Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b062a2e9-4834-46d9-b673-20372f8d1f0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő ezúttal is bejelentés nélkül, maszkban érkezett. ","shortLead":"A kormányfő ezúttal is bejelentés nélkül, maszkban érkezett. ","id":"20200411_Kiskunhalas_korhazellenorzes_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b062a2e9-4834-46d9-b673-20372f8d1f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669e1916-07e1-4e15-973b-37cffc1e809f","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Kiskunhalas_korhazellenorzes_Orban_Viktor","timestamp":"2020. április. 11. 14:45","title":"Kiskunhalason folytatta a nagy kórházellenőrzést Orbán Viktor - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfő éjfélig csak áthaladásra vagy egyéni sportolásra lehet használni több VIII. kerületi közteret.","shortLead":"Hétfő éjfélig csak áthaladásra vagy egyéni sportolásra lehet használni több VIII. kerületi közteret.","id":"20200410_Jozsefvaros_is_lezarja_a_kozparkjait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9c6220-5320-4e6c-9316-b68ea35b5f24","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Jozsefvaros_is_lezarja_a_kozparkjait","timestamp":"2020. április. 10. 10:58","title":"Józsefváros is lezárja a közparkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0256103-319d-4879-b178-e262917ce904","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Pénteken utolsó alkalommal lesz a Föld közelében a BepiColombo európai-japán űrszonda az előtt, hogy folytatja útját a Naprendszer legkisebb bolygójához, a Merkúrhoz.","shortLead":"Pénteken utolsó alkalommal lesz a Föld közelében a BepiColombo európai-japán űrszonda az előtt, hogy folytatja útját...","id":"20200409_bepicolombo_urszonda_fold_kozeleben_merkur_misszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0256103-319d-4879-b178-e262917ce904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bea3391-92f4-4806-bd27-a1b4ec672309","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_bepicolombo_urszonda_fold_kozeleben_merkur_misszio","timestamp":"2020. április. 09. 21:43","title":"Péntek reggel 6:25-kor utoljára láthatjuk a Föld közelében a Merkúrhoz induló BepiColombót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f892b33-1fc4-40e3-a424-8d517ac01755","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban 432 596 fertőzöttet diagnosztizáltak, és a vírus okozta betegségbe 14 831 amerikai halt bele.","shortLead":"Az Egyesült Államokban 432 596 fertőzöttet diagnosztizáltak, és a vírus okozta betegségbe 14 831 amerikai halt bele.","id":"20200409_New_York_allamban_mar_tobb_mint_7000en_haltak_meg_a_jarvanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f892b33-1fc4-40e3-a424-8d517ac01755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dbbee3-ebd8-4f5d-b36c-97486c4e4fca","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_New_York_allamban_mar_tobb_mint_7000en_haltak_meg_a_jarvanyban","timestamp":"2020. április. 09. 20:25","title":"New York államban már több mint 7000-en haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump elrendelte, hogy az amerikai katonai egészségügyi létesítményekben ellássák azokat az olasz betegeket, akik nem fertőzéses megbetegedéssel fordulnak hozzájuk.","shortLead":"Donald Trump elrendelte, hogy az amerikai katonai egészségügyi létesítményekben ellássák azokat az olasz betegeket...","id":"20200411_korhazak_orvosi_eszkozok_Olaszorszag_Egyesult_Allamok_segitseg_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8e177a-3c94-407b-9ff8-40234f5a509a","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_korhazak_orvosi_eszkozok_Olaszorszag_Egyesult_Allamok_segitseg_koronavirus","timestamp":"2020. április. 11. 09:47","title":"Tábori kórházakkal és orvosi eszközökkel segíti Olaszországot az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus miatt sok minden máshogy történik most.","shortLead":"A koronavírus miatt sok minden máshogy történik most.","id":"20200410_dron_koronavirus_futballista_focista_dij_olaszorszag_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c4567a-c381-4c2f-afd5-de2facb49f73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_dron_koronavirus_futballista_focista_dij_olaszorszag_jarvany","timestamp":"2020. április. 10. 19:10","title":"A járvány miatt drón vitte ki a hónap játékosa díjat egy brazil focistának – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mellbevágó hírrel indult a négy napos húsvéti hétvége: eddig sosem látott mértékben ugrott meg a koronavírussal fertőzött regisztrált betegek száma. A miniszterelnök állítása szerint egyelőre \"nem látja a fényt az alagút végén\". Az ünnep előtt a kormány ugyan nem szigorított a kijárási szabályokon, megteszi azonban ezt megannyi helyi önkormányzat. Áder János a köszönet és a türelemkérés üzenetével szólalt meg az ünnep előtt. Kövesse a híreket percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Mellbevágó hírrel indult a négy napos húsvéti hétvége: eddig sosem látott mértékben ugrott meg a koronavírussal...","id":"20200410_Egy_nap_alatt_210_uj_beteg_bezarkoznak_a_telepulesek__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c889972-c1a7-474f-bcd6-a962c7038e97","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Egy_nap_alatt_210_uj_beteg_bezarkoznak_a_telepulesek__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 10. 08:15","title":"Sorra zárkóznak be a települések, Áder és Orbán is megszólalt - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 4-étől megkezdődik az úgynevezett második fázis, amikor a gazdaság bizonyos ágazatai újraindulhatnak. ","shortLead":"Május 4-étől megkezdődik az úgynevezett második fázis, amikor a gazdaság bizonyos ágazatai újraindulhatnak. ","id":"20200411_Olaszorszagban_kinyithatnak_a_konyvesboltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524186f8-c1d6-4d88-9352-ff9eac987c46","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Olaszorszagban_kinyithatnak_a_konyvesboltok","timestamp":"2020. április. 11. 13:23","title":"Olaszországban kinyithatnak a könyvesboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]