[{"available":true,"c_guid":"8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rengeteg maszkot rendeltek, a használat előtt mindegyiket bevizsgálták. Ekkor derült ki, hogy az arcvédők kórházi használatra alkalmatlanok.","shortLead":"Rengeteg maszkot rendeltek, a használat előtt mindegyiket bevizsgálták. Ekkor derült ki, hogy az arcvédők kórházi...","id":"20200409_finn_kormany_arcmaszk_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6538488b-46bb-4fdd-9494-9583dd4fd13e","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_finn_kormany_arcmaszk_kina","timestamp":"2020. április. 09. 07:25","title":"A finn kormány szerint a Kínából rendelt arcmaszkok nem elég jók a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6050b80-ae53-4501-a707-1703121242d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas medúzatelepet filmeztek le a nyugat-ausztráliai partok közelében. Mintha nem is e világi lények lennének, olyan a látvány.","shortLead":"Hatalmas medúzatelepet filmeztek le a nyugat-ausztráliai partok közelében. Mintha nem is e világi lények lennének...","id":"20200409_telepes_meduza_zooidak_kolonia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6050b80-ae53-4501-a707-1703121242d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941afd88-cd53-4d2d-93aa-8534bdf747ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_telepes_meduza_zooidak_kolonia","timestamp":"2020. április. 09. 09:03","title":"Lemerültek a kutatók a mélybe, olyat láttak, amit többen még soha – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bffc8a2-c2a1-47bb-b2e9-16521a1c1c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mosható és vasalható, házilag készített maszkok rögzítéséhez ez a legalkalmasabb, de Kínából hetek óta nem érkezett szállítmány, a magyar gyártók pedig nem győzik teljesíteni a rendeléseket.","shortLead":"A mosható és vasalható, házilag készített maszkok rögzítéséhez ez a legalkalmasabb, de Kínából hetek óta nem érkezett...","id":"20200408_maszkok_kalapgumi_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bffc8a2-c2a1-47bb-b2e9-16521a1c1c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dda163a-e1fe-43f2-8848-268f62d98a01","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_maszkok_kalapgumi_hiany","timestamp":"2020. április. 08. 20:43","title":"Annyian varrnak maszkokat, hogy hiánycikk lett a kalapgumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f650f5-6bd1-4270-9d24-892715840f7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy lehetséges megoldás azoknak, akik a 640 lóerős legerősebb gyári kivitelt is gyengének találják. ","shortLead":"Egy lehetséges megoldás azoknak, akik a 640 lóerős legerősebb gyári kivitelt is gyengének találják. ","id":"20200409_900_loeros_lett_a_2_turbot_kapott_lamborghini_huracan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06f650f5-6bd1-4270-9d24-892715840f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab01930-c8f5-4c92-9fb8-04888f010dd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_900_loeros_lett_a_2_turbot_kapott_lamborghini_huracan","timestamp":"2020. április. 09. 11:21","title":"900+ lóerős lett a 2 turbót kapott Lamborghini Huracán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csütörtök reggelig 88 538-an haltak meg a Covid-19 betegség miatt.","shortLead":"Csütörtök reggelig 88 538-an haltak meg a Covid-19 betegség miatt.","id":"20200409_Atlepte_a_masfel_milliot_a_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6981ca2c-6cf8-4622-9c40-cc8df10749ff","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_Atlepte_a_masfel_milliot_a_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 09. 05:50","title":"Átlépte a másfél milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3e3c89-82f1-4146-b163-50a0e3ea758e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookon elkezdett terjedni egy álhír, miszerint ne tartózkodjunk a szabad levegőn a sugárzásveszély miatt. Az Atomenergia Hivatal cáfolt.

","shortLead":"A Facebookon elkezdett terjedni egy álhír, miszerint ne tartózkodjunk a szabad levegőn a sugárzásveszély miatt...","id":"20200409_Magyarorszagon_nem_emelkedett_a_hattersugarzas_a_Csernobil_melletti_erdotuz_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de3e3c89-82f1-4146-b163-50a0e3ea758e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e16342b-199b-4ccb-b7cd-d604863dd35c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_Magyarorszagon_nem_emelkedett_a_hattersugarzas_a_Csernobil_melletti_erdotuz_miatt","timestamp":"2020. április. 09. 06:13","title":"Magyarországon nem emelkedett a háttérsugárzás a Csernobil melletti erdőtűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint azonnali hatállyal el kell kezdeni az ország összes idősotthonának szűrését.","shortLead":"A főpolgármester szerint azonnali hatállyal el kell kezdeni az ország összes idősotthonának szűrését.","id":"20200410_Karacsony_Gergely_Teszteles_nelkul_kuldtek_vissza_lakokat_az_idosotthonokba_a_korhazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ed4b7b-fd0a-43c2-bffd-9faf4e7d8a47","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Karacsony_Gergely_Teszteles_nelkul_kuldtek_vissza_lakokat_az_idosotthonokba_a_korhazak","timestamp":"2020. április. 10. 12:45","title":"Karácsony Gergely: Tesztelés nélkül küldtek vissza lakókat az idősotthonokba a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ac7dec-56b3-4b13-a7d4-5a5ca19657f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erőteljes emelkedést mutat az igazolt esetek száma Magyarországon. Miközben csütörtökre újabb nyolc halálos áldozatot követelt a vírus. A finn kormány szerint a Kínából rendelt maszkok nem annyira alkalmasak a koronavírus elleni küzdelemre. Nyakunkon a húsvét, ám családi ünnepek elmaradása miatt jelentősen megcsappant a kereslet a csokinyuszik és a csokitojások iránt. Járványhírek percről percre.","shortLead":"Erőteljes emelkedést mutat az igazolt esetek száma Magyarországon. Miközben csütörtökre újabb nyolc halálos áldozatot...","id":"20200409_koronavirus_fertozott_magyarorszag_halalos_aldozat_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1ac7dec-56b3-4b13-a7d4-5a5ca19657f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f199bef-a3ee-4f87-b51d-9ba1c27bede4","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_koronavirus_fertozott_magyarorszag_halalos_aldozat_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 09. 07:41","title":"Ezerhez közelít az igazolt fertőzöttek száma Magyarországon – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]