[{"available":true,"c_guid":"d4c09977-fffe-4d48-82a7-8963d6ec1f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus terjedése felvetett jó pár olyan kérdést, amely eddig nem volt reflektorfényben. Százezrek munkavégzésének helye változott meg – és lett megannyi kérdésük a távmunkával, illetve a négy fal között élt élettel kapcsolatban. Ingyenes online előadásban hallhat ma ezzel kapcsolatos jól használható tanácsokat egy felkészült szakembertől.","shortLead":"A koronavírus terjedése felvetett jó pár olyan kérdést, amely eddig nem volt reflektorfényben. Százezrek...","id":"20200330_kenyeres_andras_home_office_eloadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c09977-fffe-4d48-82a7-8963d6ec1f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f66f219-1352-4b01-8add-3406437feec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_kenyeres_andras_home_office_eloadas","timestamp":"2020. március. 30. 10:33","title":"Tőle tanulhat: Kenyeres András, a vízilabda-válogatott mentális trénere mesél home office-tapasztalatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200330_Hogyan_kerekparozzunk_jarvany_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024877ae-7bf8-42a0-a35a-545ce6422a21","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Hogyan_kerekparozzunk_jarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 30. 13:25","title":"Hogyan kerékpározzunk járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország kész csatlakozni az Európai Bizottság RescEU programjához - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vasárnap.","shortLead":"Magyarország kész csatlakozni az Európai Bizottság RescEU programjához - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi...","id":"20200329_Magyarorszag_is_kaphatna_a_katasztrofak_esetere_letrehozzott_keszletekbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ada18a-3c60-4e14-ad8a-52b8edaca53c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Magyarorszag_is_kaphatna_a_katasztrofak_esetere_letrehozzott_keszletekbol","timestamp":"2020. március. 29. 20:54","title":"Magyarország szívesen vállalná, hogy itt halmozzák fel az uniós egészségügyi készletek egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154db307-edaf-4f85-819a-ec85b802cef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két héttel a nagy emberkísérlet – úgy is mint tömeges home office – kezdete után nagyon sok mindenből elegünk van, és nagyon sok mindenben van hiányérzetünk. Ez utóbbiból az egyik legidegesítőbb és legkárosabb a mozgáshiány: gyűlik a stressz és gyűlnek a kilók, és az országos tiszti főorvos hiába mondja el kedvesen minden nap, hogy mozogjunk, mert a mozgás jót tesz, ez egyáltalán nem ilyen egyszerű. Éppen ezért megpróbáltunk erőt és ötleteket meríteni egymásból, és most megosztjuk, hogy mi hogyan próbáljuk meg mozgással megtölteni ezt a kényszerű leállást.","shortLead":"Két héttel a nagy emberkísérlet – úgy is mint tömeges home office – kezdete után nagyon sok mindenből elegünk van, és...","id":"20200329_Ha_valakit_akkor_magamat_nem_hagyhatom_cserben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=154db307-edaf-4f85-819a-ec85b802cef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba255144-4330-4101-830c-922ca00c973d","keywords":null,"link":"/elet/20200329_Ha_valakit_akkor_magamat_nem_hagyhatom_cserben","timestamp":"2020. március. 29. 20:00","title":"„Ha valakit, akkor magamat nem hagyhatom cserben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A New York Times és az NHK japán állami műsorszolgáltató egyaránt úgy értesült, hogy 2021. július 23-án veszi kezdetét a tokiói olimpia, és augusztus 8-án ér véget.","shortLead":"A New York Times és az NHK japán állami műsorszolgáltató egyaránt úgy értesült, hogy 2021. július 23-án veszi kezdetét...","id":"20200329_Olimpia_mar_meg_is_van_az_uj_idopont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc1a207-27a8-4f2d-ae72-776d7aeffc9a","keywords":null,"link":"/sport/20200329_Olimpia_mar_meg_is_van_az_uj_idopont","timestamp":"2020. március. 29. 10:32","title":"Olimpia: már meg is van az új időpont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem váratlan, de csak most vált hivatalossá: elmarad a Budapesti Tavaszi Fesztivál

","shortLead":"Nem váratlan, de csak most vált hivatalossá: elmarad a Budapesti Tavaszi Fesztivál

","id":"20200328_Hivatalos_Elmarad_a_40_jubileumi_Budapesti_Tavaszi_Fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e302054d-928c-4a55-92ea-a86abe6d8080","keywords":null,"link":"/kultura/20200328_Hivatalos_Elmarad_a_40_jubileumi_Budapesti_Tavaszi_Fesztival","timestamp":"2020. március. 28. 16:25","title":"Hivatalos: Elmarad a 40. jubileumi Budapesti Tavaszi Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4922a046-8761-4110-9692-0ca8dd44f3af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus járvány miatt küldték haza a rabokat, nem várják még vissza őket a börtönbe.","shortLead":"A koronavírus járvány miatt küldték haza a rabokat, nem várják még vissza őket a börtönbe.","id":"20200330_Iranban_meghosszabbitottak_a_rabok_szabadsagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4922a046-8761-4110-9692-0ca8dd44f3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521eba9f-6528-41b0-bc26-c7fd757e66e9","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Iranban_meghosszabbitottak_a_rabok_szabadsagat","timestamp":"2020. március. 30. 06:16","title":"Iránban meghosszabbították a rabok szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhítettek a közlekedési korlátozásokon a közép-kínai Vuhanban a hét végén, miután az új koronavírus terjedésének kiindulóhelyén az utóbbi tíz napban csupán egyetlen újabb fertőzöttet regisztráltak - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.","shortLead":"Enyhítettek a közlekedési korlátozásokon a közép-kínai Vuhanban a hét végén, miután az új koronavírus terjedésének...","id":"20200329_A_metro_es_a_busz_is_jar_mar_Vuhanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a5f6ec-4a10-457f-b326-187ce331e4fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_A_metro_es_a_busz_is_jar_mar_Vuhanban","timestamp":"2020. március. 29. 12:07","title":"A metró és a busz is jár már Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]