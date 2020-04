Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az új iránymutatás szerint megtagadhatják az intenzív ellátást azoktól a betegektől, akiknek kisebb a túlélési esélyük. Megírták a brit orvosoknak, kinek adjanak lélegeztetőgépet

Eddig 1900 ember halt meg az államban. New York államban egy nap alatt kilencezerrel nőtt a diagnosztizált fertőzöttek száma

A határ átjárhatósága már majdnem minden ország esetében biztosított, de ezen túl is érdemes figyelembe venni bizonyos szabályokat. Egy másik uniós országba ingázik? Így kérhet ellátást a válság idején

Egyre türelmetlenebbül várják a diákok és tanárok, mi lesz az idei érettségivel. Egy, a helyzetre rálátó forrás a hvg.hu-nak azt mondta, a kormány ezen a héten bejelentheti a döntést. Nagyon sok forgatókönyv szóba jöhet. Az érettségi időpontja részletkérdés, vannak ennél nagyobb problémák is

Az ausztrál kormány komolyan veszi az izolációt, a luxusszállodába zárt emberek azonban nem teljesen elégedettek az intézkedésekkel. Ötcsillagos szállodákban zárták karanténba őket, de úgy érzik magukat, mint a bűnözők

Nem elég szakszerűen kérte a matrózai megmentését. Leváltották a járvány sújtotta anyahajó kapitányát

Már februárban is több évtizedes rekordot döntött a magyar kiskereskedelmi forgalom növekedése, annyian rohantak a boltokba a járványtól tartva. Óriási rekord dőlt meg a magyar boltokban, ahogy beindult a felvásárlási láz 6,6 millióval ugrott meg egy hét alatt az USA-ban az állástalanok száma, és a koronavírus-járvány végére akár 53 milliósra is felduzzadhat a munkanélküliek serege. A jelenlegi krízis súlyosabb lehet a nagy gazdasági világválságnál is. Drámai mértékben nő az USA-ban a munkanélküliség