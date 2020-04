Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak akkor tűnt elő, amikor alá kellett írnia a felhatalmazási törvényt. Egy korábbi nyilatkozat alapján az Alaptörvényben rögzített feladatait látja el. Az pedig már évek óta megfigyelhető, ha válsághelyzet van, akkor nem a köztársasági elnök, hanem Orbán a védekezés irányítója.","shortLead":"Csak akkor tűnt elő, amikor alá kellett írnia a felhatalmazási törvényt. Egy korábbi nyilatkozat alapján...","id":"20200402_koronavirus_jarvany_ader","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c220ab-742c-45e5-b566-8ae06b8df408","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_jarvany_ader","timestamp":"2020. április. 02. 17:22","title":"Áder még láthatatlanabb lett a járvány idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ab418e-fa56-4999-a5bd-9c8385cf9a66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lapértesülések szerint az amerikai kormány hamarosan kötelezővé teszi a maszkok viselését.","shortLead":"Lapértesülések szerint az amerikai kormány hamarosan kötelezővé teszi a maszkok viselését.","id":"20200403_Haromezer_halottat_kovetelt_New_Yorkban_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82ab418e-fa56-4999-a5bd-9c8385cf9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3172e2-2e0d-4759-b855-0c7ab99e9afe","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Haromezer_halottat_kovetelt_New_Yorkban_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 21:42","title":"Eddig háromezer halottat követelt New Yorkban a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár Ausztriát leszámítva a Magyarországgal határos államokban viszonylag alacsony a koronavírussal megfertőzöttek száma, a szomszédok élenjárnak a szigorúságban, és sorra hozzák az újabb korlátozó intézkedéseket. Részben azért is, mert attól tartanak, az egészségügyi rendszer képtelen lenne nagyszámú beteg eredményes kezelésére. ","shortLead":"Bár Ausztriát leszámítva a Magyarországgal határos államokban viszonylag alacsony a koronavírussal megfertőzöttek...","id":"20200403_Igy_kemenyitenek_be_Ukrajnaban_Szerbiaban_es_Horvatorszagban__kotelezo_maszkok_kijarasi_tilalom_es_felfuggesztett_tomegkozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac4a34e-ddf5-46fc-a6e0-d4401bc1cd00","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Igy_kemenyitenek_be_Ukrajnaban_Szerbiaban_es_Horvatorszagban__kotelezo_maszkok_kijarasi_tilalom_es_felfuggesztett_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. április. 03. 17:55","title":"Ukrajna, Szerbia és Horvátország bekeményített a vírus elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d373e64b-7b0f-4c6d-8575-748fd596ae99","c_author":"Cz.F.","category":"elet","description":"Szombat este indul az RTL Klub új, saját fejlesztésű sorozata, a Mellékhatás, amely ígérete szerint a meddőség és a béranyaság témáját járja majd körül. Vígjáték helyett most orvosi thrillert kapunk a csatornától, és bár egyelőre egyik szereplőnek sem tudunk drukkolni benne, kíváncsian várjuk a folytatást.","shortLead":"Szombat este indul az RTL Klub új, saját fejlesztésű sorozata, a Mellékhatás, amely ígérete szerint a meddőség és...","id":"20200404_Nagyon_szeretnenk_gyereket_azert_vagyunk_itt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d373e64b-7b0f-4c6d-8575-748fd596ae99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9704c0-f3a6-4920-9186-3c943f5b80e4","keywords":null,"link":"/elet/20200404_Nagyon_szeretnenk_gyereket_azert_vagyunk_itt","timestamp":"2020. április. 04. 11:40","title":"„Nagyon szeretnénk gyereket, azért vagyunk itt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17a5c46-d58b-4f25-9b5d-c0e06f06ad83","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A világot felkészületlenül érte a járvány, így az orvosok mellett máris szót kaptak a válságkezelésben a katonák. Idehaza is kivezényelték őket az utcákra és a stratégiai vállalatokhoz. Közben vannak, akik félelemből már maguk is fegyverkeznek.","shortLead":"A világot felkészületlenül érte a járvány, így az orvosok mellett máris szót kaptak a válságkezelésben a katonák...","id":"202014__katonak_azutcan__fegyver_akezben__halatlan_valasztok__parancsoljanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c17a5c46-d58b-4f25-9b5d-c0e06f06ad83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa61647-a3f4-42f4-9307-8451c6dba987","keywords":null,"link":"/360/202014__katonak_azutcan__fegyver_akezben__halatlan_valasztok__parancsoljanak","timestamp":"2020. április. 03. 11:00","title":"Járványbevetésen a katonák: segíteni jöttek, de beszállnak őrizni és védeni is, ha kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötszáz embert tartanak karanténban, pedig korábban még azt mondták, egyetlen fertőzött sincs az országban.","shortLead":"Ötszáz embert tartanak karanténban, pedig korábban még azt mondták, egyetlen fertőzött sincs az országban.","id":"20200403_eszak_korea_koronavirus_jarvany_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd64180d-8886-4384-9878-722b9592ba1e","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_eszak_korea_koronavirus_jarvany_karanten","timestamp":"2020. április. 03. 05:42","title":"Észak-Korea elárulta, hol tart náluk a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón pontos adat hangzott el a fertőzött eü-dolgozókról.","shortLead":"A kormányinfón pontos adat hangzott el a fertőzött eü-dolgozókról.","id":"20200404_Gulyas_Gergely_Nyolcvanot_egeszsegugyi_dolgozo_lett_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8e6760-cb98-41d0-b274-eb95b8c336f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Gulyas_Gergely_Nyolcvanot_egeszsegugyi_dolgozo_lett_koronavirusos","timestamp":"2020. április. 04. 12:17","title":"Nyolcvanöt egészségügyi dolgozó lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04fad72-55c9-4155-a4dd-6e04e773ddea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem létfontosságú üzletág, ezért nem engedélyezik a működést.","shortLead":"Nem létfontosságú üzletág, ezért nem engedélyezik a működést.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_corona_sor_gyartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d04fad72-55c9-4155-a4dd-6e04e773ddea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae6fd01-4914-4551-8b12-8d6bc22188a7","keywords":null,"link":"/kkv/20200403_koronavirus_jarvany_corona_sor_gyartas","timestamp":"2020. április. 03. 10:52","title":"Leáll a Corona sör gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]