[{"available":true,"c_guid":"6aa62290-e3a3-4839-8710-268306359ec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla a héten már meg is kezdte az ajándék lélegeztetőgépek kiszállítását az amerikai kórházaknak, ám az intézmények nem egészen azt kapták, amire elsőre számítottak.","shortLead":"A Tesla a héten már meg is kezdte az ajándék lélegeztetőgépek kiszállítását az amerikai kórházaknak, ám az intézmények...","id":"20200403_elon_musk_tesla_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa62290-e3a3-4839-8710-268306359ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294d5367-6c39-4b3c-8416-7dfbe504cf68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_elon_musk_tesla_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 03. 18:08","title":"Igencsak meglepődtek az orvosok, amikor meglátták Elon Musk lélegeztetőgépeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A javaslatuk, mondják, a gyárak leállása ellen is védene.","shortLead":"A javaslatuk, mondják, a gyárak leállása ellen is védene.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_autogyartas_jobbik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa293752-6d3a-4576-82aa-225b088c9882","keywords":null,"link":"/cegauto/20200403_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_autogyartas_jobbik","timestamp":"2020. április. 03. 11:03","title":"Jobbik: Lélegeztetőgépeket a magyar autógyárakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b7393f-3a8b-4abb-9580-d5cbfd104d26","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Abdul Gáni Baradar a tálibok egyik legkiválóbb stratégájaként feladta a leckét az Egyesült Államok haderejének, most pedig ő a fundamentalista terrorszervezet vezető diplomatája.","shortLead":"Abdul Gáni Baradar a tálibok egyik legkiválóbb stratégájaként feladta a leckét az Egyesült Államok haderejének, most...","id":"202014_abdul_gani_baradar_pragmatikus_talib_fovezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8b7393f-3a8b-4abb-9580-d5cbfd104d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0a420f-8f55-4ba7-86c5-7b600f415520","keywords":null,"link":"/360/202014_abdul_gani_baradar_pragmatikus_talib_fovezer","timestamp":"2020. április. 04. 08:30","title":"Nélküle nem lesz béke Afganisztánban: Bemutatjuk a tálib főtárgyalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cc9e5d-5bf4-4943-ba18-dd8f38939350","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brazíliában az elnök nekiment a járvány megfékezése céljából bevezetett, a közösségi távolságtartásra vonatkozó intézkedéseknek, miközben már közel 8 ezer fertőzöttről és 299 halottról számoltak be a hatóságok. Mexikóban felfüggesztették a sörfőzést, míg Ecuador és Kolumbia hadserege közös műveletbe kezdett az embercsempészek miatt.","shortLead":"Brazíliában az elnök nekiment a járvány megfékezése céljából bevezetett, a közösségi távolságtartásra vonatkozó...","id":"20200403_koronavirus_jarvany_del_amerika_jair_bolsonaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63cc9e5d-5bf4-4943-ba18-dd8f38939350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e5019b-018c-42ef-b90d-2d94f67f4d80","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_del_amerika_jair_bolsonaro","timestamp":"2020. április. 03. 16:49","title":"Brazíliában tombol a járány, de Bolsonarónak nem tetszenek a védelmi intézkedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89b90f5-2229-48b8-b374-13df3c8f9658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most éppen úgy tűnik, mégsem iPhone 9 néven kerül majd a boltokba az iPhone SE utódja.","shortLead":"Most éppen úgy tűnik, mégsem iPhone 9 néven kerül majd a boltokba az iPhone SE utódja.","id":"20200403_apple_iphone_iphone_se_2_iphone_se_2020_iphone_se_apple_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d89b90f5-2229-48b8-b374-13df3c8f9658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e46b91-0a7a-457c-aad2-8117daec8601","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_apple_iphone_iphone_se_2_iphone_se_2020_iphone_se_apple_store","timestamp":"2020. április. 03. 15:03","title":"Az Apple webshopjában kiírták az új olcsó iPhone nevét, és más infók is előkerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa2df99-c177-4007-a78a-c6c3d045c964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár általános tisztítószerként hivatkoznak rá, a Greenpeace vegyi szakértője nincs elragadtatva tőle.","shortLead":"Bár általános tisztítószerként hivatkoznak rá, a Greenpeace vegyi szakértője nincs elragadtatva tőle.","id":"20200403_fertotlenites_budapest_fkf_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caa2df99-c177-4007-a78a-c6c3d045c964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49cd3e95-0874-4598-8a5d-13bfa47f315b","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_fertotlenites_budapest_fkf_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 03. 13:44","title":"Mi ez a fehéren habzó szer, amivel fertőtlenítik a járdákat Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy gazdaságélénkítő programot ígért a miniszterelnök, de addig is csak egy sor, a járványhoz nem kötődő törvényjavaslatot ismerhettünk meg, újabb mélypontra zuhant a forint, bajban az orvosok, az építőipar, de a plázák bérlői is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy gazdaságélénkítő programot ígért a miniszterelnök, de addig is csak egy sor, a járványhoz nem kötődő...","id":"20200405_Es_akkor_jarvany_orban_semjen_virus_forint_arfolyam_egeszsegugy_plazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b933c78-f9db-4454-9171-21883958bbce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Es_akkor_jarvany_orban_semjen_virus_forint_arfolyam_egeszsegugy_plazak","timestamp":"2020. április. 05. 07:00","title":"És akkor Semjén Zsolt megtalálta a válság megoldását: le kell betonozni a Városligetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0e8d1a-7ea6-462d-89bd-a52dc6379ae6","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Lehet-e elnökválasztást tartani májusban Lengyelországban, ha az emberek jórészt ki se léphetnek a lakásukból? Ez még nem dőlt el.","shortLead":"Lehet-e elnökválasztást tartani májusban Lengyelországban, ha az emberek jórészt ki se léphetnek a lakásukból? Ez még...","id":"20200403_Lengyel_elnokvalasztasi_patthelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec0e8d1a-7ea6-462d-89bd-a52dc6379ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd98ff3-0f15-4cf5-9819-dd66384b96ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Lengyel_elnokvalasztasi_patthelyzet","timestamp":"2020. április. 03. 19:24","title":"Lengyel elnökválasztási patthelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]