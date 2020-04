Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy gazdaságélénkítő programot ígért a miniszterelnök, de addig is csak egy sor, a járványhoz nem kötődő törvényjavaslatot ismerhettünk meg, újabb mélypontra zuhant a forint, bajban az orvosok, az építőipar, de a plázák bérlői is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy gazdaságélénkítő programot ígért a miniszterelnök, de addig is csak egy sor, a járványhoz nem kötődő...","id":"20200405_Es_akkor_jarvany_orban_semjen_virus_forint_arfolyam_egeszsegugy_plazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b933c78-f9db-4454-9171-21883958bbce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Es_akkor_jarvany_orban_semjen_virus_forint_arfolyam_egeszsegugy_plazak","timestamp":"2020. április. 05. 07:00","title":"És akkor Semjén Zsolt megtalálta a válság megoldását: le kell betonozni a Városligetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5580b7e-a882-429c-b518-9f6e36f4dc7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, átgondolja eddigi stratégiáját az LG, és könnyen lehet, hogy a jövőben már nem lesznek G sorozatú okostelefonok.","shortLead":"Úgy tűnik, átgondolja eddigi stratégiáját az LG, és könnyen lehet, hogy a jövőben már nem lesznek G sorozatú...","id":"20200405_lg_g_sorozat_helyett_olcso_5g_telefonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5580b7e-a882-429c-b518-9f6e36f4dc7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05988f7e-a803-4aa4-bdbd-694f6e620db9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200405_lg_g_sorozat_helyett_olcso_5g_telefonok","timestamp":"2020. április. 05. 08:03","title":"Megöli az LG a G sorozatot? Olcsó 5G-s mobilok jöhetnek helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce998ce-ea02-4b4e-9a54-bccb90a4965d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány által sokszor lenézett és lesajnált tanári gárda kreatívan le tudta vezényelni az átállást a digitális oktatásra. Csak az oktatásirányítás nem tart lépést a változásokkal.","shortLead":"A kormány által sokszor lenézett és lesajnált tanári gárda kreatívan le tudta vezényelni az átállást a digitális...","id":"202014__tavoktatas__jobb_moduak_elonyben__bizonytalan_matura__home_sulik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fce998ce-ea02-4b4e-9a54-bccb90a4965d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2c4fb4-3bca-4aae-9b22-eed631c57ad0","keywords":null,"link":"/360/202014__tavoktatas__jobb_moduak_elonyben__bizonytalan_matura__home_sulik","timestamp":"2020. április. 04. 08:15","title":"A tudás helyett a társadalmi szakadékot mélyítheti a távoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28aca45-de52-4537-98ab-c3e2b27234e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Julia Donaldson író és Axel Scheffler – a Graffaló című könyvek szerzői – olyan rajzokkal üzennek a gyerekeknek, amelyek révén a kicsik könnyebben megérthetik, hogy miért kell növelni hirtelen az emberek közötti távolságot.","shortLead":"Julia Donaldson író és Axel Scheffler – a Graffaló című könyvek szerzői – olyan rajzokkal üzennek a gyerekeknek...","id":"20200404_A_Magyarorszagon_is_nepszeru_A_Graffalo_szerzoi_a_tavolsagtartas_fontossagara_tanitjak_a_gyerekeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f28aca45-de52-4537-98ab-c3e2b27234e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8deaf1f1-8d18-48bb-b0bc-2577737049d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200404_A_Magyarorszagon_is_nepszeru_A_Graffalo_szerzoi_a_tavolsagtartas_fontossagara_tanitjak_a_gyerekeket","timestamp":"2020. április. 04. 19:58","title":"A világsikerű Graffaló is a távolságtartás fontosságára tanítja a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b15e0-cc1d-4172-8a89-6c22e9315188","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200404_Marabu_Feknyuz_Home_office_nelkuliseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b15e0-cc1d-4172-8a89-6c22e9315188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d03e60-a470-443e-9e71-a142dcd2c9ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Marabu_Feknyuz_Home_office_nelkuliseg","timestamp":"2020. április. 04. 06:30","title":"Marabu Féknyúz: Home office nélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200404_Koronavirustol_halt_meg_Giuseppe_Conte_rendori_kiseretenek_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33f1d58-bcaa-4079-984e-43c3f1335f5e","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Koronavirustol_halt_meg_Giuseppe_Conte_rendori_kiseretenek_tagja","timestamp":"2020. április. 04. 15:17","title":"Koronavírustól halt meg Giuseppe Conte rendőri kíséretének tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jeanine Cummins Spanyolországban született amerikai írónő Amerika földje című regénye szó szerint egy halálos szerelmi vonzódást bosszúálló hajszává változtató thriller.","shortLead":"Jeanine Cummins Spanyolországban született amerikai írónő Amerika földje című regénye szó szerint egy halálos szerelmi...","id":"202014_konyv__bestiak_jeanine_cummins_amerika_foldje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ffe088-aa94-4467-af17-75da0ec12663","keywords":null,"link":"/360/202014_konyv__bestiak_jeanine_cummins_amerika_foldje","timestamp":"2020. április. 05. 15:30","title":"Bevándorlás, drog és szerelem: Márquez előtt is tiszteleg az új amerikai bestseller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Cardiffi Egyetem szakértői első alkalommal dolgoztak ki egy olyan módszert, amellyel megbecsülhető, hogy a különböző állatfajok mekkora műanyagokat nyelhetnek le.","shortLead":"A Cardiffi Egyetem szakértői első alkalommal dolgoztak ki egy olyan módszert, amellyel megbecsülhető, hogy a különböző...","id":"20200404_allatok_altal_lenyelt_muanyagok_merete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce771c1-b4c0-4189-b8d5-8bc1effbf607","keywords":null,"link":"/tudomany/20200404_allatok_altal_lenyelt_muanyagok_merete","timestamp":"2020. április. 04. 16:03","title":"Kétezer állat gyomortartalmát vizsgálták meg, az eredmény némelyiknél sokkoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]