Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fertőzött gyerekek anyukáinak negatív lett a koronavírustesztje. Sürgős epidemiológiai vizsgálatot rendelt el a román egészségügyi miniszter.","shortLead":"A fertőzött gyerekek anyukáinak negatív lett a koronavírustesztje. Sürgős epidemiológiai vizsgálatot rendelt el a román...","id":"20200407_romania_ujszulottek_koronavirusfertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85f4551-8547-4e00-a9d7-1b64a90dea82","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_romania_ujszulottek_koronavirusfertozes","timestamp":"2020. április. 07. 10:50","title":"Tíz újszülött kaphatta el a koronavírust a temesvári kórház szülészetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c222bd-d333-46c7-9963-0ed533926931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A radioaktív sugárzás a 16-szorosára nőtt.","shortLead":"A radioaktív sugárzás a 16-szorosára nőtt.","id":"20200406_Eg_az_erdo_az_egykori_csernobili_atomeromu_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0c222bd-d333-46c7-9963-0ed533926931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61c45ce-7ad7-4ade-9aec-f72c28d4d949","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Eg_az_erdo_az_egykori_csernobili_atomeromu_korul","timestamp":"2020. április. 06. 11:21","title":"Ég az erdő az egykori csernobili atomerőmű körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b51e1-ca58-4831-a0fe-cb74662b36b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban a járvány miatt otthonról tanulók és dolgozók lehetnek a Skype kényelmes új funkciójának a nyertesei, de a fejlesztést valójában bárki igénybe veheti.","shortLead":"Elsősorban a járvány miatt otthonról tanulók és dolgozók lehetnek a Skype kényelmes új funkciójának a nyertesei, de...","id":"20200406_skype_meet_now_videohivas_telepites_regisztracio_nelkul_home_office_tavmunka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b51e1-ca58-4831-a0fe-cb74662b36b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955676fc-4802-4f9f-adbf-b646c2a44524","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_skype_meet_now_videohivas_telepites_regisztracio_nelkul_home_office_tavmunka","timestamp":"2020. április. 06. 09:33","title":"Újított a Skype, se telepíteni, se regisztrálni nem kell az ingyenes híváshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"kultura","description":"2020 március idusától kezdve többé nem szlogen az iskola–diák–család együttműködés, hanem a szükséges alap.\r

\r

","shortLead":"2020 március idusától kezdve többé nem szlogen az iskola–diák–család együttműködés, hanem a szükséges alap.\r

\r

","id":"20200406_Gyarmathy_Eva_A_lehetosegek_es_megoldasok_ideje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e2d51de-4cdf-43f1-95ce-027fe2947d8b","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Gyarmathy_Eva_A_lehetosegek_es_megoldasok_ideje","timestamp":"2020. április. 06. 09:05","title":"Gyarmathy Éva: A lehetőségek és megoldások ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Boldog már korábban úgy nyilatkozott, a lelkiismerete tiszta. A Ház felfüggesztette a jobbikos Kálló Gergely mentelmi jogát is.\r

","shortLead":"Boldog már korábban úgy nyilatkozott, a lelkiismerete tiszta. A Ház felfüggesztette a jobbikos Kálló Gergely mentelmi...","id":"20200406_Felfuggesztettek_a_fideszes_Boldog_Istvan_mentelmi_jogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15dcdc7c-8183-4f68-a4ae-37066caa3a66","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Felfuggesztettek_a_fideszes_Boldog_Istvan_mentelmi_jogat","timestamp":"2020. április. 06. 16:10","title":"Felfüggesztették a fideszes Boldog István mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5808dffc-a71a-4521-92d3-29060aae6d6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alex Zanardi nevével fémjelzett limitált szériás kocsi fejlesztésében egykoron maga Ayrton Senna is rész vett.","shortLead":"Az Alex Zanardi nevével fémjelzett limitált szériás kocsi fejlesztésében egykoron maga Ayrton Senna is rész vett.","id":"20200407_szuperritka_21_eves_honda_nsx_sportkocsi_keresi_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5808dffc-a71a-4521-92d3-29060aae6d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c83730-dbe9-4aca-bc97-e30d25341ca9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_szuperritka_21_eves_honda_nsx_sportkocsi_keresi_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2020. április. 07. 06:41","title":"Szuperritka 21 éves Honda sportkocsi keresi keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86108df-7584-4667-b430-dc8c316fd07d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ENSZ főtitkára, António Guterres arra hívta fel a figyelmet, hogy az izoláció és az önkéntes karantén csapdát jelenthet azoknak a nőknek, akiket bántalmaz a párjuk. Arra kérte a kormányokat, hogy a COVID-19 elleni küzdelmük kulcsfontosságú eleme legyen a nők védelme is. ","shortLead":"Az ENSZ főtitkára, António Guterres arra hívta fel a figyelmet, hogy az izoláció és az önkéntes karantén csapdát...","id":"20200406_ENSZfotitkar_Sok_no_most_van_a_legnagyobb_veszelyben_hogy_otthon_kell_maradnia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c86108df-7584-4667-b430-dc8c316fd07d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ee650e-d51f-4f30-9110-5f989544b060","keywords":null,"link":"/elet/20200406_ENSZfotitkar_Sok_no_most_van_a_legnagyobb_veszelyben_hogy_otthon_kell_maradnia","timestamp":"2020. április. 06. 11:40","title":"Sok nő most van a legnagyobb veszélyben, hogy otthon kell maradnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a885d5-2a04-4c99-8b7e-e4ffc3ec54ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Fesztivál Szövetség elnöke felvázolta, hogyan sínyli meg a fesztiválipar a koronavírus-járványt. ","shortLead":"A Magyar Fesztivál Szövetség elnöke felvázolta, hogyan sínyli meg a fesztiválipar a koronavírus-járványt. ","id":"20200406_A_hazai_fesztivaloknak_negyven_szazalekat_el_kell_halasztani_vagy_torolni_kell_a_jarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8a885d5-2a04-4c99-8b7e-e4ffc3ec54ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a21322-e66a-4d41-8b07-b11d607ed08a","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_A_hazai_fesztivaloknak_negyven_szazalekat_el_kell_halasztani_vagy_torolni_kell_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 06. 15:56","title":"A hazai fesztiválok 40 százalékát halasztani vagy törölni kell a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]