[{"available":true,"c_guid":"9630ec66-b56e-4529-a3a4-475231394e70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vadászat, az állattenyésztés és az, hogy világszerte egyre többen élnek városban, mind csökkentették a biodiverzitást. Ezzel jelentősen nőtt az esélye az olyan, állatról emberre terjedő járványok kitörésének, mint a koronavírusé. ","shortLead":"A vadászat, az állattenyésztés és az, hogy világszerte egyre többen élnek városban, mind csökkentették...","id":"20200408_koronavirus_jarvany_zoonozis_biodiverzitas_elovilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9630ec66-b56e-4529-a3a4-475231394e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db498978-9a40-4799-8aa1-bb59ce2de466","keywords":null,"link":"/zhvg/20200408_koronavirus_jarvany_zoonozis_biodiverzitas_elovilag","timestamp":"2020. április. 08. 11:23","title":"Már csak a járványok miatt is ki kell találnunk, hogyan ne pusztítsuk tovább az élővilágot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többször kerül be a hírekbe a Zoom videokonferencia alkalmazás, és egyre inkább negatív felhanggal. Gond van a felhasználók biztonságával, és ez már elég ok volt arra, hogy jó pár nagyvállalat kitiltsa ezt az appot, sőt egyre inkább ez a helyzet az amerikai iskoláknál is.","shortLead":"Egyre többször kerül be a hírekbe a Zoom videokonferencia alkalmazás, és egyre inkább negatív felhanggal. Gond van...","id":"20200407_zoom_letiltasa_spacex_nasa_letiltas_amerikai_iskolak_biztonsagi_problemak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cb09f9-9303-4fde-9132-af6bb9fc3de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_zoom_letiltasa_spacex_nasa_letiltas_amerikai_iskolak_biztonsagi_problemak","timestamp":"2020. április. 07. 13:03","title":"Sok a gond a Zoommal: letiltotta a SpaceX, a NASA, sőt az amerikai iskoláknak sem ajánlják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e479755-af6a-48f9-98d1-959ed1507218","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Szinte semmiben nem annyira jó az emberiség, mint az együttműködésben. Úgy tűnhet, hogy a közgazdaságtan alapjai ennek ellentmondanak, de Nobel-díjat érő módon sikerült már levezetni, hogy a kooperáció hosszú távon nem egyszerűen kifizetődő, hanem a legjobb stratégia. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkat az emberi együttműködést vizsgáló kutatásokkal folytatjuk.","shortLead":"Szinte semmiben nem annyira jó az emberiség, mint az együttműködésben. Úgy tűnhet, hogy a közgazdaságtan alapjai ennek...","id":"20200408_kozgazdasag_koronavirus_egyuttmukodes_kooperacio_elmelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e479755-af6a-48f9-98d1-959ed1507218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac759dae-9d1e-408f-b872-1e0fb2c2b69d","keywords":null,"link":"/360/20200408_kozgazdasag_koronavirus_egyuttmukodes_kooperacio_elmelet","timestamp":"2020. április. 08. 07:00","title":"Legyőzzük a vírust, mert az együttműködés feketeöves nagymesterei vagyunk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f199e807-11b4-4c98-8c54-d4f10cb05c29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A franciák döntése akár a dízelként született autóknak adhat új életet.","shortLead":"A franciák döntése akár a dízelként született autóknak adhat új életet.","id":"20200407_Minden_5_evnel_regebbi_autot_legalisan_lehet_elektromossa_alakitani_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f199e807-11b4-4c98-8c54-d4f10cb05c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ecbc1a-8645-429d-b88e-19e536333eac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_Minden_5_evnel_regebbi_autot_legalisan_lehet_elektromossa_alakitani_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 07. 11:00","title":"Minden 5 évnél régebbi autót legálisan lehet elektromossá alakítani Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult, ezért lehet, nem kellene pénzelni őket.","shortLead":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult...","id":"20200408_Trump_usa_who_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e2ff44-e4fe-4f2f-80aa-7aa9fe4ffd8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Trump_usa_who_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 05:14","title":"Trump azzal fenyeget, hogy az USA nem ad több pénzt a WHO-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1625902-2dea-4ef1-a00b-35369feb564f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A győri polgármester több mint két hete megszólalt már sorozatunkban. Most, koronavírus-fertőzöttként, újra nyilatkozott állapotáról, gyógyulásáról, pártfegyelemrőlm megbélyegzett mondatokról, és bizonyos 100 fekvőtámaszról. No meg, hogy miként látja városvezetőként a kormányzati döntéseket.","shortLead":"A győri polgármester több mint két hete megszólalt már sorozatunkban. Most, koronavírus-fertőzöttként, újra...","id":"20200408_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1625902-2dea-4ef1-a00b-35369feb564f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae3a298-7cee-4d48-9029-b8c7e20f1d13","keywords":null,"link":"/360/20200408_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 08. 18:30","title":"Dézsi Csaba András a Home office-ban: \"Bejött a szobába, köhögött egy-kettőt. Ennyi.\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már most annyi a kiadó albérlet, mint az iskolakezdést megelőző főszezonban.","shortLead":"Már most annyi a kiadó albérlet, mint az iskolakezdést megelőző főszezonban.","id":"20200408_alberlet_lakas_airbnb_ingatlan_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab14fbe-e7df-4383-bfe9-f47e54b237b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_alberlet_lakas_airbnb_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 08:55","title":"Esnek az albérletárak, ahogy egyre több kiadó lakás zúdul a piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0390cba9-39a8-410e-9faf-de17495f3ecd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint ötezer lopott autótól eljutottunk az alig ötszázig. ","shortLead":"Több mint ötezer lopott autótól eljutottunk az alig ötszázig. ","id":"20200407_Tiz_ev_alatt_tizedere_csokkent_az_autolopasok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0390cba9-39a8-410e-9faf-de17495f3ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cbc209-b1e3-403a-b11d-1318623a4bcf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_Tiz_ev_alatt_tizedere_csokkent_az_autolopasok_szama","timestamp":"2020. április. 07. 09:23","title":"Tíz év alatt tizedére esett az autólopások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]