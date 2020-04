Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"Rajki Diána","category":"360","description":"Az építőipar is megsínyli a vészhelyzetet, de már körvonalazódnak a kármentési tervek az ágazatban – derül ki az iparág cégvezetői körében végzett felmérésből.","shortLead":"Az építőipar is megsínyli a vészhelyzetet, de már körvonalazódnak a kármentési tervek az ágazatban – derül ki az iparág...","id":"202013__jarvany_idejen__epites__tulelostrategiak__karmentesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b24c012-e89f-4398-bc5c-874a534484a0","keywords":null,"link":"/360/202013__jarvany_idejen__epites__tulelostrategiak__karmentesites","timestamp":"2020. április. 01. 07:00","title":"Az építőipar megúszhatja a válságot, de nem kizárt a teljes leállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy 39 éves nőt gyanúsítanak. \r

","shortLead":"A rendőrök egy 39 éves nőt gyanúsítanak. \r

","id":"20200402_Megoltek_egy_ferfit_Godollon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27624336-8e14-465f-be8b-89bdbe49b749","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Megoltek_egy_ferfit_Godollon","timestamp":"2020. április. 02. 08:25","title":"Megöltek egy férfit Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc12d40-4c51-4bce-9bd5-7cad8eee9dff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Használt banános- és kukoricapelyhes dobozokba voltak csomagolva a maszkok, az egyikben állati ürüléket is találtak.","shortLead":"Használt banános- és kukoricapelyhes dobozokba voltak csomagolva a maszkok, az egyikben állati ürüléket is találtak.","id":"20200331_Szazezer_hasznalhatatlan_maszkot_kaptak_a_belgak_Kolumbiabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdc12d40-4c51-4bce-9bd5-7cad8eee9dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2cacf5-5cc8-4c18-8ae4-a0a2d9d4540c","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Szazezer_hasznalhatatlan_maszkot_kaptak_a_belgak_Kolumbiabol","timestamp":"2020. március. 31. 14:25","title":"Százezer használhatatlan maszkot kaptak a belgák Kolumbiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00442dd4-b002-4771-b206-2e721f6da713","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a ponton már elfogytak a szavak. ","shortLead":"Ezen a ponton már elfogytak a szavak. ","id":"20200401_Itt_a_teljes_megorules_Jack_Black_alsogatyaban_cowboykalapban_lejt_karantentancot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00442dd4-b002-4771-b206-2e721f6da713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e878427a-781b-4200-8327-fb7de2a02283","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Itt_a_teljes_megorules_Jack_Black_alsogatyaban_cowboykalapban_lejt_karantentancot","timestamp":"2020. április. 01. 12:26","title":"Itt a teljes megőrülés: Jack Black alsógatyában, cowboy-kalapban lejt karanténtáncot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az állatok tüneteket nem mutattak, a fertőzés a szigorított állategészségügyi óvintézkedésként kötelezően előírt mintavételezés alapján derült ki.","shortLead":"Az állatok tüneteket nem mutattak, a fertőzés a szigorított állategészségügyi óvintézkedésként kötelezően előírt...","id":"20200401_madarinfluenza_kacsa_baromfi_nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1684de-2ec2-4d6a-b8fd-00dbda2d7c3b","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_madarinfluenza_kacsa_baromfi_nebih","timestamp":"2020. április. 01. 11:12","title":"Itt a madárinfluenza: újabb 200 ezer kacsát kell levágni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a8c1-1966-4dae-8dd9-936b26decb15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenki a maga módján járul hozzá a karantén átvészeléséhez. ","shortLead":"Mindenki a maga módján járul hozzá a karantén átvészeléséhez. ","id":"20200331_A_nappalibol_enekeltek_legnagyobb_slageruket_a_Backstreet_Boys_tagjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a8c1-1966-4dae-8dd9-936b26decb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d764485-b8c5-4ae4-a3f8-d328d7be3942","keywords":null,"link":"/kultura/20200331_A_nappalibol_enekeltek_legnagyobb_slageruket_a_Backstreet_Boys_tagjai","timestamp":"2020. március. 31. 11:02","title":"A nappaliból énekelték legnagyobb slágerüket a Backstreet Boys tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9b3400-ba11-424f-821e-52ada92c6037","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A pártállam lebontásában még fontos szerepet játszott, aztán az első parlamenti választással háttérbe szorult az NDK-beli demokratikus ellenzék. A keletnémetek inkább a Helmut Kohl kancellár vezette Nyugat-Németországra voksoltak, abban a reményben, hogy az hozza el számukra a jólétet.","shortLead":"A pártállam lebontásában még fontos szerepet játszott, aztán az első parlamenti választással háttérbe szorult...","id":"202013__ndkvalasztas_90__bonni_vizilo__onfelszamolo_parlament__eloszor_es_utoljara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e9b3400-ba11-424f-821e-52ada92c6037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfe0b85-1455-4881-a18f-e9513f3d556a","keywords":null,"link":"/360/202013__ndkvalasztas_90__bonni_vizilo__onfelszamolo_parlament__eloszor_es_utoljara","timestamp":"2020. március. 31. 15:00","title":"Egyszer volt szabad választás az NDK-ban, és a nyugatnémet márka győzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március elején sokadjára hosszabbították meg a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A Magyar Közlönyben most megjelent kormányhatározat szerint milliárdokat juttat erre a kormány.","shortLead":"Március elején sokadjára hosszabbították meg a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A Magyar Közlönyben most...","id":"20200401_86_milliardot_ad_a_kormany_a_tomeges_bevandorlas_kezelesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b545e0f-2334-410d-ac72-78022f879c10","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_86_milliardot_ad_a_kormany_a_tomeges_bevandorlas_kezelesere","timestamp":"2020. április. 01. 09:27","title":"8,6 milliárdot ad a kormány \"a tömeges bevándorlás kezelésére\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]