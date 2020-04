Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c8fe44b-bcf8-4407-923d-d88fef3b7c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a vírus előtt jóval indított diplomamentő-programot, de nem vár tovább. ","shortLead":"A kormány a vírus előtt jóval indított diplomamentő-programot, de nem vár tovább. ","id":"20200407_Palkovics_diploma_nyelvvizsga_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fe44b-bcf8-4407-923d-d88fef3b7c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec21b8c-1bc2-4852-a280-995f5fb6f6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Palkovics_diploma_nyelvvizsga_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 15:39","title":"Palkovics megerősítette: a nyáron államvizsgázók is megkapják a diplomát nyelvvizsga nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73198ca8-4057-43e5-baf9-4238380bc46f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság képességeiről sok mindent elárul, hogy 0-ról 200-ra alig több mint 7 másodperc alatt lő ki.","shortLead":"Az újdonság képességeiről sok mindent elárul, hogy 0-ról 200-ra alig több mint 7 másodperc alatt lő ki.","id":"20200407_alaposan_megkerik_a_legujabb_kozuti_mclaren_arat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73198ca8-4057-43e5-baf9-4238380bc46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e204b3-3d67-435f-9a69-414fa44914ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_alaposan_megkerik_a_legujabb_kozuti_mclaren_arat","timestamp":"2020. április. 07. 13:21","title":"Alaposan megkérik a legújabb közúti McLaren árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban több amerikai technológiai cég is jelezte, közös (számítógépes) erővel igyekeznek legyőzni a koronavírust. Az Nvidia most csatlakozott a kezdeményezéshez.","shortLead":"Korábban több amerikai technológiai cég is jelezte, közös (számítógépes) erővel igyekeznek legyőzni a koronavírust...","id":"20200406_nvidia_koronavirus_jarvany_szuperszamitogep_hpc_konzorcium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ec28ab-08a5-4d90-adce-4773089af30f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_nvidia_koronavirus_jarvany_szuperszamitogep_hpc_konzorcium","timestamp":"2020. április. 06. 20:03","title":"30 szuperszámítógéppel száll be az Nvidia a koronavírus elleni küzdelembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ded1f9b-3cf7-4a81-b77d-64e6b1e2b092","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök igazoltan koronavírusos. A brit miniszterelnök igazoltan koronavírusos. A kórházból is dolgozik. A kórházból is dolgozik.","id":"20200406_koronavirus_fertozes_boris_johnson_korhaz_nagy_britannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ded1f9b-3cf7-4a81-b77d-64e6b1e2b092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734accd0-61e6-4504-b0e0-bfea496027e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_fertozes_boris_johnson_korhaz_nagy_britannia","timestamp":"2020. április. 06. 15:53","title":"Kórházban tartják Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénzügyi elemzők szerint a turizmus és a vendéglátóipar bezuhanása miatt nagyjából 2 milliárd dollárnyi hirdetési bevételtől eshet el a Google a következő negyedévben, de a Tokiói Olimpia elhalasztása is fájdalmas következményekkel járhat.","shortLead":"A pénzügyi elemzők szerint a turizmus és a vendéglátóipar bezuhanása miatt nagyjából 2 milliárd dollárnyi hirdetési...","id":"20200406_google_hirdetesi_bevetel_koronavirus_jarvany_pandemia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa7a52a-20e3-4a3c-bb13-397bb646db66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_google_hirdetesi_bevetel_koronavirus_jarvany_pandemia","timestamp":"2020. április. 06. 13:03","title":"Története során először csökkenhet a Google hirdetési bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017ca365-6c57-4eea-8cc9-d380e440aa81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai TCL eredetileg februárban, Barcelonában akarta bemutatni az első három saját mobilját, végül azonban a koronavírus-járvány miatt lefújta az eseményt. Most azonban színre lépett a mobilok terén új gyártó.","shortLead":"A kínai TCL eredetileg februárban, Barcelonában akarta bemutatni az első három saját mobilját, végül azonban...","id":"20200406_tcl_okostelefon_tcl_10_5g_tcl_10l_tcl_10_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=017ca365-6c57-4eea-8cc9-d380e440aa81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ebe75a-1315-442b-b20d-7d174c90c1da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_tcl_okostelefon_tcl_10_5g_tcl_10l_tcl_10_pro","timestamp":"2020. április. 06. 18:03","title":"Megjött az új mobilgyártó, olcsó telefonokkal tarolna a TCL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És a lezárások ellenére is szolgálatban lesz. És a lezárások ellenére is szolgálatban lesz. De nem biztos, hogy mindenhová eljut. ","id":"20200406_Uj_Zeland_miniszterelnok_husveti_nyuszi_fogtunder_munkavllalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ea51f8-967d-4dca-8ab2-39c077d9049c","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Uj_Zeland_miniszterelnok_husveti_nyuszi_fogtunder_munkavllalo","timestamp":"2020. április. 06. 13:37","title":"Új-Zéland miniszterelnöke: A húsvéti nyuszi nélkülözhetetlen munkavállaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b2f24d-c61e-45c2-a9d5-37f930da267e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pikor-Taro visszatért.\r

\r

","shortLead":"Pikor-Taro visszatért.\r

\r

","id":"20200406_Emlekeznek_meg_a_PenPineappleApplePen_dalra_Itt_a_kezmosasra_buzdito_valtozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28b2f24d-c61e-45c2-a9d5-37f930da267e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54dcc78-bb33-4069-94f2-5e68385c994c","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Emlekeznek_meg_a_PenPineappleApplePen_dalra_Itt_a_kezmosasra_buzdito_valtozata","timestamp":"2020. április. 06. 14:42","title":"Emlékeznek még a Pen-Pineapple-Apple-Pen dalra? Itt a kézmosásra buzdító változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]