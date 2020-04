Milliószámra érkeznek a kínai zászlókkal díszített és különféle jókívánságokkal ellátott dobozok Olaszországba, Spanyolországba, Törökországba, Etiópiába és még számos államba, köztük Magyarországra is, s a reptereken hálálkodó politikusok fogadják a leginkább gyorstesztekből és maszkokból álló segélyszállítmányokat.

© Facebook / Orbán Viktor

Alekszandar Vucsics szerb államfő a kínai és a szerb nép közötti több száz éves barátságról beszélt, Orbán Viktor azt ismételgeti, hogy a jelen körülmények között csak a Keletről – Kínából és a türk rokonoktól – lehet segítségre számítani – s Rómában is sokan mondják, elsősorban a Liga politikusai, hogy míg Brüsszel nem segít – ami nem igaz –, addig Kína kezét nyújtja a bajban lévőknek.

Öröm Pekingben

Pekingben pontosan erre a fogadtatásra számítottak: ha a járvány poklaiban élő európaiak sokszor hallják, hogy Kína segít, sokan elfelejtik, hogy Kína több szempontból is felelősséggel tartozik a kór világjárvánnyá válásában. A helyi hatóságok ugyanis annak ellenére nem voltak hajlandóak határozott lépéseket tenni a vadhús-kereskedelem kordába terelésére, hogy a 2000-es évek elején ugyancsak Kínából kiindult SARS-járványt is az okozta, hogy az akkor támadó koronavírus átkerült az állatokról emberekre. Most pedig heteken át próbálták elhallgattatni a kezdődő járványra figyelmeztető embereket: zaklatták a tudósokat, és cenzúrázták az internetes fórumokat. A vírus terjedését és a kínai cenzúrát vizsgáló tanulmányok szerint, ha a hatóságok Vuhanban és Hupej tartományban három héttel korábban léptették volna életbe a hatásosnak bizonyult korlátozásokat, akkor akár 95 százalékkal kevesebb is lehetett volna a kínai betegek és halottak száma, és a kórokozó valószínűleg nem terítette volna be az egész világot.

© AFP / Stringer / Ansa

A mostani mosolyoffenzíva mögött ugyanazok a megfontolások állnak, mint amelyek miatt befogták a jószándékkal figyelmeztetők száját: a pekingi vezetők csak olyan híreket akarnak látni, amelyek a világ legnépesebb országának a sikereiről szólnak. A hálálkodó külföldi vezetőkről sugárzott képek nem csak a világban terjesztik Kína jó hírét, hanem otthon is, ahol – mint ahogyan az látszott a járvány elszabadulásának napjaiban – egy időre megingott az országot vasmarokkal kormányzó Kínai Kommunista Pártba vetett bizalom.

„Kína geopolitikai lehetőséggé kívánja átalakítani az egészségügyi válságot, és a soft power offenzíva egyik célja az, hogy az ország betöltse az USA által hagyott légüres teret” – idézte a Financial Times című brit napilap Yu Jiet, a brit Chatham House elemző intézet Kína-szakértőjét. Szerinte most hasonló dolog történik, mint 2008-ban: akkor Kína azt igyekezett kihasználni propagandára is, hogy az ország által keltett fogyasztási igény rántotta ki a világot az akkori pénzügyi válságból.

Homokszemek a gépezetben

Bár a kínai propagandakampány akár működhetne, a gépezetbe sok homokszem került. A legnagyobb gond az, hogy a kínai szállítmányok jó része hasznavehetetlen. Hollandiába néhány nappal ezelőtt 1,3 millió maszk érkezett – nem segélyként –, s ebből a hatóságok végül hatszázezret visszaküldtek a feladónak, mivel a maszkok nem zártak megfelelően, a szűrők pedig nem voltak elég hatékonyak.

Kínából érkezett koronavírusteszt Hollandiában © AFP

Spanyolországban, majd Törökországban az ázsiai országból érkezett gyorstesztekkel volt baj: mint kiderült a mérések mindössze 30 százalékában mutattak valós eredményt, ez pedig azt jelenti, hogy ezek a termékek teljesen hasznavehetetlenek. Magyarország is kapott a kínai termékekből – a miniszterelnök által kiküldött portyázók gyűjtötték be az orvosi felszereléseket –, s bár egyenesbe aligha lehetett azt mondani, hogy sok a selejt, az illetékesek annyit azért elismertek, hogy a termékek „eltérő minőségűek”.

Ugyancsak mérsékli Peking politikájának a hatékonyságát, hogy az egyre inkább újra magára találó kínai vezetés annyira próbál megszabadulni a „vírusterjesztő” címkétől, hogy nagyon aktívan terjeszti azokat az összeesküvés-elméleteket, amelyek szerint az USA, illetve az amerikai hadsereg áll a vírus és a járvány megjelenése mögött. Kína annak ellenére nem hagy fel ezzel, hogy számtalan tudós egymástól függetlenül megerősítette, egyértelmű, hogy a kórokozó természetes eredetű, s az ahhoz hasonló koronavírusok – amelyek akár elindíthatnak egy újabb járványt is – szép számmal megtalálhatóak a Kínában élő denevérpopulációk vérében.

Tudatos hazudozás

A felelősség átruházása több politikust felbosszantott, egyikük, Boris Johnson brit miniszterelnök azzal vágott vissza, hogy közölte: igaznak tartja tanácsadóinak azon véleményét, amely szerint a hivatalos kínai statisztikákban az áldozatok számát a valóságos töredékében adták meg, s akár 15-40-szer többen betegedhettek és halhattak meg a járvány következtében. „Gusztustalan dezinformációs hadjárat indult, ez teljes mértékben elfogadhatatlan. A kínaiak tökéletesen tudják, hogy hibákat követtek el, ám ahelyett, hogy ezt elismernék, hazugságokat terjesztenek” – idézte a Daily Mail Johnson egyik tanácsadóját. Nem kizárt, hogy a kínai politika következménye az lesz, hogy teljesen kizárják a kínai Huaweit a nagy-britanniai 5G fejlesztési projektekből.

© MTI / EPA / Pool / Leon Neal

A Huawei – amelyet valószínűleg nem teljesen alaptalanul vádolnak azzal, hogy túl közeli kapcsolatot ápol hazája titkosszolgálataival – is érzi már, hogy jobb kimaradni a kínai állam által kezdeményezett propaganda-hadjáratból, s ezért a vállalat vissza is vett európai adományozási tevékenységéből. Hasonlóan cselekedett néhány más kínai óriás is, például az Alibaba, illetve a Huawei néhány hazai vetélytársa is. A jótékonykodás az után állt le, hogy Joseph Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is felhívta a figyelmet Kína politikájára. „Kína agresszívan terjeszti azt, hogy az USA-val ellentétben az ország felelős és megbízható partner. A narratívák háborújában azt látjuk, hogy Kínában egyesek az EU egészét akarják diszkreditálni, és az európai embereket nevezik vírushordozóknak” – írta Borrell. Ezt követően a Huawei bejelentette, bár a cég nem politikai megfontolásokból indította adományozási akcióját, most leáll, mert nem kíván részesévé válni semmiféle geopolitikai vitának.