Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a SARS-CoV-2) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés (a COVID-19) néhány hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, naponta ezrek fertőződnek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

A török hatóságok péntek éjféltől lezárják a személyforgalom előtt a 30 legnagyobb várost és Zonguldak települést - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök pénteken Isztambulban, miközben az országban a koronavírus igazolt fertőzöttjeinek száma a friss adatok szerint átlépte a 20 ezret.

Erdogan szerint ez az intézkedés első körben 15 napig lesz érvényben. A török elnök azt is mondta, hogy - miként korábban a 65 évnél idősebbek és a krónikus betegek esetében - részleges kijárási tilalmat vezetnek be a 20 éven aluliak számára is.

Egyúttal közölte: szombattól kötelezővé teszik a maszk használatát minden forgalmasabb nyilvános helyen, beleértve az élelmiszerboltokat is.

Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter Erdogan bejelentéseit megelőző ankarai sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az előző 24 órában 2786-tal 20 921-re nőtt a vírus fertőzöttjeinek a száma, 69-cel pedig 425-re a halálos áldozatoké.