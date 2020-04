Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új jótékonysági szervezetet indítanak útjára.","shortLead":"Egy új jótékonysági szervezetet indítanak útjára.","id":"20200407_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_belevetette_magat_a_munkaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b27244b-bbb7-4b29-a6b8-83abaa67a761","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_belevetette_magat_a_munkaba","timestamp":"2020. április. 07. 09:58","title":"Harry herceg és Meghan Markle belevetette magát a munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az MNB feltámasztja a Növekedési Hitelprogramot és módosítja a nagyvállalatoknak szóló kötvényprogramot. Állampapírokat fog vásárolni, vagyis elkezdi hitelezni az államot. Ennél is nagyobbat szólhat azonban a kamatfolyosó szimmetrikussá tétele, amely bújtatott kamatemelést jelent. ","shortLead":"Az MNB feltámasztja a Növekedési Hitelprogramot és módosítja a nagyvállalatoknak szóló kötvényprogramot. Állampapírokat...","id":"20200407_Matolcsy_bejelenti_hogyan_vedi_a_gazdasagot_a_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75826399-8a61-453a-a0a4-8f10fe81c177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Matolcsy_bejelenti_hogyan_vedi_a_gazdasagot_a_jegybank","timestamp":"2020. április. 07. 14:01","title":"Háromezer milliárd forinttal és kamatemeléssel löki meg a gazdaságot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénzügyi elemzők szerint a turizmus és a vendéglátóipar bezuhanása miatt nagyjából 2 milliárd dollárnyi hirdetési bevételtől eshet el a Google a következő negyedévben, de a Tokiói Olimpia elhalasztása is fájdalmas következményekkel járhat.","shortLead":"A pénzügyi elemzők szerint a turizmus és a vendéglátóipar bezuhanása miatt nagyjából 2 milliárd dollárnyi hirdetési...","id":"20200406_google_hirdetesi_bevetel_koronavirus_jarvany_pandemia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa7a52a-20e3-4a3c-bb13-397bb646db66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_google_hirdetesi_bevetel_koronavirus_jarvany_pandemia","timestamp":"2020. április. 06. 13:03","title":"Története során először csökkenhet a Google hirdetési bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e93411f-e38a-41ed-b85e-8b72a9fa40ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elhunytaké azonban jelentősen emelkedett a legutóbbi híradáshoz képest.\r

","shortLead":"Az elhunytaké azonban jelentősen emelkedett a legutóbbi híradáshoz képest.\r

","id":"20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag_lombardia_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e93411f-e38a-41ed-b85e-8b72a9fa40ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea39c859-7c77-465c-86f0-a574724e6ac8","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag_lombardia_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 06. 18:33","title":"Csökkenőben az új fertőzések száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b35e838-0198-45d0-afc4-c149876d02a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 813 fejlesztő jelentkezett a Hack the Crisis nevű hackhaton magyarországi eseményére, hogy ötleteikkel segítsenek felvenni a harcot a koronavírus-járvánnyal szemben.","shortLead":"Összesen 813 fejlesztő jelentkezett a Hack the Crisis nevű hackhaton magyarországi eseményére, hogy ötleteikkel...","id":"20200406_hack_the_crisis_hackathon_programozas_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b35e838-0198-45d0-afc4-c149876d02a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d28e9b1-fe3c-4569-a5e4-7d97bbffc45a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_hack_the_crisis_hackathon_programozas_fejlesztes","timestamp":"2020. április. 06. 16:33","title":"48 óra alatt hackelték meg a koronavírus-krízist a magyar programozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letették az óvadékot. A továbbiakban házi őrizetben marad.","shortLead":"Letették az óvadékot. A továbbiakban házi őrizetben marad.","id":"20200408_ronaldinho_borton_paraguay","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea501071-c2f6-4580-8ab4-13eafd84296c","keywords":null,"link":"/elet/20200408_ronaldinho_borton_paraguay","timestamp":"2020. április. 08. 07:57","title":"Ronaldinhót kiengedték a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban több amerikai technológiai cég is jelezte, közös (számítógépes) erővel igyekeznek legyőzni a koronavírust. Az Nvidia most csatlakozott a kezdeményezéshez.","shortLead":"Korábban több amerikai technológiai cég is jelezte, közös (számítógépes) erővel igyekeznek legyőzni a koronavírust...","id":"20200406_nvidia_koronavirus_jarvany_szuperszamitogep_hpc_konzorcium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ec28ab-08a5-4d90-adce-4773089af30f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_nvidia_koronavirus_jarvany_szuperszamitogep_hpc_konzorcium","timestamp":"2020. április. 06. 20:03","title":"30 szuperszámítógéppel száll be az Nvidia a koronavírus elleni küzdelembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mobiltelefon-adótornyot is azért gyújtottak fel a briteknél, mert azt gondolják, az 5G-hullám képes felgyorsítani a koronavírus információját.","shortLead":"Több mobiltelefon-adótornyot is azért gyújtottak fel a briteknél, mert azt gondolják, az 5G-hullám képes felgyorsítani...","id":"20200406_5g_telefonpozna_mobil_adotorony_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe66447-cb5a-4b09-bdb8-898c1d0ca13a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_5g_telefonpozna_mobil_adotorony_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 06. 15:03","title":"Az 5G miatt gyújtogattak az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]