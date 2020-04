Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Százezrek sorsa dől el ezekben a hetekben, az elkövetkezendő egy-két évet pedig egy parlamenti kontroll nélkül működő válságkezelő szuperszervezet határozza majd meg.","shortLead":"Százezrek sorsa dől el ezekben a hetekben, az elkövetkezendő egy-két évet pedig egy parlamenti kontroll nélkül működő...","id":"20200401_A_tureshatar_szelen_vannak_a_hazai_vallalkozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6300e8e-4c6b-4051-a22c-1c3084d4ca8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_A_tureshatar_szelen_vannak_a_hazai_vallalkozasok","timestamp":"2020. április. 01. 18:35","title":"A túlélésért küzdenek a hazai vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc12d40-4c51-4bce-9bd5-7cad8eee9dff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hamisítók is meglovagolják, hogy világszerte óriási az igény a maszkokra a koronavírus elleni küzdelemben.","shortLead":"A hamisítók is meglovagolják, hogy világszerte óriási az igény a maszkokra a koronavírus elleni küzdelemben.","id":"20200401_Eletveszelyesek_lehetnek_a_hamisitok_altal_gyartott_maszkok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdc12d40-4c51-4bce-9bd5-7cad8eee9dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a275c8-bf7d-483d-9be7-5d72b2a53e5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_Eletveszelyesek_lehetnek_a_hamisitok_altal_gyartott_maszkok","timestamp":"2020. április. 01. 17:34","title":"Kockázatosak lehetnek a hamisítók által gyártott maszkok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36dbda7-53a8-4e33-ad41-b586f51ac947","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Marsi meteoritok elemzése alapján két vízforrás már biztosan található a vörös bolygón.","shortLead":"Marsi meteoritok elemzése alapján két vízforrás már biztosan található a vörös bolygón.","id":"20200402_marsi_viz_forrasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d36dbda7-53a8-4e33-ad41-b586f51ac947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a513e0ac-6be1-460c-904b-28ba46c210bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_marsi_viz_forrasa","timestamp":"2020. április. 02. 14:03","title":"Legalább két különböző forrásból származik a Marson talált víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4495b2cb-74d6-4a87-9e07-899a236e4ea9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jegyző, a polgármester és egy alpolgármester után Hajtó Péter a negyedik, akiről a győri önkormányzatnál bebizonyosodott, hogy fertőzött.","shortLead":"A jegyző, a polgármester és egy alpolgármester után Hajtó Péter a negyedik, akiről a győri önkormányzatnál...","id":"20200402_koronavirus_fertozes_jarvany_gyor_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4495b2cb-74d6-4a87-9e07-899a236e4ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bf3241-fb51-4dae-be53-d109a24bec86","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_fertozes_jarvany_gyor_kepviselo","timestamp":"2020. április. 02. 11:56","title":"Egy győri fideszes képviselő is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0c542-2c05-42a8-a585-2476e5c25e39","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál nagy hangsúlyt fektet a közszolgálatiságra, ennek jegyében Hadházi László is besegít a tanároknak. Ezúttal a fizika a tantárgy, a humorista otthonról foglalja össze röviden, mit kell tudni az idő és sebesség viszonyáról. ","shortLead":"A Duma Aktuál nagy hangsúlyt fektet a közszolgálatiságra, ennek jegyében Hadházi László is besegít a tanároknak...","id":"20200331_Duma_Aktual_tavoktatas_Hadhazi_Laszlo_es_a_fizika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0c542-2c05-42a8-a585-2476e5c25e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81168827-ee44-4e3d-a498-5056339fc46b","keywords":null,"link":"/360/20200331_Duma_Aktual_tavoktatas_Hadhazi_Laszlo_es_a_fizika","timestamp":"2020. április. 01. 19:00","title":"Hadházi László fizikaóráján az időjárást is figyelembe kell venni a sebesség kiszámításakor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8dc394-9429-493b-a1bd-08c4ffb99451","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egymillió fölött jár a koronavírusos betegek száma, az összes beteg több, mint ötöde amerikai.","shortLead":"Egymillió fölött jár a koronavírusos betegek száma, az összes beteg több, mint ötöde amerikai.","id":"20200402_koronavirus_egymillio_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f8dc394-9429-493b-a1bd-08c4ffb99451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385a0f7c-219b-4d8e-92df-474954707178","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_egymillio_beteg","timestamp":"2020. április. 02. 21:49","title":"Átlépte az egymilliót a koronavírussal fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78435e8a-66bf-4e57-981b-ebd451b487ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új koronavírus megjelenését követően a kínai kormányzat a vadhúsok fogyasztására és kereskedelmére is tilalmat vezetett be. ","shortLead":"Az új koronavírus megjelenését követően a kínai kormányzat a vadhúsok fogyasztására és kereskedelmére is tilalmat...","id":"20200402_Betiltjak_a_kutya_es_macskahus_fogyasztasat_a_delkinai_Sencsenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78435e8a-66bf-4e57-981b-ebd451b487ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e1839f-43ea-4f66-b0ed-e05e841832e6","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Betiltjak_a_kutya_es_macskahus_fogyasztasat_a_delkinai_Sencsenben","timestamp":"2020. április. 02. 11:16","title":"Betiltják a kutya- és macskahús fogyasztását a dél-kínai Sencsenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehezen elképzelhető, hogy a járvány idején összeüljenek az Európai Néppárt vezetői, arról pedig még nem volt szó, hogy nem csak személyes jelenlét mellett lehetne szavazni.","shortLead":"Nehezen elképzelhető, hogy a járvány idején összeüljenek az Európai Néppárt vezetői, arról pedig még nem volt szó...","id":"20200402_Neppart_Fidesz_kizaras_koronavirus_jarvany_epp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686e2aae-b5f0-470a-9433-ce8c2e2a7f39","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Neppart_Fidesz_kizaras_koronavirus_jarvany_epp","timestamp":"2020. április. 02. 20:16","title":"Lehetséges, hogy a járvány miatt nem tud összeülni a Néppárt, hogy a Fidesz kizárásáról döntsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]