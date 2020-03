Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szólt a háziorvosának, ám csak két nap múlva jött a mentő, most négy napja intenzív osztályon fekszik egy 67 éves férfi – számol be az esetről RTL Híradó. ","shortLead":"Szólt a háziorvosának, ám csak két nap múlva jött a mentő, most négy napja intenzív osztályon fekszik egy 67 éves férfi...","id":"20200329_Csaladja_szerint_keson_jott_a_mento_ezert_fekszik_negy_napja_intenziven_a_csaladapa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80580468-ebdd-4daa-95cc-99e66bae3ad3","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Csaladja_szerint_keson_jott_a_mento_ezert_fekszik_negy_napja_intenziven_a_csaladapa","timestamp":"2020. március. 29. 22:01","title":"Időben jelezték, ám későn került kórházba egy 67 éves koronavírusos férfi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0acf9e-35b0-4cf0-9db4-76b114faf9e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Növekvő veszélyt jelentenek a zöldenergia-beruházások a természetvédelem szempontjából kulcsfontosságú területekre – figyelmeztet egy új kutatás, amely szerint már több mint 2200 szél-, nap- és vízerőművet emeltek a Föld korábban érintetlen vadonjaiban.","shortLead":"Növekvő veszélyt jelentenek a zöldenergia-beruházások a természetvédelem szempontjából kulcsfontosságú területekre –...","id":"20200329_zoldenergia_termeszetvedelmi_teruletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f0acf9e-35b0-4cf0-9db4-76b114faf9e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8dc4857-4cf5-4ec3-a138-536f281f2f3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200329_zoldenergia_termeszetvedelmi_teruletek","timestamp":"2020. március. 29. 08:03","title":"Remek dolog a napelem, de nagy baj lehet abból a Földön, ha rossz helyre tesszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Százmillió forint felett lehetett nyerni telitalálattal.","shortLead":"Százmillió forint felett lehetett nyerni telitalálattal.","id":"20200329_A_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec6665d-155e-41e3-879b-8c99f5bc5407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_A_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. március. 29. 16:58","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd08f9a6-60f0-4889-a830-b8216b495db1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mercedes Forma–1-es csapata is segített angol kutatóknak, hogy egyetlen hét alatt fejlesszenek légzéskönnyítő eszközt az új koronavírustól megbetegedett pácienseknek.","shortLead":"A Mercedes Forma–1-es csapata is segített angol kutatóknak, hogy egyetlen hét alatt fejlesszenek légzéskönnyítő eszközt...","id":"20200330_legzessegito_forma1_mercedes_koronavirus_cpap_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd08f9a6-60f0-4889-a830-b8216b495db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476ea02e-686b-4871-a949-0c7e661704e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_legzessegito_forma1_mercedes_koronavirus_cpap_lelegeztetogep","timestamp":"2020. március. 30. 15:03","title":"Tömeggyártásra kész az újfajta légzéssegítő, amellyel koronavírusos betegek kezelhetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5369304a-dc0a-4d14-b1ea-99547f14a131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos adatok szerint Magyarországon 408 fertőzöttje és 13 halottja van a koronavírus-járványnak. Müller Cecília országos tisztifőorvos igennel válaszolt arra a kérdésre, van-e a betegek között fiatal, vagy gyermek. A nagymágocsi idősek otthonának 8 lakója koronavírusos. ","shortLead":"A hivatalos adatok szerint Magyarországon 408 fertőzöttje és 13 halottja van a koronavírus-járványnak. Müller Cecília...","id":"20200329_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5369304a-dc0a-4d14-b1ea-99547f14a131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8010e19c-1cf5-4ba7-ad00-3524bd0d9b86","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatoja","timestamp":"2020. március. 29. 11:16","title":"Egy 86 és egy 90 éves magyar beteg halt meg - ez történt az operatív törzs sajtótájékoztatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1e5cbf-ee2b-4cc0-9539-dd9c695bcc27","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üres szállodák kivilágított ablakain megjelent felirattal mutatja ki szolidaritását Budapest más városok felé.","shortLead":"Az üres szállodák kivilágított ablakain megjelent felirattal mutatja ki szolidaritását Budapest más városok felé.","id":"20200330_szallodak_ablakai_budapest_4u","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb1e5cbf-ee2b-4cc0-9539-dd9c695bcc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37833dc9-c21d-4733-8d69-8c3924bcf994","keywords":null,"link":"/kkv/20200330_szallodak_ablakai_budapest_4u","timestamp":"2020. március. 30. 11:28","title":"Kivilágított ablakaikkal üzennek a világnak a budapesti szállodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79ce4b3-7e57-4551-9ce6-9c0dfbe52cb7","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Bitches Brew egyike azoknak a zenéknek, amik nem csak kiemelkedően izgalmasak, de megváltoztatták a világot.\r

\r

","shortLead":"A Bitches Brew egyike azoknak a zenéknek, amik nem csak kiemelkedően izgalmasak, de megváltoztatták a világot.\r

\r

","id":"20200330_Ma_50_eves_Miles_Davis_korszakalkoto_lemeze_Bitches_Brew","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c79ce4b3-7e57-4551-9ce6-9c0dfbe52cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53400797-cf52-4e80-9008-75adfca873de","keywords":null,"link":"/kultura/20200330_Ma_50_eves_Miles_Davis_korszakalkoto_lemeze_Bitches_Brew","timestamp":"2020. március. 30. 15:47","title":"Ma 50 éves Miles Davis korszakalkotó lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc94ba4b-1a56-4810-9297-c9e4b467a26e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ausztria elutasítja azt a javaslatot, hogy a koronavírus-járvány által okozott károkat enyhítő intézkedéseket kötvénykibocsátással finanszírozzák, mivel véleménye szerint az csak egy újabb szuverén adósságválsághoz vezetne, ráadásul az Európai Stabilitási Mechanizmus elég forrással rendelkezik.","shortLead":"Ausztria elutasítja azt a javaslatot, hogy a koronavírus-járvány által okozott károkat enyhítő intézkedéseket...","id":"20200329_Elbukni_latszik_az_olaszok_otlete_a_gazdasagi_valsag_megoldasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc94ba4b-1a56-4810-9297-c9e4b467a26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3ffff9-b7c8-406e-8fc2-f3d8d856a6fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Elbukni_latszik_az_olaszok_otlete_a_gazdasagi_valsag_megoldasara","timestamp":"2020. március. 29. 16:33","title":"Elbukni látszik az olaszok ötlete a gazdasági válság megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]