Már egymillió fölött jár a koronavírussal megfertőzöttek számban a világon, mintegy 70 ezren vesztették életüket a betegség miatt, a gazdasági hatások pedig kiszámíthatatlanok. Az eseményeket követni is nehéz, de mi igyekszünk mindenről tájékoztatni olvasóinkat. Tartson velünk, olvassa cikksorozatunkat.

Afrika egészét nézve már több mint 10 ezer igazolt koronavírusos esetről tudni – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Azt is írták, hogy az elhunytak száma mostanra meghaladta az 500-at. Afrikában először Egyiptomból jelentettek fertőzésgyanús eseteket, majd a kontinens más területein is felbukkant a kór.

A WHO szerint a vírus kezdetben nagyon lassan hatolt be Afrikába, de ez mára megváltozott, a fertőzöttek száma folyamatosan növekszik. Az afrikai országok ráadásul nehezebb helyzetben vannak, mint az európaiak, mivel a kontinens egészségügyi rendszere kevésbé fejlett. A WHO szakértői ennek ellenére úgy látják, hogy a járványt le lehet lassítani.

Abij Ahmed etióp miniszterelnök szerdán rendkívüli állapotot hirdetett, hogy segítse a vírus elleni küzdelmet. A több mint 110 millió lakosával Afrika második legnépesebb országának számító Etiópiában eddig 52 igazolt fertőzöttet és két halálesetet jegyeztek fel. Az etióp hatóságok iskolákat zártak be, betiltották a nyilvános rendezvényeket, és arra kérték a munkavállalókat, hogy ha tudnak, dolgozzanak otthonról.

Eközben Dél-Afrikában Cyril Ramaphosa elnök két hónap kényszerszabadságra küldött egy minisztert, aki a közösségi médiában megjelent kép tanúsága szerint egy barátjánál ebédelt, megsértve a szigorú korlátozásokat, amelyeket a járvány terjedésének megfékezése céljából vezettek be. A dél-afrikai média szerint a képen Stella Ndabeni-Abrahams kommunikációs és digitális technológiai miniszter látható vendégségben Mduduzi Manana korábbi oktatásiminiszter-helyettesnél.

A Dél-afrikai Köztársaságban háromhetes vesztegzárat vezettek be március 26-án a járvány terjedésének lassítása érdekében. Az embereket felszólították, hogy maradjanak otthon, és csak akkor hagyják el lakhelyüket, ha a legalapvetőbb termékekre vagy egészségügyi ellátásra van szükségük. A Dél-afrikai Köztársaság a koronavírus-járvány által leginkább sújtott ország Afrikában, hétfőig 1686 igazoltan koronavírus-fertőzéses esetről és a betegségből eredő 12 halálesetről számolt be.