programjához - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi...","id":"20200329_Magyarorszag_is_kaphatna_a_katasztrofak_esetere_letrehozzott_keszletekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ada18a-3c60-4e14-ad8a-52b8edaca53c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Magyarorszag_is_kaphatna_a_katasztrofak_esetere_letrehozzott_keszletekbol","timestamp":"2020. március. 29. 20:54","title":"Magyarország szívesen vállalná, hogy itt halmozzák fel az uniós egészségügyi készletek egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9283b2ef-56e1-488f-9f09-d171ed21b58d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint a vadon élő emlősfajok nőstény egyedei hosszabb életűek, mint a hímek: átlagosan 18,6 százalékkal élnek tovább ugyanazon faj nőstényei. Ez az eredmény jóval nagyobb eltérést mutat, mint amit korábbi tanulmányok találtak az embereknél, ahol a nők átlagosan 8 százalékkal élnek tovább a férfiaknál.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a vadon élő emlősfajok nőstény egyedei hosszabb életűek, mint a hímek: átlagosan 18,6...","id":"20200328_vadon_elo_emlosok_nostenyek_tovabb_elnek_mint_a_himek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9283b2ef-56e1-488f-9f09-d171ed21b58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f167ada-f959-4a87-b9b0-83341a6f24bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200328_vadon_elo_emlosok_nostenyek_tovabb_elnek_mint_a_himek","timestamp":"2020. március. 28. 10:03","title":"A vadon élő emlősök nőstényei sokkal tovább élnek, mint a hímek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118e57e3-1057-4a6d-bd85-b7a03755b314","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nyolcvanhat éves korában, hosszú és súlyos betegség után vasárnap elhunyt Krzysztof Penderecki neves lengyel zeneszerző, a kortárs zene kiemelkedő alakja - közölte a lengyel média. Az ő zenéje hallható többek közt a Stephen King regényéből készült Ragyogás, illetve Martin Scorsese Viharsziget című filmjében is. ","shortLead":"Nyolcvanhat éves korában, hosszú és súlyos betegség után vasárnap elhunyt Krzysztof Penderecki neves lengyel...","id":"20200329_Elhunyt_Krzysztof_Penderecki_lengyel_zeneszerzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=118e57e3-1057-4a6d-bd85-b7a03755b314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d590993-9550-47a5-89f0-06bd91be9b94","keywords":null,"link":"/kultura/20200329_Elhunyt_Krzysztof_Penderecki_lengyel_zeneszerzo","timestamp":"2020. március. 29. 11:28","title":"Elhunyt Krzysztof Penderecki lengyel zeneszerző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]