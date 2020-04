Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro szerint a munkanélküliséggel kellene inkább foglalkozni.","shortLead":"Jair Bolsonaro szerint a munkanélküliséggel kellene inkább foglalkozni.","id":"20200331_A_brazil_elnok_a_koronavirusrol_Egyszer_mind_meghalunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc652f43-4138-4bb1-a2d0-dd4ba14b0a89","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_A_brazil_elnok_a_koronavirusrol_Egyszer_mind_meghalunk","timestamp":"2020. március. 31. 17:20","title":"A brazil elnök a koronavírusról: Egyszer mind meghalunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c4572b-8e66-4fc4-9848-55cf512f4ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi oldalon igen egyszerűen tehetjük térben körüljárható, 360 fokos képpé hagyományos fotóinkat. Azután pedig feltehetjük ezeket a Facebookra, ugyanis ott látható majd a végeredmény.","shortLead":"Az alábbi oldalon igen egyszerűen tehetjük térben körüljárható, 360 fokos képpé hagyományos fotóinkat. Azután pedig...","id":"20200331_360_fokos_panorama_fotok_keszitese_ingyenes_szolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49c4572b-8e66-4fc4-9848-55cf512f4ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e11bbc-cdc7-4daf-b844-b977797b08a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_360_fokos_panorama_fotok_keszitese_ingyenes_szolgaltatas","timestamp":"2020. március. 31. 10:33","title":"Lepje meg facebookos ismerőseit, készítsen képeiből 360 fokos panorámafotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldalra felkerültek az adatok megyei bontásban. \r

