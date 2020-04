Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Most egész más okból világították ki az arénát.","shortLead":"Most egész más okból világították ki az arénát.","id":"20200407_puskas_arena_diszkivilagitas_koronavirus_jarvany_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bf0ea6-965e-4d2d-929f-5e4d1ccddfd6","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_puskas_arena_diszkivilagitas_koronavirus_jarvany_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. április. 07. 15:53","title":"Fehérben úszott a Puskás Aréna az egészségügyi dolgozók tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e479755-af6a-48f9-98d1-959ed1507218","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Szinte semmiben nem annyira jó az emberiség, mint az együttműködésben. Úgy tűnhet, hogy a közgazdaságtan alapjai ennek ellentmondanak, de Nobel-díjat érő módon sikerült már levezetni, hogy a kooperáció hosszú távon nem egyszerűen kifizetődő, hanem a legjobb stratégia. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkat az emberi együttműködést vizsgáló kutatásokkal folytatjuk.","shortLead":"Szinte semmiben nem annyira jó az emberiség, mint az együttműködésben. Úgy tűnhet, hogy a közgazdaságtan alapjai ennek...","id":"20200408_kozgazdasag_koronavirus_egyuttmukodes_kooperacio_elmelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e479755-af6a-48f9-98d1-959ed1507218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac759dae-9d1e-408f-b872-1e0fb2c2b69d","keywords":null,"link":"/360/20200408_kozgazdasag_koronavirus_egyuttmukodes_kooperacio_elmelet","timestamp":"2020. április. 08. 07:00","title":"Legyőzzük a vírust, mert az együttműködés feketeöves nagymesterei vagyunk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f820d3-a9b3-4e5d-bec2-97b16f69b4fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sem műsorvezetőként, sem kreatívigazgatóként nem folytatja a munkát a rádiónál.","shortLead":"Sem műsorvezetőként, sem kreatívigazgatóként nem folytatja a munkát a rádiónál.","id":"20200406_Jakso_Laszlo_tavozott_a_Slager_FMtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42f820d3-a9b3-4e5d-bec2-97b16f69b4fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997344cb-4d16-4221-9244-bd6dc97b074f","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Jakso_Laszlo_tavozott_a_Slager_FMtol","timestamp":"2020. április. 06. 14:42","title":"Jáksó László távozott a Sláger FM-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0e9cc6-f1fe-4c7c-a6fa-10e3dcdb9456","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az unió közben orvoscsoportot küldött Olaszországba, de más módon is segítik őket.","shortLead":"Az unió közben orvoscsoportot küldött Olaszországba, de más módon is segítik őket.","id":"20200407_olaszorszag_jarvany_koronavirus_orvos_apolo_nover","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d0e9cc6-f1fe-4c7c-a6fa-10e3dcdb9456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7beaa6-3b07-47ee-9ae6-dbd2103be5fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_olaszorszag_jarvany_koronavirus_orvos_apolo_nover","timestamp":"2020. április. 07. 16:45","title":"Olaszországban már 94 orvos és 26 nővér halt meg a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcca234-f7fc-45ce-b4b7-f3ecd97e290b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyár teljes kapacitással működik, de a pánikvásárlással nehéz küzdeni.","shortLead":"A gyár teljes kapacitással működik, de a pánikvásárlással nehéz küzdeni.","id":"20200408_Uzent_a_budafoki_elesztogyar_mindenki_nyugodjon_meg_lesz_eleszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bcca234-f7fc-45ce-b4b7-f3ecd97e290b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea75d08d-2f91-424b-b445-7dda77cf30e8","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Uzent_a_budafoki_elesztogyar_mindenki_nyugodjon_meg_lesz_eleszto","timestamp":"2020. április. 08. 08:50","title":"Üzent a budafoki élesztőgyár: mindenki nyugodjon meg, lesz élesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6005b57-ac2d-47a9-bead-2f6b37e848fb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több repülőt szorított le az égről a járvány, mint a svéd aktivista - ezt nehéz lenne cáfolni. Egy tudományos igénnyel megfogalmazott összehasonlító elemzéssel készült a Duma Aktuál, Litkai Gergely megosztja teóriáját arról is, hogy hova és miért sújt leginkább a vírus. ","shortLead":"Több repülőt szorított le az égről a járvány, mint a svéd aktivista - ezt nehéz lenne cáfolni. Egy tudományos igénnyel...","id":"20200406_Duma_Aktual_Greta_vs_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6005b57-ac2d-47a9-bead-2f6b37e848fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90718c50-2431-4cf4-9972-26018de8a916","keywords":null,"link":"/360/20200406_Duma_Aktual_Greta_vs_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 18:35","title":"Duma Aktuál: Greta Thunberg vagy a koronavírus tett többet a klímaváltozás ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Boldog már korábban úgy nyilatkozott, a lelkiismerete tiszta. A Ház felfüggesztette a jobbikos Kálló Gergely mentelmi jogát is.\r

","shortLead":"Boldog már korábban úgy nyilatkozott, a lelkiismerete tiszta. A Ház felfüggesztette a jobbikos Kálló Gergely mentelmi...","id":"20200406_Felfuggesztettek_a_fideszes_Boldog_Istvan_mentelmi_jogat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15dcdc7c-8183-4f68-a4ae-37066caa3a66","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Felfuggesztettek_a_fideszes_Boldog_Istvan_mentelmi_jogat","timestamp":"2020. április. 06. 16:10","title":"Felfüggesztették a fideszes Boldog István mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b6a668-ee91-4aef-b65a-2500d98802a3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három rakéta csapódott be egy Bászra melletti olajipari létesítménynél hétfő hajnalban.","shortLead":"Három rakéta csapódott be egy Bászra melletti olajipari létesítménynél hétfő hajnalban.","id":"20200406_katyusa_irak_olaj_basra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77b6a668-ee91-4aef-b65a-2500d98802a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb69d44-05bf-4ef7-b8b6-0358efb66db4","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_katyusa_irak_olaj_basra","timestamp":"2020. április. 06. 13:25","title":"Katyusával lövik az iraki olajmezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]