Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben az európai országokba most kezdett el begyűrűzni a járvány miatti válság, Kína a hivatalos bejelentés szerint szinte már már túl is van a nehezén.","shortLead":"Miközben az európai országokba most kezdett el begyűrűzni a járvány miatti válság, Kína a hivatalos bejelentés szerint...","id":"20200330_kina_nagyvallalatok_termeles_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109270b-afdd-4e3b-a6f3-a935363f36ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_kina_nagyvallalatok_termeles_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 12:09","title":"A kínai nagyvállalatok 98 százaléka újrakezdte a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba20190-5cd7-452b-82ab-dcdacb29e217","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bűzös durián biztosíthatja többek között a mobilok energiáját a jövőben ausztrál kutatók szerint.","shortLead":"A bűzös durián biztosíthatja többek között a mobilok energiáját a jövőben ausztrál kutatók szerint.","id":"20200330_durian_szaga_mobiltoltes_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ba20190-5cd7-452b-82ab-dcdacb29e217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2a1f71-e278-4bbb-961e-45c5a355b77f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_durian_szaga_mobiltoltes_akkumulator","timestamp":"2020. március. 30. 20:33","title":"Ez a gyümölcs olyan büdös, hogy mobilt lehet tölteni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20b3457-557f-474f-9cdc-a5faf0dbc481","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kis híján már 34 ezren vesztették életüket a koronavírus-járványban. ","shortLead":"Kis híján már 34 ezren vesztették életüket a koronavírus-járványban. ","id":"20200330_Mar_700_ezer_fole_emelkedett_a_fertozottek_szama_a_vilagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e20b3457-557f-474f-9cdc-a5faf0dbc481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb08328-0277-49fa-a372-b3a07c0e6376","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Mar_700_ezer_fole_emelkedett_a_fertozottek_szama_a_vilagban","timestamp":"2020. március. 30. 10:59","title":"Már 700 ezer fölé emelkedett a fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A KSH friss elemzésében felhívja a figyelmet arra, a koronavírus miatt a 65 évnél idősebbek különösen veszélyeztetettek, ők a lakosság 19,3 százalékát adják.","shortLead":"A KSH friss elemzésében felhívja a figyelmet arra, a koronavírus miatt a 65 évnél idősebbek különösen...","id":"20200329_A_magyarok_otode_kulonosen_veszelyeztetett_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a910ab-ae8f-47c2-ab00-02ab14d54ba8","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_A_magyarok_otode_kulonosen_veszelyeztetett_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 29. 08:40","title":"A magyarok ötöde különösen veszélyeztetett a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Normafa és környékének mellőzését kéri a Normafa Park igazgatója a kirándulóktól és sportolóktól - közölte a XII. kerületi önkormányzat.","shortLead":"A Normafa és környékének mellőzését kéri a Normafa Park igazgatója a kirándulóktól és sportolóktól - közölte a XII...","id":"20200329_Annyian_voltak_a_Normafan_hogy_mar_kerik_az_embereket_inkabb_ne_menjenek_oda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15989fb8-b0ba-45c7-af13-05a429038207","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Annyian_voltak_a_Normafan_hogy_mar_kerik_az_embereket_inkabb_ne_menjenek_oda","timestamp":"2020. március. 29. 08:49","title":"Annyian voltak a Normafán, hogy már kérik az embereket, inkább ne menjenek oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szoros kontaktusba kerülhettek a beteggel, az elrendelt elkülönítés április 6-ig tart.","shortLead":"Szoros kontaktusba kerülhettek a beteggel, az elrendelt elkülönítés április 6-ig tart.","id":"20200330_idosotthon_erd_koronavirus_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39add88a-2c8e-4ddb-a0f5-d67576d8f174","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_idosotthon_erd_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. március. 30. 12:33","title":"Koronavírusos egy érdi idősotthon lakója, 90 ember van karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megölte újszülött gyerekét egy nő Tiszakécskén - közölte a rendőrség.","shortLead":"Megölte újszülött gyerekét egy nő Tiszakécskén - közölte a rendőrség.","id":"20200331_tiszakecske_gyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee35a21a-8284-4b92-901a-d8e05360c39f","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_tiszakecske_gyilkossag","timestamp":"2020. március. 31. 06:53","title":"Megölte a gyerekét egy tiszakécskei nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Ferenc elmondta azt is, hogy úgy gondolják, aki átesett a betegségen, az rövidtávon biztosan immunitást szerez.","shortLead":"Jakab Ferenc elmondta azt is, hogy úgy gondolják, aki átesett a betegségen, az rövidtávon biztosan immunitást szerez.","id":"20200329_Jakab_Ferenc_koronavirus_tajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b31c0c7-26b2-4232-a99a-e87419f152be","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Jakab_Ferenc_koronavirus_tajekoztato","timestamp":"2020. március. 29. 19:47","title":"Úgy tűnik sikerült a járványgörbét ellaposítani - véli a koronavírus-kutatócsoport vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]