[{"available":true,"c_guid":"fd2f0c59-b6d3-4569-be92-ae907fab255e","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A II. világháború utolsó két tanévében sok tanuló több mint 5 hónapig nem járt iskolába, és csak a front elvonulása után indult be újra a közoktatás. A tanterveket megrövidítették, de a bizonyítványát mindenki megkapta. A '45-ös hadiérettségin a demokrácia volt a tétel. ","shortLead":"A II. világháború utolsó két tanévében sok tanuló több mint 5 hónapig nem járt iskolába, és csak a front elvonulása...","id":"202015__csonka_tanevek__korlevelek_es_radioiskola__hadierettsegi__szunetkozi_orak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd2f0c59-b6d3-4569-be92-ae907fab255e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ba8e95-c24e-4224-8bea-67b21c926a6e","keywords":null,"link":"/360/202015__csonka_tanevek__korlevelek_es_radioiskola__hadierettsegi__szunetkozi_orak","timestamp":"2020. április. 11. 08:15","title":"A világháborús csonka tanévekben volt a mostani távoktatás korai főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus miatt sok minden máshogy történik most.","shortLead":"A koronavírus miatt sok minden máshogy történik most.","id":"20200410_dron_koronavirus_futballista_focista_dij_olaszorszag_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c4567a-c381-4c2f-afd5-de2facb49f73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_dron_koronavirus_futballista_focista_dij_olaszorszag_jarvany","timestamp":"2020. április. 10. 19:10","title":"A járvány miatt drón vitte ki a hónap játékosa díjat egy brazil focistának – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kapcsolatok járvány idején is fontosak.","shortLead":"A kapcsolatok járvány idején is fontosak.","id":"20200410_szijjarto_peter_koronavirus_maszk_lelegeztetogep_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffd7425-6d5e-4277-831b-a95ed0172323","keywords":null,"link":"/elet/20200410_szijjarto_peter_koronavirus_maszk_lelegeztetogep_kina","timestamp":"2020. április. 10. 19:22","title":"Szijjártó Péter a járvány PR-lovagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea0d9dd-d4d5-4afa-afd0-c03cf8cecae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pénzcentrum szerint a koronavírus járvány terjedésének tömeges megbetegedési fázisára készülnek. ","shortLead":"A Pénzcentrum szerint a koronavírus járvány terjedésének tömeges megbetegedési fázisára készülnek. ","id":"20200411_Antibiotikumok_es_altatok_exportjat_tiltotta_meg_a_gyogyszerhatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eea0d9dd-d4d5-4afa-afd0-c03cf8cecae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0c1d36-bf7b-40f8-baf6-4b678ca7f56b","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Antibiotikumok_es_altatok_exportjat_tiltotta_meg_a_gyogyszerhatosag","timestamp":"2020. április. 11. 08:43","title":"Antibiotikumok és altatók exportját tiltotta meg a gyógyszerhatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely a papírokat.","shortLead":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely...","id":"20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c4b223-e930-4fa2-9cac-8935fd71e329","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 13:18","title":"Újabb dokumentumokat mutatott be Karácsony: a kormányzati ellenőrzések mindent rendben találtak az idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester négy iratot hozott nyilvánosságra, az egyik szerinte a járvány budapesti terjedésével kapcsolatos legfontosabb dokumentum.","shortLead":"A főpolgármester négy iratot hozott nyilvánosságra, az egyik szerinte a járvány budapesti terjedésével kapcsolatos...","id":"20200410_karacsony_gergely_koronavirus_pesti_uti_idosotthon_fertozott_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541ec1e4-3a6d-43f8-8a8c-0cba95b4825f","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_karacsony_gergely_koronavirus_pesti_uti_idosotthon_fertozott_fertozes","timestamp":"2020. április. 10. 21:51","title":"Karácsony állítja, a kormányhivatal levelére hivatkozva nem tesztelték az idősotthonba visszakerülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbba5f8-9d4b-43e4-b125-56a73a1a2006","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új amerikai kutatás szerint a megtermékenyített, sérült petesejt által kibocsátott molekuláris szignál segít, hogy az anya hosszú, egészséges életet éljen.","shortLead":"Egy új amerikai kutatás szerint a megtermékenyített, sérült petesejt által kibocsátott molekuláris szignál segít...","id":"20200412_petesejt_molekularis_szignal_anya_elete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfbba5f8-9d4b-43e4-b125-56a73a1a2006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cfc29c-a666-4c3c-8626-31caee77ea1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_petesejt_molekularis_szignal_anya_elete","timestamp":"2020. április. 12. 14:03","title":"Egy jelet bocsát ki a sérült petesejt, hogy az anya tovább élhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jászberényben 1997 óta készültek fagyasztóládák, de most már egy sem fog Budai Lóránt szerint.","shortLead":"Jászberényben 1997 óta készültek fagyasztóládák, de most már egy sem fog Budai Lóránt szerint.","id":"20200410_electrolux_gyar_jaszbereny_budai_lorant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74f6e38-2a17-4f0e-ba23-d506bd834652","keywords":null,"link":"/kkv/20200410_electrolux_gyar_jaszbereny_budai_lorant","timestamp":"2020. április. 10. 17:31","title":"Bezárt a jászberényi Electrolux gyár a polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]