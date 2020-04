Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak egy Németországnak szánt szájmaszk-szállítmányt fordítottak vissza Bangkokban.","shortLead":"Az amerikaiak egy Németországnak szánt szájmaszk-szállítmányt fordítottak vissza Bangkokban.","id":"20200404_Kalozkodassal_vadoljak_a_szajmaszkokat_lenyulo_USAt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10057c7a-63e0-43f4-842a-b9e147958f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Kalozkodassal_vadoljak_a_szajmaszkokat_lenyulo_USAt","timestamp":"2020. április. 04. 14:48","title":"Kalózkodással vádolják a szájmaszkokat lenyúló USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce998ce-ea02-4b4e-9a54-bccb90a4965d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány által sokszor lenézett és lesajnált tanári gárda kreatívan le tudta vezényelni az átállást a digitális oktatásra. Csak az oktatásirányítás nem tart lépést a változásokkal.","shortLead":"A kormány által sokszor lenézett és lesajnált tanári gárda kreatívan le tudta vezényelni az átállást a digitális...","id":"202014__tavoktatas__jobb_moduak_elonyben__bizonytalan_matura__home_sulik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fce998ce-ea02-4b4e-9a54-bccb90a4965d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2c4fb4-3bca-4aae-9b22-eed631c57ad0","keywords":null,"link":"/360/202014__tavoktatas__jobb_moduak_elonyben__bizonytalan_matura__home_sulik","timestamp":"2020. április. 04. 08:15","title":"A tudás helyett a társadalmi szakadékot mélyítheti a távoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d12dac-c4d0-4c11-a84c-26d77db7522a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három hét alatt a német hatóságok kétszázezer, külföldön ragadt német állampolgárt menekítettek haza. Az akció folytatódik. \r

","shortLead":"Három hét alatt a német hatóságok kétszázezer, külföldön ragadt német állampolgárt menekítettek haza. Az akció...","id":"20200404_Nemetorszag_200_ezer_allampolgarat_menekitette_haza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d12dac-c4d0-4c11-a84c-26d77db7522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20acf26e-dde5-4c66-9ada-06d47cefbe98","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Nemetorszag_200_ezer_allampolgarat_menekitette_haza","timestamp":"2020. április. 04. 17:24","title":"Németország 200 ezer állampolgárát menekítette haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány további két héttel meghosszabbította a március 15-én hatályba lépett szükségállapotot.","shortLead":"A kormány további két héttel meghosszabbította a március 15-én hatályba lépett szükségállapotot.","id":"20200404_Egy_nap_alatt_809_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt_Spanyolorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c435aac-33b0-4d3c-88be-7a99a47ae175","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Egy_nap_alatt_809_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. április. 04. 14:28","title":"Egy nap alatt 809 ember halt meg a koronavírus miatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78bb90dd-1acd-40b3-941f-eb72db5e3536","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Tízezer milliárdos nagyságrendű lesz a magyar gazdaságmentő akcióterv, de a kormány a központi költségvetésben csak 1345 milliárdot csoportosít át. A pénz nagy részét a jelek szerint a jegybank fogja kipumpálni. ","shortLead":"Tízezer milliárdos nagyságrendű lesz a magyar gazdaságmentő akcióterv, de a kormány a központi költségvetésben csak...","id":"20200404_Eleg_karcsu_a_kormany_gazdasagvedelmi_csomagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78bb90dd-1acd-40b3-941f-eb72db5e3536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e765fb5c-7b10-4f29-bb6f-10c3fef89875","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Eleg_karcsu_a_kormany_gazdasagvedelmi_csomagja","timestamp":"2020. április. 04. 13:45","title":"Elég karcsú a kormány gazdaságvédelmi alapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7068546-35ef-45e7-9ba6-4a4d3c4d7492","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A folyamatos áruszállítás érdekében húsvétkor is közlekedhetnek a kamionok.","shortLead":"A folyamatos áruszállítás érdekében húsvétkor is közlekedhetnek a kamionok.","id":"20200405_Husvetkor_sem_lesz_kamionstop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7068546-35ef-45e7-9ba6-4a4d3c4d7492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed6874e-07c5-4db4-8514-c777dfc4f10f","keywords":null,"link":"/kkv/20200405_Husvetkor_sem_lesz_kamionstop","timestamp":"2020. április. 05. 11:05","title":"Húsvétkor sem lesz kamionstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: teljhatalom, trollkodás, kvótaítélet, óriáscsomag, taps.\r

","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200405_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a986e00-3a32-46b6-84f1-6d1e6ffd46a7","keywords":null,"link":"/360/20200405_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. április. 05. 19:30","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolyában felrémlik, hogy a karantén örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30d7738-d6f9-4ef7-935b-bbfb9ccd6e1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a modernkori Forma-1 nem is érdekli, a száguldó cirkusz valaha volt legizgalmasabb régi versenyeiért érdemes lehet ismét tévé elé ülnie. Senna, Prost és a többiek ismét összecsapnak egymással.","shortLead":"Ha a modernkori Forma-1 nem is érdekli, a száguldó cirkusz valaha volt legizgalmasabb régi versenyeiért érdemes lehet...","id":"20200405_legendas_f1futam_ma_a_teveben_v8v12_motorok_mai_kommentar_es_modern_live_timing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e30d7738-d6f9-4ef7-935b-bbfb9ccd6e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5b8b7c-f57d-42c2-808b-79cd4a51f6af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200405_legendas_f1futam_ma_a_teveben_v8v12_motorok_mai_kommentar_es_modern_live_timing","timestamp":"2020. április. 05. 08:21","title":"Legendás F1-futam ma a tévében: V8-V12 motorok, friss kommentár és modern live timing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]