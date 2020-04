Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1af1095a-4f49-4d8b-8129-b68ba3713319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A válogatott tagjaitól a hétvégén újra mintát vesznek – közölte a szövetségi kapitány.","shortLead":"A válogatott tagjaitól a hétvégén újra mintát vesznek – közölte a szövetségi kapitány.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_uszo_valogatott_sos_csaba_szovetsegi_kapitany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1af1095a-4f49-4d8b-8129-b68ba3713319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce8f23b-062e-410e-8080-637392820a1c","keywords":null,"link":"/sport/20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_uszo_valogatott_sos_csaba_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2020. április. 06. 21:09","title":"Az úszóknál \"körülbelül 15\" koronavírus-teszt pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szlovák miniszterelnök szerint az ünnepek idején szokásos találkozások \"tűzgyújtói lehetnek a járvány terjedésének\". ","shortLead":"A szlovák miniszterelnök szerint az ünnepek idején szokásos találkozások \"tűzgyújtói lehetnek a járvány terjedésének\". ","id":"20200405_Husveti_korlatozasok_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa4f9a4-af6b-47fd-b3a0-44300cad1f2c","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Husveti_korlatozasok_Szlovakiaban","timestamp":"2020. április. 05. 21:47","title":"Húsvéti korlátozásokat vezethetnek be Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma már 649-nél tart.","shortLead":"A halálos áldozatok száma már 649-nél tart.","id":"20200406_Torokorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e206092-c7b3-41ce-90b3-fd6824aae821","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Torokorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 21:51","title":"Törökországban a fertőzöttek száma átlépte a 30 ezret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea67a62-2394-49dd-82e6-3f0b7dcd019e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A hazai lapok többsége a békeszerződés tervezetét ismerve is reménykedett, hogy még Magyarországnak kedvező irányba változhatnak a világháború győzteseinek feltételei. Ezt nem segítette sem a szétesett Monarchia más nemzetiségei elleni uszítás, sem a fehérterror. Utóbbiról igazán csak külföldön tudtak, idehaza betiltotta az erről – és más, a kurzussal szembemenő – beszámolókat a cenzúra.","shortLead":"A hazai lapok többsége a békeszerződés tervezetét ismerve is reménykedett, hogy még Magyarországnak kedvező irányba...","id":"20200406_Ket_honappal_Trianon_elott_Shylock_es_Rozsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ea67a62-2394-49dd-82e6-3f0b7dcd019e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5961f87e-c97e-4951-ba3b-cba75d66310b","keywords":null,"link":"/360/20200406_Ket_honappal_Trianon_elott_Shylock_es_Rozsa","timestamp":"2020. április. 06. 16:45","title":"Két hónappal Trianon előtt: Nem akartak hinni a szemüknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798e6551-e279-4dbe-bd17-934982403b32","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Ti emlékeztek, hogy a koronavírus előtt egyáltalán miről beszélgettünk?” A közösségi oldalakon több nyelven is nagy karriert futott be a költőinek szánt kérdés, melynek megosztói arra a jelenségre reagáltak, hogy az elmúlt hetekben szinte teljesen eluralta a közbeszédet a koronavírus-járvány. A kérdés szellemes, de egyszerűen megválaszolható: a klímaváltozásról. ","shortLead":"„Ti emlékeztek, hogy a koronavírus előtt egyáltalán miről beszélgettünk?” A közösségi oldalakon több nyelven is nagy...","id":"202014_a_jarvany_es_arecept","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798e6551-e279-4dbe-bd17-934982403b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70065ab-6140-4327-8537-a0fe01255919","keywords":null,"link":"/360/202014_a_jarvany_es_arecept","timestamp":"2020. április. 05. 08:30","title":"A koronavírus-járvány nagy tanulsága: kezünkben van a klímaváltozás elleni recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Világszerte ár több mint egy és negyedmillió fertőzöttről tudni.\r

","shortLead":"Világszerte ár több mint egy és negyedmillió fertőzöttről tudni.\r

","id":"20200406_Koronavirus_kozelit_a_70_ezerhez_az_elhunytak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01392d9a-d430-463e-98b5-b936139ccacf","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Koronavirus_kozelit_a_70_ezerhez_az_elhunytak_szama","timestamp":"2020. április. 06. 08:33","title":"Koronavírus: közelít a 70 ezerhez az elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0936c4e-5b47-49ee-8620-bfee4e94dbd1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két kórházból száznál is több, összesen 112 thai egészségügyi dolgozót kellett karanténba küldeni amiatt a magyar turista miatt, aki miután Phuket szigetén a motorbalesete után kórházba került, nem említette meg, hogy fertőzött területről érkezett – írja a Bangkok Post nyomán a 444.hu.","shortLead":"Két kórházból száznál is több, összesen 112 thai egészségügyi dolgozót kellett karanténba küldeni amiatt a magyar...","id":"20200406_magyar_turista_thaifold_koronavirus_karantenba_kerult_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0936c4e-5b47-49ee-8620-bfee4e94dbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7532d337-03fe-4164-aa54-94a6b458c764","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_magyar_turista_thaifold_koronavirus_karantenba_kerult_orvosok","timestamp":"2020. április. 06. 16:48","title":"112 thai orvos és ápoló került karanténba a balesetező magyar motoros miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A COVID-19 betegség Angliában szedi a legtöbb áldozatot.","shortLead":"A COVID-19 betegség Angliában szedi a legtöbb áldozatot.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_kiralysag_halaos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91292732-ce2d-4d22-afaf-47e92f830d10","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_kiralysag_halaos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 06. 20:05","title":"5400-hoz közelít az elhunytak száma az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]