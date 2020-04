Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez a harmadik olyan vakcina, amelyik a klinikai vizsgálatok szakaszába léphetett. Az amerikai gyártmányú oltóanyagot 40 önkéntesnek adják be.","shortLead":"Ez a harmadik olyan vakcina, amelyik a klinikai vizsgálatok szakaszába léphetett. Az amerikai gyártmányú oltóanyagot 40...","id":"20200407_koronavirus_elleni_vakcina_klinikai_teszt_oltoanyag_inovio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee42055-bb3c-4cdb-a76d-09bf157216f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_koronavirus_elleni_vakcina_klinikai_teszt_oltoanyag_inovio","timestamp":"2020. április. 07. 19:23","title":"Indul az újabb koronavírus elleni vakcina emberes tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a96941-0fd0-4f3d-8c81-788496bda2b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Májusban lett volna három koncertje is, a szervezők átütemezték. Januárig kell várni Falusi Mariann koncertjére is.","shortLead":"Májusban lett volna három koncertje is, a szervezők átütemezték. Januárig kell várni Falusi Mariann koncertjére is.","id":"20200408_A_jarvany_miatt_jovo_januarig_csuszik_Presser_Gabor_koncertje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7a96941-0fd0-4f3d-8c81-788496bda2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e073d05-cd21-40b5-b365-705a02e1f86d","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_A_jarvany_miatt_jovo_januarig_csuszik_Presser_Gabor_koncertje","timestamp":"2020. április. 08. 13:03","title":"A járvány miatt jövő januárig csúszik Presser Gábor koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d302349-604c-4b1c-a77c-71ae2761b310","c_author":"Ballai Vince","category":"elet","description":"Az egész testet átható fájdalom, a fulladozás, a tehetetlenség, a kórházi magány, a szerettekért érzett aggodalom szinte mindenkinél közös élmény, aki elkapta az új típusú koronavírus-fertőzést, éljen bárhol is a Földön. Íme Ázsia, Észak- és Dél-Amerika, Európa, Ausztrália néhány betegének története.","shortLead":"Az egész testet átható fájdalom, a fulladozás, a tehetetlenség, a kórházi magány, a szerettekért érzett aggodalom...","id":"20200408_Fajdalom_fulladas_fertozes_szegyen_koronavirus_beszamolo_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d302349-604c-4b1c-a77c-71ae2761b310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb3f2c8-10df-4235-8ced-4cbfd06e72ed","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Fajdalom_fulladas_fertozes_szegyen_koronavirus_beszamolo_beteg","timestamp":"2020. április. 08. 14:50","title":"Fájdalom, fulladás és fertőzésszégyen – a Covid-19-et átélők beszámolói öt földrészről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d246f226-ef9f-49bf-b135-4d8d8bcf6577","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járvány és amiatt hozott korlátozások kárvallottjai közül sokak életét megkönnyítené, ha a kormányzat bevezetne intézkedéseket a lakás- vagy üzletbérlők védelmére. Ez most talán megtörténhet. Külföldön már vannak példák erre.","shortLead":"A járvány és amiatt hozott korlátozások kárvallottjai közül sokak életét megkönnyítené, ha a kormányzat bevezetne...","id":"20200408_Jon_a_berlok_megmentese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d246f226-ef9f-49bf-b135-4d8d8bcf6577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee654c73-1a2e-4c00-8d22-f046302602c4","keywords":null,"link":"/360/20200408_Jon_a_berlok_megmentese","timestamp":"2020. április. 08. 15:05","title":"Lakást vagy üzletet bérel? Igazán biztató hírrel szolgálhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány alatt csak kiéleződtek a társadalmi ellentétek.","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt csak kiéleződtek a társadalmi ellentétek.","id":"20200407_Valtoztat_az_eddigi_romastrategian_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dc1f26-ecb6-463c-948f-cf2069975744","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Valtoztat_az_eddigi_romastrategian_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. április. 07. 17:47","title":"Emberjogi főbiztos: Bulgáriában kerítést húztak romatelepek köré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9d5416-6ef9-43da-89b0-c7bad573a67e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szorosabbra fűzné a párkapcsolatban élők közti viszonyt a Facebook, egy kifejezetten nekik szánt alkalmazással.","shortLead":"Szorosabbra fűzné a párkapcsolatban élők közti viszonyt a Facebook, egy kifejezetten nekik szánt alkalmazással.","id":"20200408_facebook_tuned_app_parkapcsolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f9d5416-6ef9-43da-89b0-c7bad573a67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26c7ddb-e752-4da7-bcfc-44194efab10b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_facebook_tuned_app_parkapcsolat","timestamp":"2020. április. 08. 19:03","title":"Sokan örülnének, ha a Facebook itthon is kiadná ezt az új alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dcddf0-f53e-48ec-a8fe-7101f0e4dfd1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tv-sorozatokban is gyakran foglalkoztatott színművész balatoni karanténba vonult vissza, Karinthyt olvas és gyökereket gyűjt. Scherer \"nem suttogós fajta\", a vírushelyzetről is sajátos véleménye van: \"több jót okozott eddig, mint Donald Trump\".","shortLead":"A tv-sorozatokban is gyakran foglalkoztatott színművész balatoni karanténba vonult vissza, Karinthyt olvas és...","id":"20200407_Scherer_Peter_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07dcddf0-f53e-48ec-a8fe-7101f0e4dfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad3376a-1696-4769-82e4-35d31a4adf09","keywords":null,"link":"/360/20200407_Scherer_Peter_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 07. 18:40","title":"Scherer Péter a Home office-ban: \"A Föld kevesebbet bír el, mint mi gondoltuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tender nyertesével már a második szerződését köti a Várkapitányság. Az eredeti keretösszeg itt 8,65 milliard volt.","shortLead":"A tender nyertesével már a második szerződését köti a Várkapitányság. Az eredeti keretösszeg itt 8,65 milliard volt.","id":"20200407_budai_var_felujitas_tender_18_milliard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b52779a-0ace-49e1-80b9-bd535439d226","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_budai_var_felujitas_tender_18_milliard","timestamp":"2020. április. 07. 13:50","title":"1,8 milliárdból újítják fel a Budai Vár falait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]