[{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Súlyos gazdasági következményei lehetnek a járványnak a diktatúrában.","shortLead":"Súlyos gazdasági következményei lehetnek a járványnak a diktatúrában.","id":"20200402_A_feherorosz_elnok_szerint_a_vodka_jo_a_koronavirus_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff20e8f-aebb-4805-bd98-6a7786b5fa8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_A_feherorosz_elnok_szerint_a_vodka_jo_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. április. 02. 20:53","title":"A fehérorosz elnök szerint a vodka jó a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0442ec-15cf-4a62-b7c9-1f40c26e79c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"És nem is a felszínen. 