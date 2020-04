Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid időre leállt az áram egy kórházi szobában, emiatt kézzel kellett lélegeztetni egy koronavírusos beteget - állítja az RTL. Az egyetem azt közölte: gyorsan javították a hibát, senkinek nem lett komoly baja.","shortLead":"Rövid időre leállt az áram egy kórházi szobában, emiatt kézzel kellett lélegeztetni egy koronavírusos beteget - állítja...","id":"20200402_RTL_Aramszunet_korhaz_pecs_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590d3d00-9b18-4ba3-9f6e-7371b51b8bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_RTL_Aramszunet_korhaz_pecs_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 21:09","title":"RTL: Áramszünet miatt kézzel kellett lélegeztetni egy koronavírusos beteget a pécsi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hivatalosan még mindig az európai országokban van a legtöbb fertőzött, az Egyesült Államokban azonban egyetlen nap alatt 29 ezer új esetet regisztráltak. ","shortLead":"Hivatalosan még mindig az európai országokban van a legtöbb fertőzött, az Egyesült Államokban azonban egyetlen nap...","id":"20200403_uj_fertozottek_koronavirus_vilag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a2d3de-4a07-422d-8f2d-744b9bf9cde0","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_uj_fertozottek_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. április. 03. 10:15","title":"Nem látszik még a világjárvány vége: 80 ezer újabb fertőzés egyetlen nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha már segíteni nem tud, legalább ne nehezítse a munkánkat - reagáltak a kormány által bejelentett önkormányzati elvonásokra a budapesti ellenzéki polgármesterek.","shortLead":"Ha már segíteni nem tud, legalább ne nehezítse a munkánkat - reagáltak a kormány által bejelentett önkormányzati...","id":"20200404_Ellenzeki_polgarmesterek_A_kormany_igazsagtalan_megszoritassal_folytatja_a_valsagkezelest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75ad8fc-6628-4aec-a708-654b5eaa43f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Ellenzeki_polgarmesterek_A_kormany_igazsagtalan_megszoritassal_folytatja_a_valsagkezelest","timestamp":"2020. április. 04. 16:20","title":"Az ellenzéki polgármesterek Orbánt idézve üzennek a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostanra gyakorlatilag leállt a kulturális élet, nyomokban az online térbe költözött, miközben az életünket minden téren megpróbáltuk a négy fal közé szorítani. Ez volt a március az Élet +Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Mostanra gyakorlatilag leállt a kulturális élet, nyomokban az online térbe költözött, miközben az életünket minden...","id":"20200404_A_honap_amikor_a_koronavirus_lenullazta_a_naptarunkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f275fb76-6ff4-405f-9bd5-47d981976ae5","keywords":null,"link":"/elet/20200404_A_honap_amikor_a_koronavirus_lenullazta_a_naptarunkat","timestamp":"2020. április. 04. 18:00","title":"A hónap, amikor a koronavírus lenullázta a naptárunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tudja, jön a húsvét, sokan útra kelnének az országban. A kijárási korlátozások jelenleg szombatig érvényesek, de lehet, hogy meg kell hosszabbítania Orbánnak, ha a "kényszer ráviszi". Bejelentette azt is, hogy félmillió forint pluszjuttatást kapnak az egészségügyi dolgozók idén. A kijárási korlátozások jelenleg szombatig érvényesek, de lehet...","id":"20200403_Szerdan_dont_Orban_a_kijarasi_korlatozasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9a2214-bbec-4698-b29e-ca6ca6b8a2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_Szerdan_dont_Orban_a_kijarasi_korlatozasrol","timestamp":"2020. április. 03. 07:42","title":"Szerdán dönt Orbán a kijárási korlátozásról, félmilliós támogatást kapnak az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f63c20f-ffa2-4c30-9c52-675fc6699a93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az őket ábrázoló színező volt a kezében. Kiszínezve. Kiszínezve.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_kifesto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f63c20f-ffa2-4c30-9c52-675fc6699a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c55d8e5-a768-43fa-8330-261b03b65880","keywords":null,"link":"/elet/20200403_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_kifesto","timestamp":"2020. április. 03. 14:41","title":"Operatív törzses kifestőt villantott a rendőralezredes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb647fc-e660-44ba-a37c-6170cc755387","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A testület más felajánlásokat is tett, miközben takaréklángon működik.","shortLead":"A testület más felajánlásokat is tett, miközben takaréklángon működik.","id":"20200403_Jarvanykorhaz_lehet_az_Europai_Parlament_egyik_epulete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb647fc-e660-44ba-a37c-6170cc755387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ce5ab1-1d1d-43cc-9925-e37897ccd78f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_Jarvanykorhaz_lehet_az_Europai_Parlament_egyik_epulete","timestamp":"2020. április. 03. 11:08","title":"Járványkórház lehet az Európai Parlament egyik épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetség azt szeretné, ha a jövő nyárra tolt kontinenstornát az eredeti helyszíneken rendeznék, de a járvány közbeszólhat.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetség azt szeretné, ha a jövő nyárra tolt kontinenstornát az eredeti helyszíneken rendeznék...","id":"20200403_uefa_julius_meccsek_helyszine","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666af484-ffa7-46b0-957a-97ae050f18a9","keywords":null,"link":"/sport/20200403_uefa_julius_meccsek_helyszine","timestamp":"2020. április. 03. 15:41","title":"Már a foci-Eb helyszínei sem biztosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]