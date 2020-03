Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d60ff573-4917-4266-9303-4091101ae6e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyilvánosságra hozta a Huawei P40 Próval kapcsolatos mérési eredményeit a DXOMark. A mobilok kameráját több mint egy évtizede vizsgáló tesztlabor ezzel egy időben frissítette toplistáját is, a kínai gyártó újdonsága ugyanis minden más versenytársnál jobbnak bizonyult.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta a Huawei P40 Próval kapcsolatos mérési eredményeit a DXOMark. A mobilok kameráját több mint...","id":"20200331_huawei_p40_pro_kameraja_dxo_mark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d60ff573-4917-4266-9303-4091101ae6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828246ae-3eb5-4bd1-8c12-921478f40337","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_huawei_p40_pro_kameraja_dxo_mark","timestamp":"2020. március. 31. 11:38","title":"Mindenkit letepert a Huawei, a P40 Prónak van a legjobb kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923b1f02-3d57-4eaf-8ef3-b74dbea4aa0e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha két felnőtt és (legalább) egy iskoláskorú gyerek van a lakásban, akkor manapság sűrűn előfordul a címbeli helyzet a tömeges home office átállás miatt. Ezekben a hetekben, napokban adaptálódik az új helyzethez az emberiség egy igencsak meghatározó része.



","shortLead":"Ha két felnőtt és (legalább) egy iskoláskorú gyerek van a lakásban, akkor manapság sűrűn előfordul a címbeli helyzet...","id":"20200329_A_fonok_a_haloban_az_ugyfel_a_nappaliban_az_osztalyfonok_a_gyerekszobaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=923b1f02-3d57-4eaf-8ef3-b74dbea4aa0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdaa26c-aac9-41d4-8f3e-2817e07e5980","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200329_A_fonok_a_haloban_az_ugyfel_a_nappaliban_az_osztalyfonok_a_gyerekszobaban","timestamp":"2020. március. 29. 20:15","title":"A főnök a hálóban, az ügyfél a nappaliban, az osztályfőnök a gyerekszobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60555e81-8c92-4d9e-83c6-2293ea8cdc55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A festményt ráadásul kölcsönbe kapta a múzeum.","shortLead":"A festményt ráadásul kölcsönbe kapta a múzeum.","id":"20200330_van_gogh_festmeny_tavaszi_kert_muzeum_lopas_hollandia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60555e81-8c92-4d9e-83c6-2293ea8cdc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6fd780-3e7b-476b-ad65-830c875a24c4","keywords":null,"link":"/kultura/20200330_van_gogh_festmeny_tavaszi_kert_muzeum_lopas_hollandia_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 18:05","title":"Elloptak egy Van Gogh-képet egy járvány miatt bezárt múzeumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Belgiumban már 705-en haltak bele a koronavírusba.","shortLead":"Belgiumban már 705-en haltak bele a koronavírusba.","id":"20200331_koronavirus_belgium_halal_betegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aee2ac9-fe9e-4d3b-a910-c7a928edaeec","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_koronavirus_belgium_halal_betegseg","timestamp":"2020. március. 31. 11:58","title":"Egy 12 éves belga lány a koronavírus legfiatalabb európai áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f761aa-9769-48a4-8454-995e46c4a1fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az ősrégi, mégis szinte teljesen új Land Cruiser a típus hőskorába, a 70-es évekbe repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez az ősrégi, mégis szinte teljesen új Land Cruiser a típus hőskorába, a 70-es évekbe repít vissza bennünket.","id":"20200330_valodi_idokapszulanak_tunik_ez_a_42_eves_toyota_land_cruiser_terepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7f761aa-9769-48a4-8454-995e46c4a1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3980b14-49fc-4486-8364-c2530d4af83f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_valodi_idokapszulanak_tunik_ez_a_42_eves_toyota_land_cruiser_terepjaro","timestamp":"2020. március. 30. 06:41","title":"Valódi időkapszulának tűnik ez a 42 éves Toyota terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12b1f10-7d17-445e-93d2-e4f25c370ce3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig járnak autók, a tömegközlekedés helyett pedig biciklire ülnek az emberek, így a főváros most létrehozhatja a hiányzó kerékpáros-főhálózatot, és a gyalogosok helyzetét is javíthatja.","shortLead":"Alig járnak autók, a tömegközlekedés helyett pedig biciklire ülnek az emberek, így a főváros most létrehozhatja...","id":"20200330_vitezy_budapest_kozlekedes_atszervezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e12b1f10-7d17-445e-93d2-e4f25c370ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6f52ad-14c1-4b20-b0f9-45a7c2d81901","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_vitezy_budapest_kozlekedes_atszervezes","timestamp":"2020. március. 30. 12:19","title":"Vitézy: Itt az alkalom a budapesti közlekedés átszervezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerre két különböző irányba lépett a Facebook az élő videózás fejlesztésével: amellett, hogy csökkentené a live streamek által generált adatforgalmat, lehetővé teszi, hogy a Facebookon közvetített adások megtekintéséhez ne legyen szükség Facebook-fiókra.","shortLead":"Egyszerre két különböző irányba lépett a Facebook az élő videózás fejlesztésével: amellett, hogy csökkentené a live...","id":"20200330_facebook_live_elo_video_livestream","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260e9977-dba1-43aa-8331-c7de56f4f5f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_facebook_live_elo_video_livestream","timestamp":"2020. március. 30. 07:33","title":"Új funkciók jönnek a Facebookra a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar származású milliárdos a koronavírus elleni küzdelemre adományozta a pénzt a fővárosnak. ","shortLead":"A magyar származású milliárdos a koronavírus elleni küzdelemre adományozta a pénzt a fővárosnak. ","id":"20200330_karacsony_gergely_soros_gyorgy_egymillio_euro_budapest_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2c21f-7c8e-4233-b404-3219447f81e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_karacsony_gergely_soros_gyorgy_egymillio_euro_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 16:35","title":"Karácsony elmondta, mire költik a Sorostól kapott egymillió eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]