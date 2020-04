Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f9d5416-6ef9-43da-89b0-c7bad573a67e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szorosabbra fűzné a párkapcsolatban élők közti viszonyt a Facebook, egy kifejezetten nekik szánt alkalmazással.","shortLead":"Szorosabbra fűzné a párkapcsolatban élők közti viszonyt a Facebook, egy kifejezetten nekik szánt alkalmazással.","id":"20200408_facebook_tuned_app_parkapcsolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f9d5416-6ef9-43da-89b0-c7bad573a67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26c7ddb-e752-4da7-bcfc-44194efab10b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_facebook_tuned_app_parkapcsolat","timestamp":"2020. április. 08. 19:03","title":"Sokan örülnének, ha a Facebook itthon is kiadná ezt az új alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Jászai Gellért a 4iG informatikai nagyvállalat első embere, Mészáros üzlettársa. Egyes pletykák szerint a nagyvállalkozók viszonya megromlott, aminek szerepe lehetett a T-Systems felvásárlásának meghiúsulásában is. Jászai szerint ez nem igaz, a jó viszony töretlen, a cég pedig a folyamatosan érkező milliárdos közbeszerzésekkel együtt is piaci alapon működik. Sőt hosszabb távon nekik még a járvány is jót tesz.","shortLead":"Jászai Gellért a 4iG informatikai nagyvállalat első embere, Mészáros üzlettársa. Egyes pletykák szerint...","id":"202014_allam_kincstar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ab9a23-e261-4fe3-bcf3-334372461240","keywords":null,"link":"/360/202014_allam_kincstar","timestamp":"2020. április. 07. 16:30","title":"Jászai Gellért: Mészáros Lőrinccel barátok és partnerek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem érkezik segítség és nincs együttműködés a tudomány megsegítésére még a koronavírus-járvány alatt sem – ezzel indokolta a lemondását az EU tudománnyal foglalkozó testületének elnöke.","shortLead":"Nem érkezik segítség és nincs együttműködés a tudomány megsegítésére még a koronavírus-járvány alatt sem – ezzel...","id":"20200408_europai_unio_tudomany_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae1e7ea-cf5c-4043-a5cf-e2f850820817","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_europai_unio_tudomany_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 10:51","title":"Lemondott az EU első számú tudósa, annyira nem együttműködőek a tagállamok a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Magyar Nemzeti Bank gyors kamatemeléssel próbálja megállítani a forint árfolyamának zuhanását, de nem mond le arról, hogy a válság kezelésére pénzbőséget teremtsen. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank gyors kamatemeléssel próbálja megállítani a forint árfolyamának zuhanását, de nem mond le arról...","id":"20200408_Forint_szemben_az_arral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cef24e-27fa-4e5c-8ffc-153dcf526f02","keywords":null,"link":"/360/20200408_Forint_szemben_az_arral","timestamp":"2020. április. 08. 13:00","title":"Egy hét alatt 180 fokos fordulatot tett a jegybank, de mit szól majd ehhez a forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c62649-7694-4f51-80d3-e857388b7466","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beszálltak a Grace klinika és a Dokik kamu orvosai is. ","shortLead":"Beszálltak a Grace klinika és a Dokik kamu orvosai is. ","id":"20200408_Dr_House_Veszhelyzet_Grace_klinika_Dokik_video_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c62649-7694-4f51-80d3-e857388b7466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca1c371-d0ff-455f-98af-cf62cedd265e","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Dr_House_Veszhelyzet_Grace_klinika_Dokik_video_orvosok","timestamp":"2020. április. 08. 10:31","title":"A Dr. House és a Vészhelyzet sztárjai videóban köszönik meg a valódi orvosok munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f73760-d2fe-4d8f-8b46-6c31fe6b3f99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdánként már reggel nyolctól az ügyfelek rendelkezésére állnak.","shortLead":"Szerdánként már reggel nyolctól az ügyfelek rendelkezésére állnak.","id":"20200407_Valtozik_a_budapesti_es_Pest_megyei_kormanyablakok_nyitvatartasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6f73760-d2fe-4d8f-8b46-6c31fe6b3f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65dc610-7874-4645-9d05-0b3ba0da0b13","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Valtozik_a_budapesti_es_Pest_megyei_kormanyablakok_nyitvatartasa","timestamp":"2020. április. 07. 20:45","title":"Változik a budapesti és Pest megyei kormányablakok nyitvatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fe44b-bcf8-4407-923d-d88fef3b7c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a vírus előtt jóval indított diplomamentő-programot, de nem vár tovább. ","shortLead":"A kormány a vírus előtt jóval indított diplomamentő-programot, de nem vár tovább. ","id":"20200407_Palkovics_diploma_nyelvvizsga_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fe44b-bcf8-4407-923d-d88fef3b7c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec21b8c-1bc2-4852-a280-995f5fb6f6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Palkovics_diploma_nyelvvizsga_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 15:39","title":"Palkovics megerősítette: a nyáron államvizsgázók is megkapják a diplomát nyelvvizsga nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219e34a9-df91-4455-9de0-994bfe53a754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tízmillió forintért árultak szájmaszkokat, amiket végül nem szállítottak le.","shortLead":"Több tízmillió forintért árultak szájmaszkokat, amiket végül nem szállítottak le.","id":"20200407_szajmasz_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219e34a9-df91-4455-9de0-994bfe53a754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3169fa8f-5551-4981-af85-4535b35e10e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_szajmasz_csalas","timestamp":"2020. április. 07. 07:44","title":"Lecsaptak a rendőrök a szájmaszkokkal csaló párosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]