Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b443f577-639e-4ea0-b65c-30fdfbc680b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mentőszolgálat közben új gyorsteszttel szűri a fertőzésgyanús betegeket, pedig szakemberek szerint a módszer megbízhatatlan. Budapesten van a legtöbb koronavírusos. Folyamatosan frissülő cikkben számolunk be a magyaroroszági járványhelyzetről.","shortLead":"A Mentőszolgálat közben új gyorsteszttel szűri a fertőzésgyanús betegeket, pedig szakemberek szerint a módszer...","id":"20200408_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat_jarvany_magyarorszag_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b443f577-639e-4ea0-b65c-30fdfbc680b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b81d43-f1f0-472d-82c9-ee4a3988cebd","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat_jarvany_magyarorszag_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 08. 07:12","title":"Eddig 58-an haltak bele a koronavírusba Magyarországon – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf2757f-d2c6-4c62-8126-1d3c517a3122","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Zuglóba érkező mentőegység tagjai kisebb sérüléseket szenvedtek a balesetben.","shortLead":"A Zuglóba érkező mentőegység tagjai kisebb sérüléseket szenvedtek a balesetben.","id":"20200408_mentoauto_rendszam_nelkuli_audi_baleset_zuglo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf2757f-d2c6-4c62-8126-1d3c517a3122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c02b7c-52f8-4a59-a42f-6b43c3c05d3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_mentoauto_rendszam_nelkuli_audi_baleset_zuglo","timestamp":"2020. április. 08. 15:48","title":"Mentőautót borított fel egy rendszám nélkül hajtó audis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b35b2b1-842a-4aae-b080-8a2aa8a31a26","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Súlyos következményekre figyelmeztetnek szakértők, ha a járványügyi veszélyhelyzet miatt még sokáig szünetelnek a járóbeteg-ellátások, a szűrővizsgálatok és a hagyományos orvos-beteg találkozók. A Magyar Orvosi Kamara emiatt már egy héttel ezelőtt nagyon sok járulékos egészségkárosodásra, sőt súlyos esetben halálesetekre figyelmeztette az Emberi Erőforrások Minisztériumát. A kormány a koronavírus miatt szervezi át az egész rendszert, az egészségügyi szakértő szerint azonban a jelenlegi esetszámok nem indokolnak ilyen szintű korlátozást, és félő, hogy a halálesetek száma nem a COVID-19, hanem a járványhelyzet miatt ellátás nélkül maradt tömegek állapotromlása miatt fog nőni.","shortLead":"Súlyos következményekre figyelmeztetnek szakértők, ha a járványügyi veszélyhelyzet miatt még sokáig szünetelnek...","id":"20200409_koronavirus_jarvany_egeszsegugyi_ellatas_jarobeteg_szakrendeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b35b2b1-842a-4aae-b080-8a2aa8a31a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f27b223-cc1a-4f9f-84df-8767ed4d4516","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_koronavirus_jarvany_egeszsegugyi_ellatas_jarobeteg_szakrendeles","timestamp":"2020. április. 09. 06:30","title":"Hosszú távon már az okozhat bajt, ha a koronavírus miatt leáll a betegellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac585ea2-6fbb-44fa-a1e0-25a2987e8bab","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200408_Marabu_Feknyuz_A_mentocsomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac585ea2-6fbb-44fa-a1e0-25a2987e8bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d277395-cabc-455a-9a29-517b7866f492","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_Marabu_Feknyuz_A_mentocsomag","timestamp":"2020. április. 08. 09:22","title":"Marabu Féknyúz: A mentőcsomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca83603-59f8-4514-bb51-74e23412e085","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az Európai Unió liberális demokráciák közössége, nincs az a kompromisszum, hogy ebből bármit feladjunk – mondja a magyar felhatalmazási törvény kapcsán Norbert Röttgen, a német parlament külügyi bizottságának elnöke, Angela Merkel volt környezetvédelmi minisztere. A politikus most a CDU elnökének pályázik, amivel automatikusan kancellárjelölt is lenne. Mit gondol a CDU pártcsaládjának tagjáról, a Fideszről?","shortLead":"Az Európai Unió liberális demokráciák közössége, nincs az a kompromisszum, hogy ebből bármit feladjunk – mondja...","id":"20200409_CDU_elnokjeloltje_mar_most_eljarast_kell_inditani_Magyarorszagrol_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fca83603-59f8-4514-bb51-74e23412e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be514aa7-f9dd-47d9-bdce-1ed51149fc7d","keywords":null,"link":"/360/20200409_CDU_elnokjeloltje_mar_most_eljarast_kell_inditani_Magyarorszagrol_az_EUban","timestamp":"2020. április. 09. 07:05","title":"CDU-elnökjelölt: Már most eljárást kell indítani Magyarország ügyében az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alex Stamos nemrég a Zoomot érintő problémákról (és annak lehetséges megoldásairól) írt a Twitteren, nem sokkal később már a Zoom vezetője csörgött rá telefonon.","shortLead":"Alex Stamos nemrég a Zoomot érintő problémákról (és annak lehetséges megoldásairól) írt a Twitteren, nem sokkal később...","id":"20200409_zoom_kiberbiztonsag_adatszivargas_koronavirus_jarvany_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fc066b-ca72-45f7-8de1-4a8b0b7036fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_zoom_kiberbiztonsag_adatszivargas_koronavirus_jarvany_karanten","timestamp":"2020. április. 09. 20:03","title":"A Facebook egykor legfontosabb emberével oldaná meg a problémáit a Zoom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01102c1e-6c2f-4510-b03e-b4b677becd3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szárnyal a Microsoft csoportmunka-alkalmazása, a Teams, azonban egyelőre csak kis- és nagyobb vállalatok használják. Hamarosan érkezik a szoftver fogyasztói, azaz a mezei felhasználóknak szánt változata.","shortLead":"Szárnyal a Microsoft csoportmunka-alkalmazása, a Teams, azonban egyelőre csak kis- és nagyobb vállalatok használják...","id":"20200408_microsoft_teams_for_life_felhasznaloi_valtozat_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01102c1e-6c2f-4510-b03e-b4b677becd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ac804d-ced6-4da8-a539-f2d679f7b0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_microsoft_teams_for_life_felhasznaloi_valtozat_letoltes","timestamp":"2020. április. 08. 09:03","title":"Hasznos szoftvert ad ki a Microsoft, jön a bárki számára letölthető Teams-verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c21aaa-a315-4e8d-998b-aafe546b0d81","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A SuperDome elnevezésű gép kapacitásával a kórokozóval kapcsolatos kutatáshoz járul hozzá Magyarország.","shortLead":"A SuperDome elnevezésű gép kapacitásával a kórokozóval kapcsolatos kutatáshoz járul hozzá Magyarország.","id":"20200409_koronavirus_jarvany_korokozo_kutatas_modellezes_szuperszamitogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13c21aaa-a315-4e8d-998b-aafe546b0d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f73e96-6fba-474e-ab45-01b42391cd23","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_koronavirus_jarvany_korokozo_kutatas_modellezes_szuperszamitogep","timestamp":"2020. április. 09. 19:55","title":"Magyar szuperszámítógép is segíti a Stanford Egyetem koronavírus-kutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]