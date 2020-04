Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14453f32-d34f-47b6-9f71-8705e1f26d3a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A pestisjárványokat le tudták lassítani karanténok elrendelésével, a kolerát viszont ezzel a módszerrel sem lehetett a határokon megállítani. Széchenyi Istvánt sem, amint erről maga számolt be naplójában. ","shortLead":"A pestisjárványokat le tudták lassítani karanténok elrendelésével, a kolerát viszont ezzel a módszerrel sem lehetett...","id":"202013__karanten_anno__jarvanyfek__kozos_kossuthszechenyiplatform__zaros_hatarido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14453f32-d34f-47b6-9f71-8705e1f26d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d78b02-4513-41c2-aa08-6b048ab60290","keywords":null,"link":"/360/202013__karanten_anno__jarvanyfek__kozos_kossuthszechenyiplatform__zaros_hatarido","timestamp":"2020. március. 30. 16:45","title":"Csempészáruval is mesterien játszotta ki a kolera elleni karantént a legnagyobb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e3d3f0-a340-48b0-8245-76e55e4c98ab","c_author":"HVG","category":"360","description":"A német tévésorozatok forgatókönyvírójaként ismert elsőkönyves szerző jóvoltából beleláthatunk az 1960-as évek német társadalmába, amelyet erősen mérgezett, hogy tagjai még nem voltak hajlandók nyíltan szembenézni a náci bűnökkel.\r

\r

","shortLead":"A német tévésorozatok forgatókönyvírójaként ismert elsőkönyves szerző jóvoltából beleláthatunk az 1960-as évek német...","id":"202013_konyv__kollektiv_amnezia_annette_hess_anemet_haz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32e3d3f0-a340-48b0-8245-76e55e4c98ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d991466c-574b-4aae-af62-e7eb1a9939d4","keywords":null,"link":"/360/202013_konyv__kollektiv_amnezia_annette_hess_anemet_haz","timestamp":"2020. március. 31. 17:00","title":"A németek kollektív amnéziájával szembesít egy új könyv ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap nyolc, a nagymágocsi kastélyotthonban élő idősnél mutatta ki a teszt a koronavírust, hétfőn a közeli szentesi kórházban végzett laboratóriumi vizsgálat már csak kettőnél erősítette meg a hét végi eredményt.","shortLead":"Vasárnap nyolc, a nagymágocsi kastélyotthonban élő idősnél mutatta ki a teszt a koronavírust, hétfőn a közeli szentesi...","id":"20200331_Nagymagocsi_Kastelyotthon_Nyolcbol_ketto_teszt_lett_pozitiv_a_masodik_korben_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178053f1-8c69-4913-9eab-1b68370e4961","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Nagymagocsi_Kastelyotthon_Nyolcbol_ketto_teszt_lett_pozitiv_a_masodik_korben_is","timestamp":"2020. március. 31. 08:12","title":"Nagymágocsi Kastélyotthon: Nyolcból két teszt pozitív lett a második körben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fertőzés ellen nagy valószínűséggel nem véd, de a betegség tüneteit enyhítheti a tuberkulózis ellen kifejlesztett BCG-oltás. Több helyen már kísérleteznek vele.","shortLead":"A fertőzés ellen nagy valószínűséggel nem véd, de a betegség tüneteit enyhítheti a tuberkulózis ellen kifejlesztett...","id":"20200331_bcg_oltas_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_tunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dca4c67-a9f9-4db3-9fbd-326d35845e9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_bcg_oltas_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_tunet","timestamp":"2020. március. 31. 08:43","title":"Egy Magyarországon évtizedek óta kötelező védőoltás segíthet a koronavírus-fertőzötteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Ping An szakemberei szerint most ért a csúcsra a járvány Európában.","shortLead":"A Ping An szakemberei szerint most ért a csúcsra a járvány Európában.","id":"20200331_pin_an_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b830663-9397-4d1f-b008-772c391c8723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_pin_an_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 09:12","title":"Kínai elemzők szerint most tetőzik a járvány Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Örülnek a magyarok, hogy megjelentek a katonák a városokban - állítja a honvédelmi miniszter.","shortLead":"Örülnek a magyarok, hogy megjelentek a katonák a városokban - állítja a honvédelmi miniszter.","id":"20200331_katonak_benko_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c87158b-6f95-46d6-957d-88512eb86cd0","keywords":null,"link":"/kkv/20200331_katonak_benko_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 05:30","title":"Újabb cégeket választanak ki, ahova kivonulnak a katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8dc5af-6f21-4140-8b6d-ca8f9e122bd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A panamai kormány szerint ezzel is csökkenthető a fertőzés terjedése.","shortLead":"A panamai kormány szerint ezzel is csökkenthető a fertőzés terjedése.","id":"20200331_panama_koronavirus_jarvany_ferfiak_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d8dc5af-6f21-4140-8b6d-ca8f9e122bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325890ed-a129-41db-a32a-a05584d19162","keywords":null,"link":"/elet/20200331_panama_koronavirus_jarvany_ferfiak_nok","timestamp":"2020. március. 31. 14:16","title":"Panamában nem mehetnek ugyanazon a napon az utcára a férfiak és a nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2aa605-04d1-4e99-922c-4add6155e91a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán azt ígérte, az akcióterv eredményeképpen mindenkinek lesz munkája. A miniszterelnök csak kéri, hogy mindenki viseljen maszkot, de nem tudja kötelezettségként előírni, mert nem tudja garantálni, hogy azt az emberek meg tudják vásárolni a patikában. ","shortLead":"Orbán azt ígérte, az akcióterv eredményeképpen mindenkinek lesz munkája. A miniszterelnök csak kéri, hogy mindenki...","id":"20200330_Orban_A_legnagyobb_gazdasagelenkito_akciotervet_mutatjuk_be_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d2aa605-04d1-4e99-922c-4add6155e91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46846718-c8cc-4cc3-ab4b-480425965d73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Orban_A_legnagyobb_gazdasagelenkito_akciotervet_mutatjuk_be_jovo_heten","timestamp":"2020. március. 30. 15:45","title":"Orbán: \"A legnagyobb gazdaságélénkítő akciótervet mutatjuk be jövő héten\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]