[{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre csak szóbeli tájékoztatást kapott arról a főpolgármester, hogy mire gondolhatott a miniszterelnök, amikor tágabb jogköröket ígért húsvétra a polgármestereknek.","shortLead":"Egyelőre csak szóbeli tájékoztatást kapott arról a főpolgármester, hogy mire gondolhatott a miniszterelnök, amikor...","id":"20200409_koronavirus_jarvany_fovaros_fopolgarmester_karacsony_gergely_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630f0a8d-5274-4b38-88ad-49a1f50be6df","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_koronavirus_jarvany_fovaros_fopolgarmester_karacsony_gergely_orban_viktor","timestamp":"2020. április. 09. 19:57","title":"Karácsony: A piacokra és a parkokra vonatkozhat Orbán bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor bejelentése alapján nem világos, milyen felhatalmazást kaptak most a polgármesterek húsvétra, mindenesetre a főpolgármester nagyon drasztikus intézkedéseket nem akar hozni – értesült a hvg.hu. Karácsony Gergely főpolgármester bekérette a rendőr-főkapitányt, hogy mutassa be a kijárási korlátozások betartatásával kapcsolatos intézkedési tervét. Azt ígérte, ha a rendőrség szerint szigorításra van szükség, akkor azonnal meglépi. ","shortLead":"Orbán Viktor bejelentése alapján nem világos, milyen felhatalmazást kaptak most a polgármesterek húsvétra, mindenesetre...","id":"20200409_Informacioink_szerint_Budapesten_nem_lesz_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db51552c-790c-4c80-8b40-0742fd923ddd","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Informacioink_szerint_Budapesten_nem_lesz_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 17:26","title":"A főváros egyelőre nem tervezi a kijárási tilalom bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ITM államtitkára a Mátrai Erőmű megvásárlását hozta példának, amikor arról beszélt: a válság megmutatta, hogy a bajban minden ország elsősorban magára számíthat.","shortLead":"Az ITM államtitkára a Mátrai Erőmű megvásárlását hozta példának, amikor arról beszélt: a válság megmutatta...","id":"20200409_koronavirus_jarvany_gazdasagi_hatasok_itm_mentocsomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109af085-85d5-4bb0-9013-cbdcdf266480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_koronavirus_jarvany_gazdasagi_hatasok_itm_mentocsomag","timestamp":"2020. április. 09. 21:29","title":"Ha úgy alakul a járvány, hosszú távú gazdasági intézkedéseket is hozhat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0256103-319d-4879-b178-e262917ce904","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Pénteken utolsó alkalommal lesz a Föld közelében a BepiColombo európai-japán űrszonda az előtt, hogy folytatja útját a Naprendszer legkisebb bolygójához, a Merkúrhoz.","shortLead":"Pénteken utolsó alkalommal lesz a Föld közelében a BepiColombo európai-japán űrszonda az előtt, hogy folytatja útját...","id":"20200409_bepicolombo_urszonda_fold_kozeleben_merkur_misszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0256103-319d-4879-b178-e262917ce904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bea3391-92f4-4806-bd27-a1b4ec672309","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_bepicolombo_urszonda_fold_kozeleben_merkur_misszio","timestamp":"2020. április. 09. 21:43","title":"Péntek reggel 6:25-kor utoljára láthatjuk a Föld közelében a Merkúrhoz induló BepiColombót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e0c29a-bec6-475f-9a21-cf1e3a6a5a5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábban a Fehér Házban gyakornokként dolgozó nő rögzítette azokat a beszélgetéseket, amelyekben a volt elnök számolt be az alkalmazottjával folytatott viszonyáról.\r

","shortLead":"A korábban a Fehér Házban gyakornokként dolgozó nő rögzítette azokat a beszélgetéseket, amelyekben a volt elnök számolt...","id":"20200409_Elhunyt_a_ClintonLewinsky_botranyt_kirobbanto_Linda_Tripp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2e0c29a-bec6-475f-9a21-cf1e3a6a5a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1fc4d4-5111-4fc5-94c6-851ffad034bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_Elhunyt_a_ClintonLewinsky_botranyt_kirobbanto_Linda_Tripp","timestamp":"2020. április. 09. 06:55","title":"Elhunyt a Clinton-Lewinsky botrányt kirobbantó Linda Tripp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A több tucatnyi, gyógyultnak hitt embert a karanténból is kiengedték. Nem biztos, hogy fertőznek.","shortLead":"A több tucatnyi, gyógyultnak hitt embert a karanténból is kiengedték. Nem biztos, hogy fertőznek.","id":"20200410_del_korea_koronavirus_teszt_pozitiv_ujraaktivalodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a826aa-cd1c-4f59-96ba-ea23c5f2fa3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_del_korea_koronavirus_teszt_pozitiv_ujraaktivalodas","timestamp":"2020. április. 10. 17:42","title":"Azt hitték, kigyógyultak, most újra pozitív lett 91 ember koronavírus-tesztje Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2f26e0-cba3-470a-ac22-5ad0e3db9d7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetente 100 ezer darab arcvédő plexit gyártana dobbőr helyett a D'Addario, egészen addig, amíg arra a világ valamely pontján szükség lehet.","shortLead":"Hetente 100 ezer darab arcvédő plexit gyártana dobbőr helyett a D'Addario, egészen addig, amíg arra a világ valamely...","id":"20200409_koronavirus_jarvany_dob_dobbor_arcmaszk_ddarios_evans_g2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c2f26e0-cba3-470a-ac22-5ad0e3db9d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2e6b61-bac8-4cda-af36-a55e31f6718c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_koronavirus_jarvany_dob_dobbor_arcmaszk_ddarios_evans_g2","timestamp":"2020. április. 09. 18:03","title":"Eddig dobbőröket gyártottak, most áttértek az arcvédőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08429c55-c970-4241-8ab3-5feacbaf3f09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 173 milliárd forintnál tart a projekt.","shortLead":"Már 173 milliárd forintnál tart a projekt.","id":"20200409_Hetmilliarddal_dragult_a_BudapestHatvan_vasutvonal_felujitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08429c55-c970-4241-8ab3-5feacbaf3f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca7c0bf-a1cb-4ec9-948f-2b22549bb085","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_Hetmilliarddal_dragult_a_BudapestHatvan_vasutvonal_felujitasa","timestamp":"2020. április. 09. 13:11","title":"Hétmilliárddal drágult a Budapest–Hatvan-vasútvonal felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]